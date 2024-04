Dayanita se cansó de ‘Topito’ y anuncia el fin de su relación: “Me cansé de vivir a oscuras”

Dayanita terminó su relación sentimental con 'Topito'. (Foto: Captura de IG)

Se cansó de no tener una relación pública. Dayanita no quiere saber nada de Junior Flores, conocido como ‘Topito’ en el mundo de la comicidad. A través de un comunicado, la actriz cómica dejó en claro que ella no mantiene ningún tipo de relación con este comediante, pues solo los une temas netamente profesionales.

Cabe mencionar que la figura de ‘JB en ATV’ fue relacionada con ‘Topito’ durante varios años, incluso se dijo que ellos tenían un romance formal, aunque ninguno de ellos quiso aclarar la situación. Luego, salió la expareja y madre de los hijos del comediante a decir que la actriz trans había destruido su familia.

Sin embargo, toda cambió entre ‘Topito’ y Dayanita cuando el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió un ampay del cómico ambulante, donde se lo pudo observar besando a otra mujer en una discoteca del cono norte.

Dayanita respondió de forma agresiva a usuario que cuestionó su música. (Foto: Captura de IG)

Pese a las imágenes, la engreída de Jorge Benavides decidió darle una nueva oportunidad a ‘Topito’, pero la relación no habría marchado bien, y es que la actriz cómica ahora lanzó un comunicado anunciando que entre ellos ahora solo existe una relación laboral.

“Mucho se ha comentado acerca de mi situación sentimental y quiero dejar en claro ciertos puntos por paz mental y siento que me merezco mi tranquilidad. Yo he sido siempre una buena persona que apoyo en su momento y ahora, simplemente como figura pública, me toca dar la cara”, indicó.

Posteriormente, Dayanita indicó que ella es una mujer profesional, por lo que siempre va a priorizar su trabajo. Además, explicó que si la encuentran con ‘Topito’ en algún escenario o dentro de ATV, solo será por un tema laboral.

Dayanita no quiere saber nada de Topito. (Foto: Captura de TV)

“Yo soy profesional y siempre priorizaré mi trabajo ante todo, si me encuentran con Junior Flores “Topito” compartiendo escenario o en el canal, solo será por vínculo laboral. De todo corazón pido que no me vinculen más con el señor Junior Flores y de hoy en adelante cada quien siga con su vida”, añadió.

Asimismo, la actriz cómica sostuvo que ella merece a alguien que no tenga vergüenza de lucirla de la mano y que no la mantenga escondida. “Yo me cansé de vivir a oscuras, yo soy una persona que merece ser feliz y la luzca de la mano. Merezco muchas cosas bonitas”, sentenció.

Dayanita anuncia el fin de su relación con 'Topito'. (Foto: Captura de IG)

Dayanita emprendió acciones legales contra el Reniec

La popular actriz cómica Dayanita ha emprendido acciones legales para modificar el nombre y sexo registrados en su Documento Nacional de Identidad (DNI), según lo anunció en el podcast de ‘La Casa de la comedia’. Ella busca que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reconozca oficialmente su identidad de género.

“En mi DNI me encuentras como Max Orlando. Eso todo el mundo lo sabe, y no me da vergüenza, pero igual estoy en un juicio para cambiarlo. Voy a salir como Dayana Milagros y con la ‘F’, de sexo femenino”, reiteró.

En esa línea, también destacó la importancia de este cambio, señalando que si bien es consciente de que el proceso judicial puede ser prolongado, está decidida a no desistir hasta conseguir el reconocimiento legal de su identidad.

“Estoy en pleno juicio, exigiendo el cambio de nombre y sexo. Es un proceso largo que hacen todas las chicas trans. Desde los 12 años llevo mi transición más continua y ya estoy en pleno proceso de juicio”, agregó.