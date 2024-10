‘Flaco’ Granda le confiesa a Ale Fuller que es culpable de su ampay con Renato Rossini Jr: “Te voy a explicar”

Ale Fuller habla de su ampay y Flaco Granda le confiesa que fue por su culpa. Tiempo Muerto

En medio de una amena conversación sobre Renato Rossini Jr., Giancarlo Granda sorprendió a Ale Fuller al confesarle que por él, las cámaras de Magaly TV La Firme llegaron al lugar donde se produjo el ‘ampay’ que promocionó el programa, el pasado diciembre del 2023.

La actriz y Giancarlo Granda se conocieron en El Gran Chef Famosos, donde también compartieron con el hijo del actor Renato Rossini.

“Renato es lindo, tenía otra perspectiva de él, que era fiestero. Es tranquilazo. Fue muy curioso, yo estoy tranquila y cómoda a nivel personal. Es curioso como lo mediático, lejos de alejarte de esa persona, te une más, y te hace conectar más”, indicó Fuller sobre el ampay que protagonizó con su excompañero de concurso.

“Nosotros nos conocimos y de pronto salió un ampay de una situación que no se dio”, aclaró la actriz, revelando que el actor, en aquella situación, intentó darle un beso, pero no aceptó, aclarándole que no cruzaría el límite, pues recién lo estaba conociendo.

Granda llamó a trabajador de Magaly Medina

Es ahí cuando Giancarlo le dijo que debía confesarle algo. “Yo soy el culpable, te voy a explicar”, indicó el conductor de Tiempo Muerto en medio de una Ale Fuller bastante sorprendida. “En algún momento me dijeron tu nombre, pero no entendí”, dijo la actriz.

“Que se entienda bien, no es que yo les tiré dedo. Jamás”, aclaró Granda. “Para que la gente entre en contexto, nosotros fuimos a una fiesta, era el cumpleaños de Javier Masías. Fuimos a una fiesta en Barranco, era música electrónica, yo soy más de tonear y claramente me aburrí. Mi productor ‘chambeaba’ en Magaly en aquel entonces, pero en ese momento no estaba chambeando. Yo estaba hablando con él y me dice, ‘en qué estás’. Le digo: ‘yo estoy en el tono de Javier, pero me voy a Lima Bar’, porque yo usualmente salgo con él a fiestas. Me dice: ‘Dale, te doy el alcance para irnos a Lima Bar’. Él llegó a la fiesta y los vio”, detalló el periodista mientras Ale Fuller lo miraba fijamente.

En su defensa, Granda indicó que no sabía lo que iba a suceder en esa reunión, porque él se fue antes. “Cuando los vio a ustedes estaban en el plan de onda. Me dijo: ‘ya me quedo a acá'. Le dije, ‘vente a Lima Bar’. ‘No, no, me quedó acá chambeando’, me dijo. Y sale (el ampay) el lunes. ¿Por qué no avisé? Porque yo en ningún momento imaginé que el chico les iba a ampayar”, dijo el comentarista deportivo.

'Flaco' Granda le confiesa a Ale Fuller que él avisó a trabajador de Magaly TV La Firme sobre salida donde se produjo ampay.

La reacción de Ale Fuller

Ale Fuller tomó con gracia esta confesión y aclaró que no hubo ningún ampay en la discoteca, tal como lo vendió el programa de Magaly Medina. “Lo peor de todo es que no hubo ampay, no hubo beso ni nada. Yo estaba absolutamente segura de que cuando emitan el programa no iba a ver un beso porque no hubo beso. Rena (Renato) sí se me acerca con intención de dármelo, pero yo me voy para atrás y le digo que vamos a trabajar juntos, que no se cruzan líneas”, explicó la actriz, dando mayores detalles de lo que pasó.

Pese a que no ahondó en la relación que hoy en día tiene con Renato Rossini Jr, Ale Fuller dejó ver una sonrisa ante las insinuaciones de Giancarlo Granda sobre la cercanía que tienen y lo bien que se llevan.

Ale Fuller se ha mostrado muy cercana a Renato Rossini Jr. | Instagram @alefuller @renatorossinic