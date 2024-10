Ale Fuller confiesa que ‘El Gran Chef’ la salvó después de terminar su compromiso: “Me encontraba en un momento muy difícil”

Ale Fuller confiesa que ‘El Gran Chef Famosos’ la salvó tras terminar su compromiso. Tiempo Muerto,

Ale Fuller brindó una entrevista a Giancarlo Granda para su programa de YouTube Tiempo Muerto, donde recordaron el tiempo que participaron juntos en El Gran Chef Famosos, además del ampay que protagonizó la actriz junto a Renato Rossini, el hijo del actor que lleva el mismo nombre.

La actriz confesó que el ser parte del programa de Latina Televisión le permitió distraerse y lograr esa paz que tanto necesitaba en ese momento, pues salía de una ruptura amorosa con Francesco Balbi, con quien estaba próxima a casarse.

Ale Fuller habla de su ruptura con Francesco Balbi y lo mucho que le ayudó ingresar a El Gran Chef Famosos.

“El Gran Chef me enseñó no solo aprender y disfrutar, sino también me salvó. Eso nadie lo sabía, se supo después. En la segunda temporada, cuando me toca irme y doy mis palabras de agradecimiento, se da la oportunidad de tocar este tema. Yo me encontraba en un momento muy difícil a nivel personal, fue un salvavidas. Fue encontrar mucha luz, mucha energía, mucha calma. Mantener mi mente tan enfocada en algo me hizo poder sostenerme a nivel personal y transitar lo que estaba viviendo en ese momento”, indicó Ale Fuller durante la conversación.

El final de la relación

La actriz, quien demostró tener una gran amistad con el ‘Flaco’ Granda, se permitió dar detalles sobre el difícil proceso que atravesó tras terminar su compromiso. Sobre todo porque, en realidad, pensó que su relación y futuro matrimonio sería para siempre.

“Definitivamente, duro es, es un proceso que hay que darle frente con mucha fuerza y responsabilidad también, porque si algo te está haciendo ruido de que no es un ‘para siempre’, hay que darle frente. Hay que hacerse cargo. Lo más importante para mí en ese momento fue entender que tenía que priorizar lo que estaba viviendo y sintiendo, y no dejarme presionar por nada ni por nadie. Ni por mi familia, ni por la situación, ni por la prensa, ni por los medios, y con mucha fortaleza, ser muy fiel a lo que yo estaba sintiendo, independientemente de lo que haya sucedido”, indicó la actriz, evitando dar detalles de los motivos de la ruptura.

Ale Fuller se alegra de no haber contraído matrimonio con Francesco Balbi. (Composición: Infobae)

Consultada por cómo fue esa conversación con Francesco Balbi, aquella que marcaría el final de su compromiso, Ale Fuller confesó que su gran temor era el revuelo mediático que iba a ocasionar la noticia.

“Fue un proceso super difícil, como tres meses de estar con la decisión tomada, pero sin comunicarlo de forma mediática porque no estábamos preparados de la repercusión que iba a existir. Fue exactamente lo que vi venir, una ola tremenda de mucho ruido, de mucha presión mediática”, señaló.

Fuller resaltó que se sintió muy invadida por la prensa, teniendo como único soporte a su familia. “Fueron muy invasivos, naturalmente era lo que iba a pasar. Me grababan afuera de mi casa, a dónde iba, a veces intentaba no publicar lo que estaba haciendo y de pronto aparecía un carro siguiéndome”, explicó. “Darle tanto peso a tu familia es la clave de realmente protegerte”, acotó.

El ampay con Renato Rossini Jr

En otro momento, Ale Fuller se refirió al ampay que difundió Magaly TV La Firme, donde se le ve muy cercana a Renato Rossini, hijo del actor que lleva el mismo nombre. Ambas figuras se conocieron en El Gran Chef Famosos. A raíz de este ‘ampay’ se le ha vinculado sentimentalmente a la pareja.

Ale Fuller y Renato Rossini Jr. se muestran muy cercanos. (Foto: Captura de TikTok)

“Renato es lindo, tenía otra perspectiva de él, que era fiestero. Es tranquilazo. Fue muy curioso, yo estoy tranquila y cómoda a nivel personal. Es curioso como lo mediático, lejos de alejarte de esa persona, te une más, y te hace conectar más. Nosotros nos conocimos y de pronto salió un ampay de una situación que no se dio”, indicó la actriz, revelando que el actor intentó darle un beso, pero ella no aceptó, aclarándole que no cruzaría el límite, pues recién lo estaba conociendo.

Ale Fuller habla de su ampay y Flaco Granda le confiesa que fue por su culpa. Tiempo Muerto