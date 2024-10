Fiscalía investiga vínculo entre Renovación Popular y Andrés Hurtado: partido pagó más de medio millón de soles a productor de ‘Chibolín’

Partido del alcalde de Lima le otorgó una fuerte cantidad al productor de Andrés Hurtado. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El caso de Andrés Hurtado, quien enfrenta prisión preventiva por 18 meses en el penal de Lurigancho, continúa extendiéndose. En el marco de la investigación que se sigue en contra del presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos pidió información del financiamiento público de Renovación Popular a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Aunque el Ministerio Público no dio mayor detalle sobre dicha diligencia, se conoció que José Malpartida Abadía, productor del excómico, recibió pagos significativos por parte del partido liderado por Rafael López Aliaga. Según una investigación de Latina Noticias, estos pagos, que suman un total de S/ 656 mil en un periodo de dos años y medio, fueron realizados con fondos públicos. Es decir, con dinero destinado a la formación política de la agrupación.

El primer pago registrado bajo el concepto de media training fue en 2022, cuando Malpartida cobró S/ 207 mil por sus servicios durante la campaña municipal. En el segundo semestre del mismo año, se efectuó otro pago de S/ 303 mil, dividido en cuatro partes (agosto, octubre, noviembre y diciembre). La situación se repitió en 2023, con un pago adicional de S/ 76 mil. En 2024, el productor recibió S/ 69 mil en dos cuotas.

Productor de Andrés Hurtado recibió más de medio millón de soles de Renovación Popular | Latina Noticias

Al respecto, el también alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado en el que confirmó la información e insistió que las prestaciones contratadas ha sido debidamente supervisado por la ONPE, quien no ha realizado observaciones al respecto. “Somos enfáticos en señalar que nuestro partido es transparente en el uso de los recursos recibidos por concepto de financiamiento público directo”, sentenció.

Posteriormente, en la inauguración de una losa deportiva en Independencia, sostuvo que no pagó por las diversas apariciones que tuvo en el suspendido programa e indicó que, con su participación, “elevó el rating”.

“Hace dos días hemos inaugurado un resonador que nos ha costado casi dos millones de dólares. ¿Ustedes creen que la prensa va? Y se atreven a decirme que en los programas a los que me ha invitado el productor de Andrés Hurtado, ¿cuánto has pagado? Nada”, dijo. “Lo que hemos llevado han sido noticias de alto rating. Es un insulto (que digan) ‘¿cuánto ha pagado Porky?’ Nada. Tenemos noticias verdaderas, eso eleva el rating de un programa. Pero no me interesa, yo sabía que me iban a difamar”, agregó.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

De acuerdo a datos de La Encerrona, en lo que va del año el alcalde ha sido parte del programa en cuatro ocasiones y siete funcionarios del municipio que lidera también fueron invitados. Se trata de Javier José María Cipriani, miembro de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A.; Luis Rubio, presidente del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL); Azucena Colcas, gerenta del Patronato del Parque de Las Leyendas; Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad; Fabricio Orozco, gerente de la Sociedad Beneficencia de Lima Metropolitana; y Luis Martín Bogdanovich, gerente del Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima).

Asimismo, apareció Luis Molina, quien ejerce el cargo de presidente del Consejo Directivo del Servicio de Parques de Lima (Serpar), de Emilima y del Instituto Catastral de Lima.

¿Cuándo fue la última vez que Rafael López Aliaga y Andrés Hurtado se vieron?

Según el burgomaestre, la última vez que vio al hoy recluso de forma preventiva fue en su programa. Además de defenderlo, enfatizó que, al juzgar a una persona, es necesario considerar tanto sus aspectos positivos como negativos.

“Quiero hacer ver que el programa de Andrés Hurtado ha hecho una labor social muy importante en diez años y yo, personalmente, he ayudado en muchos temas de ayuda social. En la balanza para juzgar al ser humano hay que poner lo bueno y lo malo. Si se demuestra la corrupción, que caiga el peso de la ley, pero se han hecho cientos o miles de casos de ayuda humana”, mencionó López Aliaga.