Rafael López Aliaga sale en defensa de Andrés Hurtado: “Ha hecho miles de casos de ayuda humana”

Rafael López Aliaga se refirió a la detención de Andrés Hurtado. Canal N

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, destacó la importancia de la labor social realizada por el programa de televisión del recientemente detenido Andrés Hurtado. En una conferencia de prensa, el burgomaestre capitalino subrayó que ha participado en numerosos casos de ayuda social y enfatizó que, al juzgar a una persona, es necesario considerar tanto sus aspectos positivos como negativos.

En esa línea, la cabeza de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mencionó que, gracias a una invitación del productor José Malpartida, pudo explicar las obras que su administración estaba llevando a cabo en el programa de Hurtado, conocido como ‘Chibolín’.

López Aliaga señaló que este espacio le permitió comunicar sus proyectos de manera más efectiva en comparación con otros medios. “Pude yo explicar todas estas obras, por invitación del productor de Andrés Hurtado, el señor (José) Malpartida. Él me dijo que explique las obras porque nadie sabe. La prensa en general te tapa. Esa es la última vez que he podido ver al señor Andrés Hurtado”, afirmó el alcalde.

Rafael López Aliaga expresó su apoyo a las iniciativas de ayuda social que ha promovido el programa de Hurtado durante los últimos diez años. (Foto: Composición)

Durante la conferencia, López Aliaga también expresó su apoyo a las iniciativas de ayuda social que ha promovido el programa de Hurtado durante los últimos diez años. Sin embargo, fue claro al señalar que, si se demuestra algún acto de corrupción, los responsables deben enfrentar las consecuencias legales.

“Quiero hacer ver que el programa de Andrés Hurtado ha hecho una labor social muy importante en diez años y yo, personalmente, he ayudado en muchos temas de ayuda social. En la balanza para juzgar al ser humano hay que poner lo bueno y lo malo. Si se demuestra la corrupción, que caiga el peso de la ley, pero se han hecho cientos o miles de casos de ayuda humana”, agregó López Aliaga.

El alcalde de Lima aprovechó la oportunidad para reiterar su compromiso con la transparencia y la justicia, destacando que cualquier acto de corrupción debe ser sancionado conforme a la ley.

Chibolín podría ser sentenciado hasta 35 años de prisión

Andrés Hurtado se encuentra detenido preliminarmente por siete días - crédito Andina

‘Chibolín’ enfrenta la posibilidad de recibir hasta 35 años de prisión por diversos delitos en los que estaría involucrado. Como se recuerda, el presentador de televisión permanece detenido preliminarmente en la Prefectura de Lima mientras se llevan a cabo las diligencias y se decide si se le dictará prisión preventiva.

La abogada penalista Romy Chang explicó en el programa Amor y Fuego que Hurtado está siendo investigado por tres imputaciones serias. “No hablamos de un acto de corrupción frente a cualquier persona, sino frente a un fiscal, un fiscal que está conociendo un caso. Aquí el tema es serio, son tres las imputaciones que el fiscal está investigando. Es partícipe de ese acto de corrupción”, afirmó Chang.

Además, Chang detalló que si se establece que Hurtado también está involucrado en lavado de activos, la pena podría aumentar en 15 años más. Y si se comprueba tráfico de influencias, se sumarían otros cuatro años. “Se van sumando las penas hasta el tope de 35 años de cárcel, que es lo que podría recibir”, agregó la abogada.

La situación podría complicarse aún más si se determina que Hurtado lidera una red conformada por jueces, fiscales y funcionarios públicos, lo que implicaría una nueva tipificación del delito como organización criminal.

En cuanto a la posibilidad de que Hurtado se convierta en colaborador eficaz, Chang señaló que esto dependerá de la utilidad y las pruebas de la información que pueda proporcionar al fiscal. “En este tema específico, probablemente el fiscal diga, lo que usted pueda aportar de otros temas no me importa, no me interesa mucho”, precisó.