Rafael López Aliaga niega pagos a programa de Andrés Hurtado y afirma que elevó el rating con su presencia

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, negó este domingo haber pagado al programa que condujo el presentador Andrés Hurtado, actualmente detenido por cargos de tráfico de influencias y sobornos, para ser entrevistado y resaltar las obras de su gestión. Durante la inauguración de una obra deportiva en Independencia, la autoridad edil mencionó que su participación en cuatro programas elevó el rating sin que desembolsara dinero.

“Hace dos días hemos inaugurado un resonador que nos ha costado casi dos millones de dólares. ¿Ustedes creen que la prensa va? Y se atreven a decirme que en los programas a los que me ha invitado el productor de Andrés Hurtado, ¿cuánto has pagado? Nada”, dijo. “Lo que hemos llevado han sido noticias de alto rating. Es un insulto (que digan) ‘¿cuánto ha pagado Porky?’ Nada. Tenemos noticias verdaderas, eso eleva el rating de un programa. Pero no me interesa, yo sabía que me iban a difamar”, agregó.

Previamente, López Aliaga había mencionado que, gracias a la invitación del productor José Malpartida, pudo explicar los avances de su administración y destacó la labor social del programa, aunque señaló que cualquier acto de corrupción debe ser sancionado: “En la balanza para juzgar al ser humano hay que poner lo bueno y lo malo. Si se demuestra la corrupción, que caiga el peso de la ley”, afirmó.

De acuerdo con datos citados por el portal La Encerrona, el alcalde limeño fue entrevistado en cuatro oportunidades solo este año. El espacio televisivo, actualmente fuera del aire, también tuvo como invitados a siete funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Fuente: Beto A Saber

Se trata de Javier José María Cipriani, miembro de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A.; Luis Rubio, presidente del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL); Azucena Colcas, gerenta del Patronato del Parque de Las Leyendas; Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad; Fabricio Orozco, gerente de la Sociedad Beneficencia de Lima Metropolitana; y Luis Martín Bogdanovich, gerente del Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima).

Asimismo, apareció Luis Molina, quien ejerce el cargo de presidente del Consejo Directivo del Servicio de Parques de Lima (Serpar), de Emilima y del Instituto Catastral de Lima. El set del programa también ha tenido como invitados a varios legisladores como Norma Yarrow, Diego Bazán, Maricarmen Alva, Patricia Juárez, Alfredo Azurín, José Williams, Rosselli Amuruz, Alejandro Cavero y Patricia Chirinos.

La semana pasada, la legisladora fujimorista Rosángella Barbarán reveló que la producción de Hurtado le pidió US$ 1,000 para que acuda al set, pero la retiraron de la pauta por no pagar. Además, Latina Noticias reveló que el productor de Hurtado cobró con fondos públicos por brindar media training al partido Renovación Popular, fundado por López Aliaga.

En 2022, Malpartida recibió un total de S/ 207 mil, seguido por otro pago de S/ 303 mil en el segundo semestre. En 2023, obtuvo S/ 76 mil y en 2024 S/ 69 mil, sumando S/ 656 mil en dos años y medio. Los pagos fueron registrados por el partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según un testigo, el personal de seguridad de Hurtado recolectaba los “encargos” del excandidato presidencial Hernando de Soto, de ‘Porky’ —apelativo del alcalde limeño— y del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre.

“En ese tema de mandar a buscar dinero o encargos, no me mandaba a mí, pero a los de seguridad les decía: ‘ve adonde el ‘Chifa’ y recógeme tal encargo”. Es más, (decía) ‘ve a casa de Hernando de Soto y recoge tal encargo, ve adonde ‘Porky’ y recoge tal encargo’”, mencionó en un informe de Beto A Saber. López Aliaga anunció que demandaría al declarante.