Ministro de Defensa aseguró que la libertad de expresión llegó a “situaciones incontrolables” e invocó a la Fiscalía a actuar de oficio

Walter Astudillo, titular del Ministerio de Defensa, se autodenominó defensor de la libertad de expresión; sin embargo, aseguró que, “en los últimos años, ha llegado a situaciones incontrolables”. Sus declaraciones se dieron al momento de ser consultado por la compra de aviones de combate de “última generación” para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y cuestionarse su necesidad ante las distintas problemáticas que enfrenta el país.

La situación de incomodidad se dio durante la ronda de preguntas, cuando un periodista de Perú 21 le preguntó por la adquisición de 12 aviones. Aunque el hecho podría haber pasado como una aclaración, pues en la nota del medio mencionado sí se hace la precisión de que son 24 y el ministro indicó haberla leído, aprovechó para despotricar contra las voces incluidas en el informe.

“Son 24 aviones. El gobierno ha dado muestras de respeto a la libertad de expresión y todos los ministros así lo entendemos. Creo que la libertad de ideas es buena; también defiendo esos derechos. Sin embargo, en los últimos años, esto ha llegado a situaciones incontrolables. Me referiré a la pregunta, el medio sacó una noticia en primera plana que desinforma a la ciudadanía, no en los términos que ustedes han planteado, sino de otra manera”, sostuvo.

Agregó que, si bien es compresible que no se tenga información de todos los aspectos, “pues no todos somos especialistas, el problema es cuando pseudoanalistas o personas que han ocupado cargos públicos importantes proporcionan información tendenciosa, y eso no se debe permitir”, acotó.

Titular del Mindef cuestionó la libertad de expresión al ser consultado por la compra de aviones. |Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Luego de explicar que la seguridad y el desarrollo son variables interdependientes, “considero que es un descuido de los gobiernos anteriores no haber tomado la decisión de dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades necesarias para cumplir con lo que establece la Constitución”.

“No nos damos cuenta del juego político de personas que no quieren al Perú. Es necesario que se conozcan las condiciones de las Fuerzas Armadas y de la PNP. La decisión es importantísima e histórica, y todos los medios deben tomarla en cuenta”, mencionó.

En ese sentido invocó al Congreso de la República y a las instancias correspondientes del Ministerio Público a actuar de oficio contra las personas que cuestionaron la modernización de la flota aérea. “Si se determina que responden a intereses de otros países, están incurriendo en traición a la patria”, sentenció.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, justificó la intención de endeudar al Estado por S/ 7.500 millones para comprar 12 aviones. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

¿Qué se sabe de la compra de aviones?

En conferencia de prensa, el ministro explicó que la compra se realizará mediante el procedimiento de endeudamiento interno, que comprenderá dos etapas, con 2.000 millones de dólares en 2025, y 1.500 millones de dólares en 2026.

Justificó la compra argumentando que uno de los deberes del Estado establecido en la Constitución es “defender la soberanía nacional” y “otro es proteger a la población de las amenazas a su seguridad”, por lo que solo están cumpliendo con la función del Ministerio de Defensa.

En diálogo con Infobae Perú, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones, aseguró que el titular del Mindef será consultado por dicha compra, incluyendo la presunta adquisición de un nuevo avión presidencial.

“El ministro pidió reprogramar la cita que tenía pactada con la Comisión. Cuando se fije una fecha y venga al Congreso, por supuesto que será consultado por los aviones”, mencionó a este medio.