Magaly Medina cuestiona solvencia del novio de Josetty Hurtado para costear sus lujos. |ATV

En el programa Magaly TV La Firme del 2 de octubre, Magaly Medina lanzó una serie de comentarios sobre la vida de lujos que lleva Josetty Hurtado, hija mayor del popular conductor Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. Tras la orden del Poder Judicial de 18 meses de prisión preventiva contra su padre.

Josetty utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas que la acusan de vivir una vida privilegiada que no se justificaría únicamente por su trabajo como influencer. Durante su intervención, Magaly cuestionó el verdadero origen de los recursos que financian el estilo de vida de la actriz, sugiriendo que su novio, quien es entrenador en un gimnasio, podría no ser la principal fuente de sus ingresos:

“Solvente, proveedor, ¿no? Que es su novio hace siete años, pero nosotros que le hemos hecho tantas notas a Jossety y a su hermana, sabemos que su novio se dedica a ser entrenador en un gimnasio. Entonces, no sabemos un entrenador de gimnasio que tan, digamos, solvente económicamente puede ser como para comprar o para darle a su novia, pues un mundo lleno de lujos y de regalos como las vemos, ¿no? Es más factible pensar que es el papá quien las provee y las sigue proveyendo”, firmó la conductora, dejando entrever que el expresentador sigue siendo el principal responsable de mantener a su hija.

Magaly Medina pone en duda los ingresos del novio de Josetty Hurtado: “Es más factible que su papá la sigue proveyendo”. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Qué dijo Jossety Hurtado?

Las palabras de Magaly surgieron luego de que Josetty Hurtado publicara una serie de historias en Instagram donde respondía a las críticas por los costosos regalos y la vida de ensueño que lleva en Estados Unidos. En uno de los mensajes, la modelo defendió a su pareja, con quien lleva más de siete años de relación, describiéndolo como un hombre trabajador y exitoso que la apoya constantemente:

”No vende mencionar que tengo hace siete años y medio a mi novio que hoy es mi prometido, un chico trabajador, exitoso, que me engríe y ama demasiado. No estoy sola”, expresó Josetty, desestimando las acusaciones que afirman que no podría mantener su nivel de vida con sus ingresos como influencer.

En sus historias, también se refirió a sus vínculos con marcas de lujo y amigos cercanos que la invitan a eventos exclusivos, intentando aclarar que no todo proviene de un derroche personal: “Tampoco vende que digan que me viste una stylist de pies a cabeza en Chanel. Tampoco vende decir que gracias a mi amiga Swarovski nos invitan a tan exclusivos eventos. Siempre fui agradecida con mis amigas”.

Estas declaraciones llegan en un momento delicado para Josetty, quien enfrenta el difícil momento familiar tras la decisión judicial que afecta a su padre, Andrés Hurtado, acusado de presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. A pesar del apoyo que ha recibido de su pareja, las críticas sobre su vida de lujos no cesan, y Magaly Medina no ha sido la única en cuestionar la procedencia de sus recursos.

