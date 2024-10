Consulta online de deudas con DNI: fácil acceso al historial financiero en la SBS

Consulta de deudas con DNI en la plataforma online de la SBS. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/ Foto: Andina)

¡Atención! Si tienes la intención de solicitar un crédito o préstamo en una entidad bancaria o caja municipal, es fundamental que mantengas un buen régimen de pago. Esto te ayudará a evitar deudas y proteger tu historial crediticio, lo que te permitirá acceder a nuevas ofertas financieras.

En ese sentido, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha lanzado una plataforma en línea que permite a los ciudadanos peruanos verificar sus deudas utilizando solo su Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la información financiera personal, especialmente para aquellos que podrían estar registrados en Sentinel o Infocorp debido a incumplimientos en sus obligaciones crediticias.

Puedes consultar tu deuda a través del portal web de la SBS en el apartado “Reporte de Deuda” siguiendo estos pasos:

Ingresa a la sección de Servicios en Línea : Accede desde cualquier dispositivo con conexión a internet en la web servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea.

Selecciona la opción correspondiente : Busca y elige la opción para el “Reporte de Deudas”.

Inicia sesión : Proporciona tus datos de acceso (Documento Nacional de Identidad (DNI)

Introduce tu información: Ingresa el tipo documento y número, junto con tu contraseña.

Conoce tu deuda con DNI en el portal web de la SBS. (Foto captura: aut.sbs.gob.pe)

Cabe mencionar que acceder a dicha información debes tener una cuenta en la página web de la SBS, en caso no lo tengas, puedes registrarte por primera vez con tus datos personales en la web www.aut.sbs.gob.pe/SbsId/Account/RegisterEmail. Para inscribirte deberás completar los siguientes datos:

Tipo de documento de identidad (DNI, Pasaporte, Carnet de extranjería y Carnet de Permiso Temporal de Permanencia)

Número de documento.

Correo electrónico.

El correo electrónico que estás registrando será utilizado para enviar las respuestas a tus solicitudes. Además, recibirás un código para confirmar la dirección de correo para completar el registro a la web.

Registro web en la página de la SBS. (Foto captura: @aut.sbs.gob.pe)

¿Cómo mantener un buen historial crediticio?

Para mantener un buen historial crediticio, es fundamental manejar responsablemente el crédito. Evita gastar más de lo necesario y asegúrate de mantener un equilibrio adecuado entre tu límite de crédito y el saldo utilizado. Este uso responsable muestra a los prestamistas que eres un prestatario confiable.

Además, uno de los aspectos más cruciales de tu historial crediticio es la puntualidad en los pagos. Asegúrate de saldar tus deudas antes de la fecha límite, ya que los pagos atrasados pueden afectar negativamente tu puntaje.

Otro paso importante es revisar tu informe de crédito regularmente. Verifica tu informe al menos una vez al año para identificar posibles errores o discrepancias. Corregir cualquier problema a tiempo puede prevenir consecuencias negativas en tu historial.

Propietarios que descuiden sus obligaciones tributarias podrían enfrentar sanciones y afectar su historial crediticio (Freepik)

Asimismo, es aconsejable evitar abrir demasiadas cuentas nuevas en un corto período, ya que esto puede ser interpretado como riesgoso. Limita la apertura de nuevas cuentas para mantener un historial crediticio estable.

Por último, diversificar los tipos de crédito en tu historial puede ser beneficioso. Tener una variedad de cuentas, como tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas, demuestra a los prestamistas que eres capaz de manejar diferentes formas de crédito.

Consecuencias por mantener deudas

Un historial de crédito negativo puede complicar significativamente la obtención de préstamos y tarjetas de crédito, resultando en límites de crédito bajos y tasas de interés elevadas. En casos extremos, algunas personas pueden incluso no calificar para ningún tipo de financiamiento. Factores como pagos atrasados, el uso excesivo de tarjetas de crédito, y la solicitud de una gran cantidad de crédito en un corto período son algunas de las principales razones que contribuyen a un mal historial crediticio. Situaciones como embargos, cancelaciones y cuentas liquidadas también agravan este problema.

Mantener un seguimiento regular del progreso y verificar la precisión de los pagos en el reporte de Infocorp es fundamental.

Sin embargo, es posible subsidiar un mal historial crediticio, aunque el proceso requiere tiempo y esfuerzo. Para comenzar, es crucial verificar periódicamente tu puntaje crediticio para identificar qué factores negativos impactan más tu situación. Además, es fundamental saldar las deudas existentes y, al solicitar un nuevo crédito, hacerlo con moderación y un mejor comportamiento en los pagos. Este enfoque puede ayudarte a restaurar tu historial crediticio y mejorar tus posibilidades de obtener financiamiento en el futuro.

¿Qué es tener un historial crediticio?

El historial crediticio es un informe fundamental que refleja cómo has manejado tus deudas y tu responsabilidad al pagarlas. Este documento contiene información clave sobre todos los préstamos y créditos que has obtenido, detallando el tipo de financiamiento, el plazo en caso de préstamos, y el monto adeudado. También se registra cuánto crédito disponible has utilizado, especialmente en el caso de las tarjetas de crédito, así como la puntualidad de tus pagos y la frecuencia con la que has solicitado nuevos créditos.

Es importante entender la diferencia entre historial crediticio y puntaje crediticio. Mientras que el historial es un informe completo que incluye los detalles de todos tus pagos y cualquier otra información financiera relevante, el puntaje crediticio se presenta como un número de tres dígitos. Este puntaje se calcula a partir de la información contenida en tu historial y es utilizado por las entidades financieras para evaluar la salud de tu actividad crediticia.

Un buen historial crediticio y un alto puntaje crediticio son esenciales para acceder a mejores condiciones de financiamiento. Las entidades pueden determinar tu capacidad de pago y el riesgo asociado al otorgarte un préstamo o tarjeta de crédito. Por lo tanto, mantener un historial positivo es crucial para garantizar futuras oportunidades financieras.

¿Qué es y cuál es la función de la SBS?

La SBS es la entidad responsable de regular y supervisar los sistemas financiero, de seguros, el sistema privado de pensiones y las cooperativas de ahorro y crédito en Perú. También se encarga de prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Su principal objetivo es proteger los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). La SBS es una institución de derecho público con autonomía funcional, tal como lo reconoce la Constitución Política del Perú. Las funciones, objetivos y atribuciones de la SBS están establecidos en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, así como en la Ley N° 26702, que regula su funcionamiento.