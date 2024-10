Magaly Medina se pronuncia sobre Jefferson Farfán y la suspensión de ‘Enfocados’ tras denuncia de su primo por abuso sexual

Magaly Medina se pronuncia sobre Jefferson Farfán y la suspensión de ‘Enfocados’. Magaly TV La Firme

Magaly Medina se refirió a la suspensión de ‘Enfocados’ en medio de la denuncia en contra del primo de Jefferson Farfán, Cristian Martínez, por presunto abuso sexual contra una joven de 19 años. La conductora de espectáculos entendió la medida que tomó el futbolista y su compañero Roberto Guizasola ante la difícil situación que envuelve a la familia del deportista.

“Informamos que este domingo no tendremos programa al aire. Esperamos su amable comprensión y respeto. Muchas gracias”, fue el comunicado que publicaron los conductores de Enfocados en sus historias de Instagram.

Ante ello, Magaly Medina señaló que no cree que esta suspensión sea solo por un domingo, pues debido al caso, Jefferson Farfán debe estar enfrentando una situación anímica que no le permitiría salir al escena.

“Evidentemente hay un dolor familiar. La familia está desgarrada y desunida. Ha sufrido un golpe duro, teniendo en cuenta que este primo era como un hermano para él, era muy cercano, pero no creo que Jefferson Farfán pueda sentarse en un podacst que ha tenido buena recepción por parte del público, que la gente los ve, pero está hecho en un ánimo totalmente chonguero”, indicó la conductora de TV.

Jefferson Farfán suspendió su programa Enfocados. Magaly Medina se refirió al respecto.

No cree que regrese pronto a ‘Enfocados’

La periodista señaló que entiende la situación que debe estar enfrentando Jefferson Farfán, por lo que se mantuvo en su postura de que el futbolista no regresará en un buen tiempo a su podcast ‘Enfocados’.

“Se ríen, se carcajean todo el rato, porque cuentan anécdotas de camerino, cosas ligadas al fútbol. Entiendo que su estado de ánimo, no debe estar como para sentarse a reír y vacilarse. Creo que no es momento de mostrarle al público, por más que el show deba continuar, que las cosas están normales, porque las cosas no están bien. Hay mucho en qué pensar, seguramente hay muchas decisiones difíciles que tomar”, dijo.

“Yo no veo que el próximo domingo pueda salir, creo que anímicamente no se debe sentir nada bien. Tiene al primo hermano a la cárcel y tiene a la tía llorando, la tía hermana de su mamá. Todos saben lo unidos que que él es a su madre. Esta señora ha sido una tía importante en la vida de él”, acotó.

Durante sus declaraciones, Magaly Medina no tuvo ningún reparo en resaltar lo exitoso que es el podacast de la ‘Foquita’ y Roberto Guizasola, y lo mucho que lo espera su público. Sin embargo, “no creo que Jefferson Farfán diga, ‘vamos a vacilarnos’. Para salir a divertir al público, no creo que el ánimo le de. Debe darse todo el tiempo que quiera”, sentenció.

Primo de Jeffeson Farfán es sentenciado a 9 meses de prisión preventiva. (Foto: Captura de IG)

¿Qué pasó con el primo de Jefferson Farfán?

El caso de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, ha generado gran controversia en los medios peruanos. El primo de Jefferson Farfán enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual, presentada por una joven de 19 años que alega haber sido agredida por Martínez. Debido a la gravedad de las acusaciones, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

Martínez Guadalupe ha negado las acusaciones, y su defensa sostiene que existen inconsistencias en la versión de la denunciante. Sin embargo, el juez consideró que había suficientes indicios para justificar la medida cautelar, con el fin de evitar una posible fuga del acusado y asegurar que las investigaciones se realicen de manera adecuada.

Durante los próximos 9 meses, las autoridades continuarán recopilando pruebas para determinar si el caso debe ir a juicio, manteniendo la atención de la opinión pública y los medios en su evolución.

Cristian Martínez Guadalupe permanecerá recluido, luego de que el último sábado fuera denunciado por violentar sexualmente a una joven de 19 años | Magaly Medina - Instagram