Jefe del Archivo General de la Nación es destituido por el Mincul luego de iniciar el traslado de documentos al Callao

El Archivo General de la Nación contrató los servicios de una empresa que es dueña de un almacén industrial y pagará 12 millones de soles para almacenar miles de documentos de más de 200 años de antigüedad por tres años. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Gestión)

Luego de que documentos históricos del Perú iniciaran su traslado a una sede temporal en un almacén industrial en el Callao el 28 de septiembre; el jefe institucional del Archivo General de la Nación (AGN), Ricardo Moreau, fue destituido de su cargo por el Ministerio de Cultura, que hizo oficial esta decisión con una resolución suprema publicada esta mañana en el Diario Oficial El Peruano. El documento lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y del actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia.

Pese a que el Poder Judicial admitió a trámite una acción de amparo contra el traslado de documentos a la sede temporal, además de tener pendiente la admisión de una medida cautelar para evitar que la documentación abandone la sede del AGN en el Palacio de Justicia; durante sus últimos días de la gestión de Moreau, el Archivo realizó actividades en su interior con la intención de iniciar la mudanza.

La cronología del traslado al Callao

La voz de alerta sobre el traslado del Archivo al Callao fue dada por la historiadora Natalia Sobrevilla, que el jueves 26 de septiembre compartió en su cuenta de x (antes Twitter) una imagen en la que se ve al señor Moreau retirando una caja de la sede del AGN e irse junto a ella en un vehículo oficial de la institución sin destino conocido.

Infobae Perú se contactó con un representante del AGN para conocer el contenido de la caja y el destino del vehículo de placa EAK-111, pero la institución indicó de forma oficial que se trataba de una caja vacía que iba a ser llevada al Ministerio de Cultura “como muestra” para conocer las condiciones con las que se haría el traslado.

El jefe del Archivo General de la Nación, Ricardo Moreau, fue destituido por el Ministerio de Cultura luego de iniciar el traslado de documentos históricos al Callao. (Foto: El Peruano)

Sin embargo, el día 26 de septiembre no se produjo ninguna reunión en el Mincul según la agenda público de la jefatura del AGN. Esta recién se realizó el día 27 de septiembre, pero el señor Moreau nunca se presentó, según consta en el registro de visitas del Ministerio de Cultura.

El mismo 27 de septiembre en la mañana se reportó la presencia de un vehículo de la empresa Security International Moving (SIM) a las afueras del AGN, que intentó desmentir cualquier información sobre un posible traslado indicando que en realidad se trataba de un vehículo de una “empresa de seguridad”. Sin embargo, esto resultó ser falso, pues SIM es una empresa de mudanzas seguras.

Según pudo conocer Infobae Perú, la presencia del vehículo de SIM estaba vinculada con una capacitación que estaban recibiendo los trabajadores de la empresa al interior del AGN sobre cómo realizar el traslado de más de 400 cajas embaladas y lacradas que ya estaban listas para la mudanza al Callao.

Esto fue confirmado por la propia AGN, que publicó en su cuenta de X un video en que los propios trabajadores admitían que estaban recibiendo una capacitación, pero se evitó mencionar que esta fue brindada por el AGN. Los mismos trabajadores de SIM fueron vistos saliendo de la sede del Archivo esa misma mañana

El Archivo General de la Nación no registra ningún contrato o proceso de contratación vigente con ninguna empresa para realizar el servicio de traslado de documentos históricos al Callao. (Foto: Composición - Infobae Perú)

El 27 de septiembre, Infobae Perú se comunicó con un representante de la empresa SIM, quien indicó que la presencia del vehículo frente al AGN no tenía relación con un traslado o mudanza, pues no tenían una buena pro o un contrato para realizar este trabajo. Además, se admitió que no tenían programado realizar ningún movimiento ese día, ni al siguiente. Pese a esto, el 28 de septiembre el traslado fue realizado en camiones de la misma empresa.

Un concurso desierto

Según consta en el Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (Seace), el AGN no tiene ningún contrato o proceso de contratación vigente con ninguna empresa para realizar ningún servicio de traslados o mudanza. De hecho, el único proceso reciente de adjudicación para este servicio se realizó el 28 de agosto. Sin embargo, fue declarado como ‘desierto’ por el AGN el 10 de septiembre, pues, aunque sí hubo empresas inscritas, no se presentaron “ofertas válidas”.

El mismo sistema también indica que SIM no reporta adjudicaciones de buena pro con el Estado desde el año 2020, cuando fue contratado por la ONP para el traslado de archivos. Pese a ello, vehículos y trabajadores de la empresa fueron registrados realizando el traslado de documentos históricos.

El ex jefe del AGN, Ricardo Moreau, fue denunciado el mismo 28 de septiembre por la presunta comisión de delitos de destrucción, alteración, extracción de patrimonio cultural de la Nación y omisión de deberes de funcionarios públicos, horas antes de ser destituido por el Ministerio de Cultura.