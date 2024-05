Documentos de más de 200 años serán enviados a almacén alquilado por S/ 12 millones cerca a fábrica de lejía y químicos

El Archivo General de la Nación contrató los servicios de una empresa que es dueña de un almacén industrial y pagará 12 millones de soles para almacenar miles de documentos de más de 200 años de antigüedad por tres años. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Gestión)

Alrededor de 150 millones de documentos históricos del Perú, varios de ellos con más de 200 años de antigüedad, se encuentran en peligro de dañarse y posiblemente perderse para siempre luego de que el Archivo General de la Nación (AGN), decidiera realizar un traslado de toda su colección albergada en la sede del Palacio de Justicia a un almacén industrial ubicado en El Callao.

El procedimiento se produce luego de que el Archivo General de la Nación perdiera una disputa legal contra el Poder Judicial en el año 2022 por la disposición del espacio al interior del Palacio de Justicia -que el AGN utilizaba desde el año 1942- y que generó la necesidad de desalojar estas instalaciones en un plazo máximo establecido para agosto del año 2024.

A raíz de esta disposición, el 25 de abril el AGN inició un proceso de contratación directa para obtener un servicio de almacenamiento temporal. La única empresa postora fue el ‘Consorcio Transel’, quien ganó la buena pro al día siguiente -26 de abril- y recibirá el pago de más de 12 millones de soles por el servicio de almacenamiento de los documentos por un plazo de tres años.

¿Cuál es el problema detrás de esta contratación? Según comentó la historiadora Magally Alegre Henderson, jefa de Archivo Histórico del Instituto Riva-Agüero, al medio La Encerrona, esta empresa no cuenta con la experiencia necesaria para almacenar de forma adecuada documentos tan antiguos y valiosos como los que existen al interior del AGN. No solo eso, sino que el espacio por el que se pagará más de 12 millones de soles es un almacén industrial cerca a una fábrica de lejía y químicos en el Callao.

La empresa Transel fue la única postora en el proceso de contratación iniciado por el Archivo General de la Nación. Al ser solo un participante, el AGN procedió a la adjudicación de la buena pro al día siguiente de publicado el concurso público. El contrato es por 12 millones de soles. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Transel)

Al respecto, Alegre Henderson indicó a La Encerrona que “Se tratan de documentos con más de 200 años de antiguedad y que incluyen juicios civiles, criminales, documentos de administración gubernamental, propiedades, tenencias de tierras y de agua, registros de inmigrantes, etc. (...) Tenemos los registros de ingresos al país de hace más de 100 años y esos documentos permiten demostrar una doble nacionalidad”.

Infobae Perú conversó en exclusiva con Natalia Sobrevilla, historiadora y catedrática de historia latinoamericana en la Universidad de Kent (Reino Unido), que escribió diversas columnas de opinión en la página web ‘Jugo’ sobre la problemática que atraviesa el AGN.

“Son los documentos de todos los peruanos y peruanas. Están ahí las historias de nuestros antepasados que vivieron en Perú. Para entendernos como sociedad, necesitamos entender qué está plasmado en este Archivo. Aun si eran personas importantes o comunes, van a estar registrados por estos documentos del Estado peruano”, sostuvo la historiadora

Un alquiler de 12 millones de soles

Natalia Sobrevilla indicó que los papeles que se encuentran en el Archivo General de la Nación son delicados y que tienen que ser trasladados solo una vez a un local idóneo para que se mantengan en un buen estado de conservación y en el que se pueda trabajar con ellos de forma ideal.

”Sin duda hay que salir de los sótanos del Palacio de Justicia, esto no está en debate. Lo que está en duda es la idoneidad de un lugar para un traslado temporal”, argumentó Sobrevilla. “El Palacio de Justicia no es un lugar idóneo a largo plazo, pero es mejor que una propuesta de un local industrial en El Callao, el lugar más húmedo de Lima, y cerca a una fábrica de lejía en donde hay contaminación del ambiente”.

Para la historiadora, el problema también reside en que el Estado peruano ya ha destinado y adjudicó un presupuesto de 12 millones de soles para un almacenamiento temporal de los documentos del AGN con la posibilidad a que sean dos más. Es decir, que los documentos podrían estar expuestos a humedad y contaminación ambiental por cinco años.

“¿Y después qué? El Estado peruano pagará por una solución que no solucionará el problema. ¿En cinco años qué vamos a tener?¿lo mismo?¿y luego vamos a tener que trasladar otra vez 150 millones de documentos?”, cuestiona Sobrevilla.

Documentos a los que pudo acceder Infobae Perú dan cuenta no solo de lo indicado por Sobrevilla sobre el costo del alquiler que se deberá pagar al consorcio Transel, sino también que la adjudicación -que se hizo por medio de un concurso público- se hizo en un solo día por medio de una contratación directa.

Mientras tanto, el AGN alista el traslado de los documentos y realiza un inventario de todos los artículos que tiene en su almacenamiento. Para la historiadora Sobrevilla, el problema del alquiler y el traslado también reside en la temporalidad de la medida adoptada.

“No puedes cambiar el papel de un ambiente como un sótano a otro como el de El Callao, se tiene que hacer como un proceso. Nuestro problema como gremio es la temporalidad de la estadía ¿Va a ser temporal realmente o cuánto tiempo se va a quedar ahí? Llevamos esperando casi 8 años el nuevo local y no pasa nada”

Historia de un desalojo

El inicio del conflicto del Archivo General de la Nación empieza cuando la Biblioteca Nacional se incendia en el año 1943. El AGN, que en ese entonces se ubicaba en un edificio colindante, tiene que trasladarse a su ubicación actual en el Palacio de Justicia. En aquel momento, según la historiadora, el edificio también albergaba a otras instituciones como el Colegio de Abogados.

Con grietas, filtraciones y humedad, la infraestructura del Archivo General de la Nación está en riesgo, amenazando documentos cruciales desde la independencia. (Composición: Infobae / capturas / Andina)

“Con el tiempo estas entidades se trasladan a locales propios, pero el Archivo se mantiene. En el año 2005-2006 hay un gran problema con las tuberías de desague que están por encima de donde están los documentos y hay un gran movimiento de preocupación porque en ese momento no solo era el Archivo Republicano el que estaba ahí, sino el Archivo Colonial, con los documentos más antiguos, algunos de 1530″, indicó Sobrevilla

Fue en ese momento en el que se produce una división en los documentos que custodia el AGN: El Archivo Colonial se traslada temporalmente -hace casi 20 años- a la sede de Correo, frente a Palacio de Gobierno; mientras que el Archivo Republicano se mantiene en el local del Palacio de Justicia. Estos últimos serían los documentos que se trasladarían como máximo en agosto de este año 2024.

¿Por qué más de 150 millones de documentos del AGN serán trasladados al Callao? La respuesta estaría en el Poder Judicial. Según Ricardo Moreau, jefe institucional del Archivo General de la Nación (AGN), entre el 2008 y 2009, el predio en el que se encuentra el AGN fue declarado como propiedad del Poder Judicial.

Sobrevilla confirmó a Infobae Perú que este es el origen de la orden de desalojo que terminaría por enviar más de 150 millones de documentos a un almacén industrial en El Callao.