Trabajadores olvidan 40 mil soles en restaurante de Trujillo y otra familia se lleva el dinero

Comensales olvidan 40 mil soles en restaurante de Trujillo.

El mediodía de Trujillo, La Libertad, transcurría sin incidentes en el restaurante Don Segundo, sobre la avenida Federico Villarreal, cuando dos trabajadores de una empresa local ingresaron al establecimiento para almorzar.

Habían retirado 40 mil soles de una entidad bancaria, destinados al pago de salarios de su compañía, y llevaban el dinero en un morral discreto. Tras finalizar la comida, ambos se retiraron, dejando colgado el bolso en una de las sillas, sin advertir el olvido.

Poco después, una familia ocupó la misma mesa. Las cámaras de seguridad del restaurante captaron el instante en que una mujer, acompañada de sus familiares, halló el morral.

La grabación revela cómo abre el bolso y observa el contenido: fajos de billetes. En cuestión de segundos, comienza a pasar los billetes por debajo de la mesa, mientras sus acompañantes ayudan a ocultar la acción. Finalmente, todos abandonan el local con el dinero, sin comunicar el hallazgo al personal del restaurante.

Pedido de ayuda

Al percatarse del descuido, los trabajadores regresaron al restaurante y solicitaron visualizar las grabaciones de seguridad.

Las imágenes confirmaron sus sospechas sobre la desaparición del morral y la forma en que la familia se apoderó del efectivo. El hecho fue denunciado de inmediato ante la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, que ya analiza el material audiovisual para intentar identificar a las personas implicadas.

Esto generó preocupación entre los empleados y sus familias, quienes dependen del dinero para cubrir sus necesidades básicas. Una de los afectadas, que prefirió mantener su identidad en reserva, explicó que los fondos eran indispensables para cumplir con obligaciones laborales y que ellos solo eran responsables de la entrega de los pagos.

En paralelo, la empresa y los trabajadores afectados han hecho un llamado público a la familia que se llevó el morral, pidiendo que se restituya el dinero a los legítimos propietarios.

El caso ha cobrado notoriedad en la región y se han sumado voces desde distintos sectores para que el dinero sea devuelto y se evite un perjuicio mayor a quienes dependen de ese ingreso mensual.

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúan con las pesquisas y esperan que las imágenes obtenidas permitan avanzar en la identificación de los responsables.

Consejos

1. No revises el contenido a solas

Si abriste el morral y viste el dinero, evita seguir hurgando. Si decides entregarlo, lo ideal es que haya un testigo. Esto evita que, si falta algo después, el dueño legítimo piense que fuiste tú quien lo tomó.

2. Informa al personal del restaurante

Llama al encargado o gerente del lugar.

No se lo entregues al primer mesero que pase: Busca a alguien con autoridad o responsabilidad en el local.

Pide un “recibo” o registro: Si el monto es considerable, solicita que anoten en un papel lo que estás entregando, la hora y quién lo recibe. Esto es tu comprobante de que actuaste de buena fe.

3. Deja tus datos de contacto

Coméntales al gerente que, si el dueño aparece, puede contactarte para agradecerte o por si la policía necesita una declaración sobre dónde encontraste el bolso.