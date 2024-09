Fiscalía solicitó 9 meses de prisión preventiva para ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, acusado de agresión sexual

Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva contra Cri Cri, primo de Jefferson Farfán.

Luego de que el último domingo, Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, fuera denunciado por agresión sexual contra una joven de 19 años, el caso no ha dejado de sonar y la investigación continuaba su curso. En tanto, el acusado se encontraba recluido en la Comisaría de La Molina a la espera de la decisión de la Fiscalía de la Nación.

Es así que la tarde del miércoles 25 de setiembre, la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria en contra del primo hermano de Jefferson Farfán. Por ello, el popular ‘Cri Cri’ continuará detenido hasta el momento de la audiencia de prisión preventiva.

El Ministerio Público pidió nueve meses de prisión preventiva contra el acusado Cristian Antonio Martínez Guadalupe, luego de que se formalizara la investigación por el presunto delito de agresión sexual, de acuerdo a informaciones de RPP.

Imágenes de las cámaras de videovigilancia agravan la situación de 'Cri Cri'.

Aunque la detención preliminar contra Cristian terminaba este miércoles, el primo de la ‘Foquita Farfán’ no saldrá en libertad y continuará detenido hasta la audiencia de prisión preventiva. Cabe señalar que continúa en la comisaría de La Molina, donde fue detenido desde el primer día, tras recibirse la denuncia de la agredida de 19 años.

Cabe señalar que, durante el día, dos amigos del detenido llegaron para darle su apoyo y al salir aseguraron que pronto saldrá libre.

La acusación contra ‘Cri Cri’

Cristian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, ha sido acusado de abuso sexual por una joven de 19 años. Según la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú, el incidente ocurrió la madrugada del sábado 21 de septiembre en una de las habitaciones de la mansión de Farfán, ubicada en La Planicie, La Molina. La víctima aseguró que fue agredida sexualmente por Martínez tras regresar de una fiesta.

La joven, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que alrededor de las cuatro de la mañana, Martínez Guadalupe ingresó a su habitación y la forzó a mantener relaciones sexuales. Según su testimonio, cuatro personas que estaban en la casa intervinieron al escuchar sus gritos y lograron separarla del acusado. Tras el incidente, la víctima acudió a la comisaría de La Molina, donde presentó su denuncia y se sometió a los exámenes del médico legista, que confirmaron la presencia de lesiones compatibles con una agresión sexual.

Jefferson Farfán casi agrede a su primo por caso de violación sexual.

Ante la gravedad de las acusaciones, Martínez Guadalupe se presentó voluntariamente en la comisaría para dar su versión de los hechos. Negó tajantemente haber agredido a la joven y afirmó que durante el incidente se encontraba dormido en su propia habitación. Además, reconoció haber consumido alcohol esa noche, pero aseguró que no ingresó al cuarto de la denunciante. Como parte de su defensa, presentó al portero de la residencia como testigo de su coartada.

El caso ha generado gran revuelo, no solo por la gravedad del delito denunciado, sino también por la cercanía de Martínez Guadalupe con Jefferson Farfán, una de las figuras más destacadas del fútbol peruano. Las autoridades continúan investigando los hechos mientras se evalúa el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía.

‘Cri Cri’ asegura ser inocente

‘Amor y Fuego’ mostró la declaración de Cristian Martínez Guadalupe, quien aseguró ser inocente de los delitos que se le imputan. En parte de su descargo resaltó que es muy cercano a Jefferson Farfán, además, resaltó que no había tocado a la víctima. Incluso, mencionó que ha tenido cercanía con la joven en su vida cotidiana.

“Antes de llegar a todo esto, yo les voy a decir algo, que me escuche. Jefferson es como mi hermano. Su familia, mi familia… Yo sé que soy inocente, no he tocado a (nombre de la víctima), soy como padre de esa niña, y a su papá pueden preguntarle si tienen conexión o contacto. Él mismo me dice: ‘Primo, ¿dónde estás? Lleva a mi hija, por favor, a la universidad’”, afirmó Martínez Guadalupe.

