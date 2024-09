Martha Valcárcel encara a Ethel Pozo y le recuerda que está en TV por Gisela Valcárcel: “Y así hablan de mi hija”

La madre de Milett Figueroa no tuvo filtros y le recordó a la conductora de América Hoy la razón por la que es parte de la televisión nacional | América Televisión

Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, conectó con ‘América Hoy’ para defender a su hija de las críticas en su contra a raíz de su participación como jurado del programa argentino ‘Cantando 2024′, que es producido por su pareja Marcelo Tinelli.

En la conversación, Valcárcel perdió la paciencia ante los comentarios de las presentadoras y las réplicas que tenían de lo que dijeron los periodistas argentinos. Sin embargo, fue más tajante con Janet Barboza que, ante sus duros comentarios, le pidió dejar de hablar con ella y que le pasara a Ethel Pozo.

En ese instante, la hija de Gisela Valcárcel se dispuso a escuchar la versión de Martha y la dejó hablar, sin imaginar que sería víctima de un duro comentario. La madre de Milett mencionó que Ethel es parte de la televisión peruana gracias a su madre, por lo que la comparó con su hija que ahora tiene participación en argentina gracias a su pareja. Por ello, resaltó que también tienen talento para desempeñarse en sus roles y que eso puede molestar a más personas.

Martha Valcárcel sorprende a Ethel Pozo con comentario.

“Quiero hablar con Ethel, pásenme con Ethel, por favor. Mira, mi amor. Tú sabes cuánto te quiero, sé cómo es tu forma de ser. Así como hablan de ti y de que estás puesta por tu madre, así hablan de mi hija que está puesta por él. Por supuesto que está puesta por él. Qué orgullo que estés puesta por tu madre. Que se aguanten los que les duele”, expresó al inicio, evidentemente molesta.

Por otro lado, resaltó que su hija sabe cómo defenderse perfectamente de las críticas en su contra, por lo que no le interesa lo que digan los demás. “A Milett la puso Marcelo, pero él mismo ha dicho que está para responder todo lo que ha estudiado, todo lo que sabe. Está perfectamente ahí. No me interesa lo que diga Ángel de Brito. No me interesa que digan que han puesto a mi hija por publicidad, qué bajo”, finalizó.

Tenso enfrentamiento en vivo entre Janet Barboza y la madre de Milett Figueroa

La mañana del miércoles 25 de septiembre, el programa América Hoy vivió un tenso momento cuando Martha Valcárcel, madre de la modelo Milett Figueroa, tuvo un fuerte cruce de palabras con la conductora Janet Barboza durante una llamada telefónica en vivo. El enfrentamiento se desató a raíz de los comentarios críticos sobre la participación de la peruana en el reality argentino Cantando 2024, lo que provocó la airada reacción de su progenitora

El conflicto comenzó cuando Barboza citó las declaraciones del periodista argentino Ángel de Brito, quien cuestionó las capacidades de Milett Figueroa como jurado del programa de canto. “No le encuentra nada a Milett, dice que está perdida y que no tiene picardía. En Argentina no la conoce nadie, y se la ha visto nerviosa”, señaló la conductora peruana, haciendo eco de las críticas que ha recibido la modelo en los medios argentinos.

Ante esto, Martha Valcárcel no dudó en salir en defensa de su hija, acusando a los críticos de tener una actitud parcial. “Eso lo dicen quienes no simpatizan con la modelo. Toda Argentina está feliz con ella, las críticas solo vienen de un programa llamado LAM, que claramente no la quiere”, afirmó, molesta. Además, comparó el comportamiento de Barboza con el de la polémica conductora Magaly Medina, lo que encendió aún más el intercambio.

Janet Barboza, visiblemente incómoda, intentó defender su postura, pero Valcárcel la interrumpió y continuó con sus acusaciones. “Tienes las mismas expresiones de la señora Magaly, me parece vergonzoso”, expresó Martita. La conversación terminó con ambas partes manteniendo su posición, dejando un ambiente de incomodidad en el set.