Mamá de Milett Figueroa explota contra Janet Barboza y la compara con Magaly Medina: “Misma cizaña”

Mamá de Milett Figueroa explota contra Janet Barboza | América Hoy - América TV

La mañana del lunes 25 de septiembre, la tensión se apoderó del set de ‘América Hoy’ cuando Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, protagonizó un fuerte intercambio de palabras con Janet Barboza mediante una llamada telefónica. La polémica surgió luego de que la conductora afirmara que la modelo peruana ha recibido múltiples críticas en Argentina tras su participación en el reality ‘Cantando 2024′.

El conflicto se desató cuando Janet Barboza mencionó los comentarios del periodista argentino Ángel de Brito, quien aseguró que Milett Figueroa no está calificada para ser jurado de un programa de canto. “Dice que no le encuentra nada a Milett, que está perdida y que no tiene picardía, digamos que en Argentina no la conoce nadie. Se la ha visto nerviosa, eso es cierto”, comentó la popular ‘Rulitos’.

Visiblemente molesta, la madre de Milett Figueroa no dudó en defender a su hija: “Eso lo dices tú y lo dicen las personas a las que no les cae simpática Milett. ¿Pero que no tiene simpatía y picardía? Toda Argentina está feliz con ella. Las críticas solo las hace un programa, que se llama LAM, porque no la quieren, no entiendo por qué y no me interesa”, mencionó furiosa.

Martha Valcárcel defiende a Milett Figueroa de las críticas. Captura/LAM

Aunque Janet Barboza intentó tomar la palabra para explicar que hay diversos programas que han puesto en tela de juicio el desempeño de Milett Figueroa, la matriarca aseguró que la presentadora peruana estaba teniendo una actitud muy similar a la de Magaly Medina. Por esa razón, le recomendó guardarse sus comentarios.

“Janet, me encantaría que no quieras igualarte a una persona no es mi querida aquí. Tú eres otra cosa, no bajes de tu nivel”, manifestó Doña Martha, por lo que Janet Barboza rápidamente respondió ofendida: “No me compares, Marthita. Creo que tu amor de madre te está cegando”.

Mamá de Milett Figueroa enfrentó a Janet Barboza en plena transmisión en vivo de 'América Hoy'.

Sin embargo, la madre de Milett Figueroa continuó: “Estás hablando de la misma forma, con la misma cizaña. Tienes las mismas expresiones de la señora que está más perdida que una pulga en pata de perro. Me parece vergonzosa y baja esas expresiones de una mujer con otra mujer”.

Mamá de Milett Figueroa ignoró a Janet

Molesta por las críticas que la conductora hizo sobre su hija y su participación en el reality argentino ‘Cantando 2024′, Valcárcel exigió que le pasaran el micrófono a Ethel Pozo. “Quiero hablar con Ethel, quiero hablar con ella, pásenme con ella. ¿Me pasas con Ethel? POR FAVOR”, exclamó con evidente molestia.

Una vez Ethel Pozo tomó la llamada, la madre de Milett Figueroa continuó defendiendo ferozmente a su hija, al tiempo que Janet Barboza permanecía en silencio. Durante este intercambio, la conductora se mostró incómoda debido a los gritos de Valcárcel, quien no bajó el tono a lo largo de la conversación, generando tensión en plena transmisión en vivo.

Ethel Pozo se mostró incómoda por la actitud de Martha Valcárcel. Captura/América TV

El debut de Milett Figueroa en ‘Cantando’

Milett Figueroa continúa consolidando su carrera en Argentina tras su participación en ‘Bailando 2023′ y su romance con Marcelo Tinelli. Ahora, la modelo peruana ha debutado como jurado en el programa de canto ‘Cantando 2024′, producido por su pareja. A pesar de las críticas por su falta de experiencia en el canto, la peruana no dejó que esto la detuviera y el 23 de septiembre hizo su primera aparición en el programa, luciendo un vestido brillante que captó la atención de todos.

Durante su presentación, Milett Figueroa se mostró emocionada y agradecida por esta nueva oportunidad. “Qué felicidad estar pisando esta pista. Con muchas expectativas. Vengo a divertirme, a disfrutar”, expresó. Ante las críticas, reafirmó su fortaleza: “Me he forjado con carácter”. Además, destacó su experiencia como cantante, actriz y bailarina.

La artista peruana evidenció nerviosismo al darle su devolución a los primeros participantes | América TV - Argentina

Marcelo Tinelli, presente en el set, defendió a Milett Figueroa ante los cuestionamientos por su participación, señalando que nunca antes se había criticado a otros jurados.

En su debut como crítica, Milett mostró nerviosismo al dar sus primeras opiniones, aunque intentó ser rigurosa. A pesar de su inexperiencia en el canto, fue exigente con los participantes, y otorgó un 4 a la primera pareja, señalando que esperaba más de ellos.