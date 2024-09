Imágenes de cámaras de seguridad comprometen a ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, en caso de abuso sexual

Imágenes agravan situación legal de 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán | Amor y Fuego - Willax TV

La casa de Jefferson Farfán está bajo investigación policial tras la denuncia de una joven de 19 años, quien afirmó haber sido abusada sexualmente por Cristian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista, en una de las habitaciones de la vivienda. Debido a la gravedad de la situación, el ‘10 de la calle’ decidió colaborar con las autoridades y presentó las imágenes de las cámaras de seguridad.

Este lunes 23 de septiembre, en las primeras horas de la mañana, agentes de la Policía Nacional del Perú se dirigieron a la comisaría de La Molina para recoger las pruebas audiovisuales relacionadas con el caso. Estas evidencias ya están en poder del Ministerio Público, que continúa investigando las implicaciones de ‘Cri Cri’, quien ha rechazado tajantemente haber abusado sexulamente de la joven.

Primo de Jefferson Farfán podría ser enviado a prisión en las próximas horas.

Imágenes comprometen al primo de Jefferson Farfán

Después de que Martínez Guadalupe testificara ante las autoridades, afirmando que se encontraba dormido cuando ocurrió la agresión sexual y que nunca se acercó a la habitación de la mujer porque sus cuartos están en diferentes pisos, el abogado de la víctima se comunicó con la Policía para refutar esta versión. El letrado señaló que, en las pruebas proporcionadas por Jefferson Farfán, se observa a ‘Cri Cri’ bajando rápidamente las escaleras que conducen a la habitación de la víctima.

“Se ha remitido a la Fiscalía unos videos y unas fotografías donde se puede observar, de las cámaras de videovigilancia, cómo el denunciado baja raudamente por las escaleras que conducen a la habitación de la agraviada”, manifestó el abogado de la víctima durante la llamada telefónica.

El letrado también mencionó que hay testigos que vieron a la víctima, quien forma parte del círculo cercano de Jefferson Farfán, salir de su habitación en estado de shock. “Bajó en un estado emocional sumamente afectado, llorando y narrando lo sucedido”, agregó el abogado, quien destacó que los resultados del médico legista confirman que su representada presenta lesiones en sus genitales.

Imágenes de las cámaras de videovigilancia agravan la situación de 'Cri Cri'.

‘Cri Cri’ reafirma su inocencia

Cristian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, se presentó ante la Policía Nacional del Perú tras ser denunciado por una joven de 19 años por presunta violación sexual. En su declaración en la comisaría de La Molina, ‘Cri Cri’ se declaró inocente y ofreció detalles sobre lo que, según él, ocurrió la madrugada del 21 de septiembre. Afirmó que nunca traicionaría la confianza de su primo al cometer un acto tan grave en su hogar y que considera a la víctima como una sobrina.

Martínez Guadalupe admitió haber estado bebiendo esa noche, pero aseguró que se retiró a dormir a las cuatro de la mañana, consciente de que debía cuidar a sus hijos al día siguiente. Sostuvo que se encontraba en su habitación durante el tiempo en que la joven alega haber sido agredida. Tras recibir la noticia de la denuncia, salió de su cuarto y se acercó a Jefferson Farfán, preocupado por la reacción de su primo.

Cristian Martínez Guadalupe defiende su inocencia tras acusaciones de agresión sexual en la comisaría. Captura/Amor y Fuego

Finalmente, Martínez Guadalupe se presentó voluntariamente en la comisaría, afirmando que estaba limpio y que no había agredido a la joven, insistiendo en que la distancia entre su habitación y la de la víctima complicaría la versión de la agresión.

“No tengo culpa. Que hagan médico legista, que hagan lo que tengan que hacer. Yo estoy limpio porque no he tenido relaciones, no tengo un maltrato o algo así. Ella dice que ha sido agredida a tal hora en su cuarto y mi cuarto está en un primer piso al costado de la cochera. Tengo que subir no sé cuántos pisos para llegar a su cuarto y tengo que bajar con las mismas, nadie me vio”, sostuvo.

Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva

La Fiscalía presentó una solicitud de 9 meses de prisión preventiva contra Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, por el supuesto delito de abuso sexual en contra de una joven de 19 años. La audiencia está programada para el 26 de septiembre a las 6 p. m., de acuerdo con lo comunicado por la cuenta oficial del Ministerio Público.

Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para Cristian Martínez Guadalupe. Twitter/Ministerio Público