‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán casi lo agrede por denuncia de abuso sexual: “Me podía hasta matar”

Luego de ser denunciado por el presunto delito de violación sexual, Cristian Martínez Guadalupe se defendió de las acusaciones y dio su versión de los hechos, revelando que su primo Jefferson Farfán estuvo a punto de agredirlo físicamente el sábado 21 de septiembre. Esto tras enterarse de que una joven de 19 años, quien forma parte del círculo cercano del exfutbolista, afirmó haber sido abusada al interior de su mansión ubicada en La Molina.

El empresario, conocido como ‘Cri Cri’, declaró ante los agentes de la Policía Nacional del Perú que, en el momento en que se le acusa de haber cometido la supuesta agresión, él se encontraba profundamente dormido en su habitación. Además, aclaró que nunca abandonó la casa de Jefferson Farfán después del supuesto incidente, y presentó como testigo al portero de la vivienda.

“Jefferson es como mi hermano. Su familia, mi familia… Yo sé que soy inocente, no he tocado a (nombre de la víctima), soy como un padre de esa niña (...) No tengo culpa. Que hagan médico legista, que hagan lo que tengan que hacer. Yo estoy limpio porque no he tenido relaciones, no tengo un maltrato o algo así”, expresó el primo de Jefferson Farfán, declarándose inocente de los cargos en su contra en todo momento.

'Cri Cri' atraviesa complicada situación legal, luego que una joven de 19 años lo acusara de haberla violentado sexualmente en la casa de Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán se descontroló

Según la versión de Martínez Guadalupe, la mañana del sábado 21 de septiembre, una prima —quien también se encontraba en la casa de Jefferson Farfán como parte de una reunión— le tocó la puerta de su habitación con fuerza. Al abrir, ella le informó que la joven de 19 años había acudido a la comisaría para denunciarlo por abuso sexual y le advirtió que debía irse de inmediato, ya que el exdeportista estaba furioso.

“Me decían: ‘Cristian, vete, ha pasado esto con ella. Tienes que irte para que Jeffry se calme’. Yo salí (de la habitación) por Jeffrey. Yo salgo de la casa porque me dicen que mi primo estaba como loco. Yo lo conozco y no quiero irme a las manos con él porque lo adoro, lo amo mucho. Yo sé (que si Jefferson intentaba pegarme) voy a quedarme callado y me puede hasta matar. No fue así porque me ama demasiado”, manifestó.

Primo de Jefferson Farfán relata que el exfutbolista enfureció al enterarse de las acusaciones en su contra. Captura/Amor y Fuego

Víctima pasó examen de médico legista

El programa ‘Amor y Fuego’ ha dado a conocer información inquietante sobre la denuncia de violación sexual presentada por una joven de 19 años. De acuerdo con el acta policial a la que el programa tuvo acceso, se menciona que la víctima fue sometida a exámenes del médico legista, los cuales revelaron la presencia de un desgarro vaginal. Este descubrimiento ha sido considerado un elemento clave en el desarrollo del caso.

Los especialistas que realizaron el examen recomendaron que la joven guarde reposo por ocho días, lo que refleja la gravedad de su estado físico tras el presunto abuso. Este informe médico podría influir de manera importante en el proceso legal contra Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, quien ha sido denunciado por la joven.

Resultados del médico legista confirman lesiones.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, hay varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100, un servicio gratuito y confidencial, opera las 24 horas del día en quechua, aimara y castellano, ofreciendo orientación, consejería y soporte emocional.

Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral, incluyendo asesoría legal y apoyo emocional, en todo el país de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Puedes obtener más información llamando al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección. Asimismo, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.