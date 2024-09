Andrés Hurtado ‘Chibolín’ podría ser sentenciado con hasta 35 años de prisión: esta es la condición para convertirse en colaborador eficaz

Andrés Hurtado se encuentra detenido preliminarmente por siete días - crédito Andina

Andrés Hurtado ‘Chibolin’ podría recibir hasta 35 años de prisión por los diversos delitos en los que estaría involucrado. El presentador de televisión seguirá detenido preliminarmente en la Prefectura de Lima mientras duren las diligencias y se decide se dictaminará prisión preventiva.

“No hablamos de un acto de corrupción frente a cualquier persona, sino frente a un fiscal, un fiscal que está conociendo un caso. Aquí el tema es serio, son tres las imputaciones que el fiscal está investigando. Es partícipe de ese acto de corrupción”, dijo la abogada penalista Romy Chang, en el programa Amor y Fuego.

“Si a él se le establece también lavado de activos, estamos hablando de 15 años más, y si también se establece tráfico de influencias, hablamos de cuatro años más. Se van sumando las penas hasta el tope de 35 años de cárcel, que es lo que podría recibir”, agregó.

Andrés Hurtado 'Chibolín' pasa control de identidad ante el Poder Judicial

Asimismo, sostuvo que si se establece que Hurtado lidera una red conformada por jueces, fiscales y funcionarios públicos, ya se estaría hablando de otra tipificación, en este caso, de organización criminal.

¿Podía convertirse en colaborador eficaz?

Romy Chang también señaló que ‘Chibolín’ podría convertirse en colaborador eficaz, siempre y cuando la información que tenga sea útil y con pruebas, a consideración del fiscal.

“En este tema específico, probablemente el fiscal diga, lo que usted pueda aportar de otros temas no me importa, no me interesa mucho”, precisó. Recordó, además, que ya existe un colaborador eficaz para este caso es Iván Siucho.

Andrés Hurtado 'Chibolín' podría enfrentar hasta 35 años de cárcel si lo sentencian por los tres delitos | Amor y Fuego

‘Chibolín’ estaría usando una mala estrategia

En otro momento de la entrevista, Gigi Mitre opinó que Andrés Hurtado estaría usando una estrategia para evitar ir a prisión.

“El hecho de hacerse el loco (...) para mí es parte de una estrategia. Yo creo que él, si bien es cierto en su momento no tuvo inmediatamente un abogado de conocimiento público, yo creo que él está siendo asesorado para hacerse el loco, porque no encuentro otro motivo para una persona de cincuenta y muchos años estar hablando incoherencias”, dijo.

En esa misma línea, Rodrigo González aseveró que el presentador de televisión “todavía cree que él puede seguir dirigiendo cómo van a ocurrir las cosas” y que él “está acostumbrado a eso, es porque así opera”.

Andrés Hurtado 'Chibolín' denunció un complot en su contra desde el programa del periodista Beto Ortiz. (Créditos: Instagram Andrés Hurtado)

“Él ha grabado a jusces y fiscales como parte de sus estrategias para conseguir sus fines. Creo que él todavía no cae en cuenta en dónde está metido. Sigue usando su personaje para tratar de minimizar la realidad de la gravedad de lo que estamos presenciando y estamos viviendo, y la cantidad de involucrados que hay”, agregó.

No obstante, la abogada penalista Romy Chang aclaró que esta estrategia sería una “muy mala”, ya que con este tipo de actitudes no evitaría la prisión preventiva.

“Si no tienes arraigo domiciliario, no tienes teléfono conocido, si no tienes forma en cómo el Poder Judicial o el Ministerio Público te pueda ubicar, definitivamente no puedes estar libre, tienes que tener detención”, destacó.

La estrategia que usaría Andrés Hurtado 'Chibolín' para librarse de la prisión | Amor y Fuego

Declaración de ‘Chibolín’ en control de identidad

Andrés Hurtado fue detenido por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) en la Clínica Novo Q, donde se encontraba internado.

Durante la audiencia, al ser cuestionado por su dirección actual, mostró confusión y explicó que el dueño del departamento que figura en su DNI le había solicitado que se retirara.

“El que figura en mi DNI, que es un departamento alquilado, debo de comentarle que el dueño está molesto y ha mandado un documento en el que pide que me retire”, comentó.

Además, mencionó que tenía otro inmueble, pero la propietaria también le pidió que se fuera debido a los escándalos en los que estaba involucrado. “En este instante nadie me va a contratar. El dueño de la clínica donde estaba internado me ha rentado un domicilio”, añadió