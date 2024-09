Javier Masías desmiente acusaciones de acoso sexual de tiktoker: “Lo invito a recapacitar y retractarse”

Javier Masías rechazó acusaciones de acoso sexual en su contra.

En las últimas horas, Javier Masías, reconocido jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, se ha visto envuelto en una grave polémica luego de ser acusado de presunto acoso sexual por el influencer Angelo Alejos. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el crítico gastronómico negó categóricamente las imputaciones, calificándolas como una “calumnia” y asegurando que se trata de un intento de dañar su imagen pública.

La controversia estalló cuando Angelo Alejos publicó un video en TikTok insinuando que había rechazado una figura televisiva. Aunque no reveló la identidad del jurado, prometió hacerlo si el video alcanzaba los 10 mil ‘likes’. En el video, Alejos, acompañado de la canción “Ojos Chinos” de El Gran Combo, arremetió: “Así es como se imaginaba bailando en el cementerio ese panzón acosador que he rechazado más de 200 veces y es jurado de un programa de cocina”.

Las insinuaciones apuntaron rápidamente a Javier Masías, especialmente tras un reciente comentario desafortunado del jurado sobre el fallecimiento de Alberto Fujimori. Para avivar aún más la polémica, Angelo Alejos compartió una captura de pantalla de una conversación en la que el supuesto jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ le expresaba su interés en conocerlo en persona.

Javier Masías negó acusaciones

Ante estas graves acusaciones, Javier Masías ha emitido un contundente comunicado negando categóricamente cualquier comportamiento indebido y acusando a Angelo Alejos de difamación agravada.

“En las últimas 48 horas, a través de las redes sociales, he sido objeto de una calumnia debido a que se me acusa de haber cometido el delito de acoso. Angelo Alejos es el nombre del usuario que originó este rumor digital. Sostiene que tiene pruebas y, para liberarlas, ha solicitado 10.000 likes (me gusta) a sus seguidores. En este momento la publicación de Angelo Alejos ha superado los 30.000 likes (me gusta) y no se ha mostrado la información que ofreció”, manifestó en la misiva.

El jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ continuó: “Esto refleja inequívocamente que, este rumor tuvo dos objetivos fácilmente identificables: a) Perjudicarme moral, comercial y económicamente. b) Beneficiarse de la controversia generada, y acaparar la atención de los usuarios de las redes sociales”.

Javier Masías pide que tiktoker se retracte

Seguidamente, Javier Masías hizo un llamado a Angelo Alejos para que se retracte de las acusaciones realizadas en un plazo de 24 horas. De no recibir una retractación dentro de este período, el crítico gastronómico ha anunciado que procederá a demandar al conocido tiktoker por difamación agravada.

“Soy un respetado comunicador y periodista con más de 20 años de trayectoria pública e intachable, y soy actualmente una de las principales figuras de un programa televisivo familiar por lo que no permitiré acciones de este tipo. En orden a lo expuesto, debo poner un alto a esta situación y por ello, reitero que, si en las siguientes 24 horas Angelo Alejos no retira la calumnia de sus redes sociales y se retracta, iniciaré acciones legales. La conducta de Angelo Alejos configura una difamación grave y, son conductas que ningún ciudadano debe permitir”, sentenció.

Otra polémica de Javier Masías

El 11 de septiembre, Perú se vio impactado por la noticia del fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, generando una ola de reacciones en diversos ámbitos. Entre las opiniones más polémicas se encuentra la de Javier Masías, jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, quien publicó comentarios en Twitter justo tras conocerse la noticia. Su primer tuit, “Bailaré sobre tu tumba”, fue interpretado por muchos como una provocación, aunque Masías aseguró que la frase era una referencia a una canción de la banda española Siniestro Total.

En su segundo mensaje, Javier Masías ofreció disculpas de manera sarcástica, diciendo: “Noto con ingenuidad que un tweet mío ha ofendido a mucha gente. Mil disculpas: como saben, jamás bailaría sobre la tumba de Roberto Chale”.

La controversia llevó a Latina Televisión, el canal que emite el programa culinario, a distanciarse de las declaraciones de Masías. En un comunicado del 13 de septiembre, la televisora expresó sus condolencias a la familia Fujimori y lamentó el malestar causado por los comentarios del crítico gastronómico.