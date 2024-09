Alexa Samamé revela que Christian Domínguez le volvió a escribir luego del ampay

Alexa Samame revela que Christian Domínguez le volvió a escribir luego del ampay. | Instagram.

Alexa Samamé, conocida por haber tenido una breve relación prohibida con el cantante Christian Domínguez, sorprendió recientemente al revelar que el artista volvió a contactarla a través de mensajes luego del escándalo de su ampay en febrero. Según comentó en sus redes sociales, el cumbiambero le envió varios videos de TikTok con contenido motivacional, pero ella optó por no responderle.

“Al mes del escándalo, me mandaba tiktoks motivacionales y no le respondía, creo que por eso actúa así. Solo le daba ‘me gusta’ o lo dejaba en visto y no entiendo su actitud”, explicó Samamé.

Asimismo, la exsaliente del cantante relató que Christian Domínguez habría mostrado una actitud incómoda hacia ella durante un reciente evento en Chiclayo, donde se molestó al verla en el escenario. Según Samamé, esta reacción podría deberse a que no correspondió a los mensajes que él le enviaba, lo que, en su opinión, habría generado un “problemón” durante la presentación del artista.

Alexa Samamé revela el motivo de traicionar a Christian Domínguez. (Composición: Infobae)

Christian Domínguez pidió que bajen del escenario a Alexa Samamé

Christian Domínguez mostró su incomodidad durante un reciente evento en Chiclayo debido a la presencia de Alexa Samamé, quien previamente había revelado que mantuvo un amorío con el cantante. En el programa ‘Magaly TV La Firme’, se dio a conocer que la situación provocó un tenso momento durante la presentación de la Gran Orquesta Internacional, liderada por Domínguez.

El incidente ocurrió el último martes cuando Domínguez intentó evitar que Samamé, quien trabajaba en el evento, estuviera presente en el escenario mientras él se preparaba para su actuación. Según la chiclayana, el cantante habría pedido al dueño de la discoteca que la retirara del escenario antes de que él subiera a cantar.

“Christian habló con el dueño para que no me presentara”, señaló Alexa Samamé, asegurando que el cantante no estaba dispuesto a actuar si ella seguía en el lugar. Esta solicitud generó incomodidad y tensó aún más el ambiente en el evento.

La situación se tornó aún más tensa cuando el cantante, al enterarse de que la modelo estaba en el local, decidió no salir al escenario, esto pese a que los organizadores y el público lo estaban esperando durante varias horas.

Christian Domínguez se reencuentra con Alexa Samamé y pide que la bajen de escenario. (Captura: Magaly TV La Firme)

Alexa Samamé y los mensajes que se compartía con Christian Domínguez

En febrero, Alexa Samamé sorprendió al revelar en el programa ‘Magaly TV La Firme’ que había sido amante de Christian Domínguez mientras él mantenía una relación con Pamela Franco. La chiclayana presentó conversaciones que supuestamente confirmaban su relación con el cantante.

En uno de los mensajes mostrados, se evidencia cómo Domínguez le coordina una cita en un hotel. “Ya mi amor, ya sabes que llegas y pides la habitación 201, que es la del fondo, ya bebé”, se puede leer en uno de los chats.

Otro de los mensajes revela un tono más íntimo, donde Samamé le comenta: “Amor, siempre pienso en algo y tú lo dices”, a lo que Domínguez responde con confianza: “Porque soy tu marido, pues, qué pasa”. Estas revelaciones causaron gran controversia, poniendo nuevamente en el centro de la polémica al cantante.