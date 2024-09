Christian Domínguez se reencuentra con Alexa Samamé y pide que la bajen de escenario: “Habló con el dueño”

Christian Domínguez se reencuentra con Alexa Samamé y pide que la bajen de escenario. (Captura: Magaly TV La Firme)

En un episodio reciente del programa Magaly TV La Firme, se reveló un conflicto inesperado durante un evento en el que el cantante Christian Domínguez debía presentarse junto a su ‘Gran orquesta internacional’. El incidente, ocurrido el 17 de septiembre, giró en torno a la presencia de Alexa Samamé, quien estaba trabajando desde el escenario.

Como se recuerda, Alexa es la joven chiclayana con quien el cumbiambero le fue infiel a Pamela Franco. La joven mostró los chats que tenía con el artista a Magaly Medina, e incluso su agrupación sabía del romance clandestino.

Sin embargo, entre ambos en la actualidad no existe la cordialidad, y es que Samamé reveló a las cámaras de Magaly TV La Firme que el cantante de cumbia habría intentado evitar su presencia en el evento. La joven afirmó que Domínguez habló con el dueño de la discoteca para solicitar que ella fuera retirada del escenario antes de que él subiera a cantar.

“Habló con el dueño para que no me presente”, dijo Samamé. La situación se volvió tensa cuando Domínguez, al enterarse de que la modelo estaba en el local, se negó a subir al escenario mientras ella permaneciera allí.

También reveló que Domínguez no actuó en el evento, a pesar de estar programado para hacerlo en el horario establecido. “Que no sea mari..., he venido a trabajar y creo que no solamente es un evento que nos vamos a chocar, nos vas a chocar en todos los eventos”, acotó.

“Pero yo no me voy a limitar, pero de una manera profesional y que sea muy bien”, expresó Samamé, defendiendo su derecho a trabajar sin ser impedida por conflictos personales. El programa también mencionó que, luego de que la joven saliera del escenario, él se presentó.

Alexa Samamé reveló que amigo de Christian Domínguez le ofreció dinero para guardar silencio

El pasado 1 de febrero, en una entrevista con Magaly Medina, Alexa Samamé explicó las razones que la llevaron a revelar su romance clandestino con el cantante Christian Domínguez. La joven, quien ha sido centro de atención tras exponer la infidelidad del cumbiambero hacia Pamela Franco, compartió detalles sobre cómo surgió la situación.

La modelo detalló que el interés de los medios en Chiclayo sobre su supuesta relación con Domínguez fue uno de los factores que la impulsó a hablar. Según la joven, aunque los medios no conocían su identidad exacta, solo sabían que había una joven involucrada en un romance con el artista. El escándalo estalló tras el anuncio de un ampay el 29 de enero en el programa de ATV, que destapó la infidelidad del cantante.

En la misma entrevista, la chiclayana confesó que, tras el ampay, recibió una oferta económica para que guardara silencio sobre su relación con Domínguez. “El ampay de Mary fue el lunes, el martes me llama un amigo de él para ofrecerme dinero, una cifra muy alta, más o menos 10 mil soles para que no hable. Yo no quería dinero ni fama”, reveló Samamé.

“Diciendo que si voy a vender información que me va a pasar algo, me dio a entender eso, yo ni lo vi, ni al manager ni a él les hice caso. En la noche me llama de un número desconocido, que si iba a difundir información, recuerda que tienes familia, ahí si yo entré en pánico”, acotó la chiclayana.

Alexa Samamé revela el motivo de traicionar a Christian Domínguez. (Composición: Infobae)