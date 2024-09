Universitarios peruanos desatan ola de repudio por mofarse del asesinato George Floyd en acto racista

Imágenes difundidas sobre acto racista en referencia a George Floyd

Un grupo de estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha desatado una ola de repudio por burlarse de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía hace cuatro años, un hecho que levantó protestas multitudinarias en Estados Unidos y otros países, y desencadenó el movimiento global Black Lives Matter.

El incidente salió a la luz a través de un video divulgado en redes sociales, donde se observa a varios jóvenes reunidos en una fiesta de cumpleaños mientras lanza comentarios racistas y se mofa del brutal asesinato de Floyd. Incluso, uno de los participantes canta a viva voz “I can’t breathe” (“no puedo respirar”).

El 25 de mayo de 2020, en Minneapolis (Estados Unidos), a Floyd lo detuvieron agentes de la Policía de esa ciudad y uno de ellos, Derek Chauvin, presionó su rodilla durante más de nueve minutos sobre su cuello. Él estaba esposado y pedía ayuda. La autopsia determinó que el corazón de Floyd había dejado de latir mientras estaba sometido por Chauvin y que su muerte había sido un homicidio causado por un paro cardiopulmonar, aunque el consumo de fentanilo y una enfermedad cardíaca fueron factores que contribuyeron a su muerte.

El asesinato, grabado en video, desencadenó protestas en contra del racismo y la violencia policial que se prolongaron durante meses. El agente fue condenado a prisión. “Floyd debería estar vivo hoy. Su asesinato estremeció la conciencia de nuestra nación y nos recordó que nuestro país jamás ha cumplido plenamente su ideal más alto de un sistema de justicia imparcial para todos”, dijo el presidente de EE.UU., Joe Biden, en mayo pasado.

Comunicado de una de las asistentes

Infobae Perú conoció que la PUCP alista un comunicado y ya se ha interpuesto “la denuncia a los órganos disciplinarios”. Entre los asistentes a la fiesta se encontraba una joven que emitió un comunicado a través de sus plataformas sociales. “En el video se puede ver que aparezco grabando la situación y me gustaría aclarar que en ningún momento fui partícipe de la idea o creación de la torta. No sabía que esa iba a ser la torta, ni participé en las burlas que se dieron a Floyd. Jamás repetí las estupideces que dijeron”, manifestó.

La joven explicó que el video data de hace dos años, cuando ella mantuvo una relación con el cumpleañero. “Él tenía una personalidad muy imponente y una postura política extremista que nunca compartí. Fue por su personalidad dominante que no supe ponerle un pare al principio de la relación, pero fueron justamente esos actos los que me hicieron cuestionar si debía seguir en esa relación. Por eso decidí terminar con él hace mucho tiempo”, comentó.

“Creo en la defensa de los derechos humanos. La muerte de Floyd me pareció condenable (...) Soy consciente de que no puedo justificar todo con que yo solo me dejaba dominar por él, ya que soy una adulta con mayoría de edad. Fue darme cuenta de ese tipo de actitudes lo que me hizo cortar todo lazo con él, sobre todo por la toxicidad y la incompatibilidad en nuestros pensamientos políticos, además de que él hacía comentarios muy machistas y clasistas que jamás apoyé”, concluyó.

Una mujer con una mascarilla con las palabras "I can't breathe" observa durante una protesta contra la muerte de George Floyd

Para el periodista y escritor Marco Avilés, autor de “No soy tu cholo” y “De dónde venimos los cholos”, urge poner el foco en las máximas autoridades del sistema educativo. “Una muestra del Perú que se viene, donde la supuesta ‘mejor educación’ que los padres buscan pagando más es un mito. En un sistema altamente segregado y ultraderechizado como el peruano, muchas escuelas y universidades parecen más bien aceleradoras de la degradación”, comentó.

Avilés subrayó que el problema no se limita a algunos estudiantes racistas, sino que es el sistema educativo que los produce lo que debe ser examinado. “Los medios tienen que poner los reflectores en las máximas autoridades del sistema público y privado. Esto no se trata, para nada, de unos cuantos estudiantes racistas, sino del sistema que los produce”, afirmó. Por su parte, la activista Sofía Carrillo consideró que “somos un país racista”, cuyo “sistema debe ser modificado”.