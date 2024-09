Luciana Fuster regresó al programa ‘Esto es Guerra’ el último viernes 13 de septiembre, esta vez como conductora invitada y además tuvo un encuentro inesperado con su expareja Patricio Parodi.

La actual ‘Miss Grand International 2023′ sorprendió a la audiencia al reemplazar temporalmente a Katia Palma, quien se encuentra de vacaciones en Estados Unidos. El retorno de Luciana generó gran expectativa entre los fans, especialmente porque en el set se reencontró con su expareja, en una situación que no pasó desapercibida.

Luciana Fuster fue presentada como la nueva líder de los Guerreros y recibió el aplauso por parte de sus compañeros de equipo. La reina de belleza ingresó al set visiblemente emocionada y saludó a los miembros de su equipo, aunque optó por acercarse únicamente a Renzo Schuller para saludarlo con un beso en la mejilla.

A pesar de estar al lado de Patricio Parodi, quien se mantuvo serio durante toda la interacción, no hubo contacto entre ellos. “Hola Guerreros, hola Combatientes, qué felicidad una vez más estar por acá”, exclamó Luciana con entusiasmo.

Sin embargo, el momento fue marcado por la seriedad de Parodi, quien evitó cualquier gesto o comentario mientras compartía espacio con su expareja.

La distancia entre ambos fue evidente, lo que generó curiosidad entre los seguidores del programa, dado que no se les había visto juntos desde su separación hace algunos meses.

Luciana Fuster y su frío encuentro con Patricio Parodi en ‘Esto es Guerra’. América TV.

¿Por qué terminaron Luciana Fuster y Patricio Parodi?

La relación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi fue una de las más seguidas dentro y fuera de ‘EEG’. Ambos anunciaron el fin de su romance a través de un comunicado en redes sociales.

Patricio fue quien confirmó la separación, expresando su deseo de mantener el tema en total privacidad.

“Como ya muchos imaginaban, Luciana y yo tomamos la decisión de terminar la relación. El cariño, respeto y agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes. De corazón, espero entiendan que es la única vez que diré algo del tema, pues para mí, es algo difícil y doloroso de procesar. Gracias por el apoyo de siempre”, indicó en su mensaje.

Por su parte, Luciana Fuster también compartió un comunicado en el que expresó su gratitud hacia sus seguidores y el respeto que mantiene hacia su expareja. A pesar de la ruptura, ambos han dejado claro que no hay animosidad entre ellos, pero la tensión en el set de Esto es Guerra fue evidente durante su reencuentro en pantalla.

Patricio Parodi anunció su separación de Luciana Fuster. Instagram/@patoparodi18

Un regreso esperado

El regreso de Luciana Fuster a ‘Esto es Guerra’ no solo fue notable por su rol como líder de los Guerreros, sino también por su capacidad de manejo frente a las cámaras. Como conductora invitada, Luciana demostró seguridad y carisma, elementos que la han llevado a ser una de las figuras más populares del programa. Su papel como Miss Grand Perú también ha elevado su perfil, lo que explica la sorpresa de los televidentes al verla nuevamente en el reality show.

Sin embargo, el enfoque en su reencuentro con Patricio Parodi fue inevitable. La audiencia esperaba con curiosidad cómo se desarrollaría la interacción entre ambos, pero tanto Luciana como Patricio optaron por mantener una postura profesional, evitando cualquier confrontación o incomodidad en pantalla. Esto demostró la madurez de ambos para manejar la situación ante la mirada de miles de espectadores.

Patricio Parodi y Luciana Fuster a punto de reconciliarse

Todo parece indicar que Patricio Parodi y Luciana Fuster están cada vez más cerca de una reconciliación, a pesar de haber anunciado su separación hace solo dos meses. Según información proporcionada por Ignacio Baladán, amigo cercano del conocido competidor, ambos habrían tenido un encuentro en Medellín, Colombia, donde habrían conversado sobre la posibilidad de un retorno.

Ignacio Baladán señaló en el programa ‘América Hoy’ que el popular ‘Pato’ se fue de viaje a Colombia este último fin de semana, donde aparentemente también se encontraba Luciana Fuster.

“Hay que recalcar que Patricio y Luciana se reencontraron hace poco en una fiesta, pero ojo que Patricio estuvo muy feliz el fin de semana en Medellín. No sé mucho porque a mí me llamaron a las seis de la mañana y yo estaba con mi novia a mi lado, Patricio fue el que me llamó. Yo estaba en mi casa durmiendo y Patricio estaba en Medellín. Estaba muy feliz”, mencionó.

Patricio Parodi y Luciana Fuster se habrían reencontrado en Colombia | América Hoy - América TV