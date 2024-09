Sergio Tarache fue condenado a 26 años de cárcel por el feminicidio de Katherine Gómez. (Foto: Difusión)

El ciudadano venezolano Sergio Tarache Parra fue condenado el jueves 12 de septiembre a 26 años de prisión por el feminicidio en agravio de Katherine Gómez, ocurrido en marzo de 2023, informó el Poder Judicial (PJ).

“Colegiado emite resolución por unanimidad, imponiendo 26 años de prisión contra Sergio Tarache Parra, quien aceptó su culpabilidad por el delito de feminicidio agravado”, precisó el PJ vía su cuenta de X.

PJ condena a 26 años de cárcel a Sergio Tarache por feminicidio. (Fuente: X/ @Poder_Judicial_)

Tarache se declaró culpable

Tarache Parra había aceptado el último martes 10 de septiembre los cargos y se declaró culpable del delito de feminicidio en agravio de Gómez.

“Acepto los hechos que se me imputan... debo pedir disculpas a toda la familia por lo sucedido”, sostuvo Tarache ese día ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte de Lima.

Pese a aceptar los cargos, Tarache sorprendió a más de uno al rechazar la reparación civil propuesta por la Fiscalía. “Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan; sin embargo, no acepto la reparación civil”, dijo desde el Penal Ancón I, donde está recluido.

Como se recuerda, la Fiscalía había solicitado al tribunal una condena de 30 años, 6 meses y 20 días de prisión para Tarache Parra, basándose en el artículo 272, inciso 2 del Código Penal. Asimismo, el pago de una reparación civil de 500 mil soles.

Madre Katherine Gómez pide cadena perpetua para Sergio Tarache, el asesino de su hija. (Imagen: Infobae)

Familia de Katherine Gómez pide cadena perpetua

Luego de la declaración de culpabilidad de Tarache, la madre de Katherine Gómez, Cinthia Machare, dijo sentirse “decepcionada” por el pedido de 30 años de cárcel para Sergio Tarache, ya que asegura que solo estará tranquila cuando el feminicida confeso reciba cadena perpetua.

“Si no le corresponde la cadena perpetua... La verdad es que estoy decepcionada porque, en su momento, ellos me prometieron algo a mí y yo, como ciudadana y madre, esperé que cumplieran”, se lamentó.