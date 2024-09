Keiko y Kenji Fujimori rompen en llanto frente al féretro de Alberto Fujimori en pleno velorio

El menor de los Fujimori junto a su hermana Keiko lamentan la partida de su padre. Velatorio se realizará en el Ministerio de Cultura hasta el sábado 14 de septiembre. (Fuente: Canal N)

El fallecimiento de Alberto Fujimori provocó momentos de sufrimiento para toda su familia. Sus hijos, Keiko y Kenji Fujimori, fueron captados llorando desconsoladamente durante el velorio organizado en la sede del Ministerio de Cultura, en el distrito de San Borja, y en pasajes previos del traslado del féretro.

En imágenes registradas por Canal N, se observó al menor de los Fujimori como uno de los más afectados. En todo momento, se tomaba la cara e intentaba apoyar la cabeza sobre el ataúd. Keiko, quien se encontraba a su lado, también tenía los ojos llorosos.

En la escena también interviene Ericka Muñoz Regis, esposa de Kenji. Los lentes negros que llevaba, al igual que su vestimenta, no escondían que también lloraba. La hija de ella, Daniela Linares, también estuvo presente y se mostró bastante apenada.

Kenji Fujimori stands next to the coffin containing the body of his father, Peru's former President Alberto Fujimori, as it is exhibited for a posthumous tribute, at the Museo de la Nacion, in Lima, Peru, September 12, 2024. REUTERS/Sebastian Castaneda

De igual modo, otros familiares se acercaron al féretro, donde estaba el cadáver del expresidente, sentenciado en vida a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, y lucieron bastante acongojados.

En los momentos previos, cuando el ataúd salió de la vivienda de los Fujimori, también ubicada en el distrito de San Borja, Kenji y Keiko Fujimori ya protagonizaban escenas de dolor.

Infobae Perú captó el momento exacto en el que el menor de los Fujimori llora desconsoladamente, mientras ve salir el cajón con el cadáver de su padre. De esa escena, también participaron Keiko, Ericka Muñoz y Daniela Linares.

Kenji Fujimori llora durante traslado de los restos de Alberto Fujimori al Ministerio de Cultura | Infobae Perú / Renato Silva

Al interior de su vehículo, antes de llegar a la sede del Ministerio de Cultura, Kenji Fujimori se notó más calmado y ni los numerososo reporteros y varias cámaras parecían poder perturbarlo.

“Cómo te extraño”

A través de sus redes sociales, el hermano de Keiko Fujimori también estuvo compartiendo su sentir, tras hacerse de público conocimiento la muerte del sentenciado expresidente.

“Mi padre, Alberto Fujimori Fujimori, falleció hoy dignamente, al lado de nosotros, su familia y en libertad, como lo merecía. Su amor y sabiduría siempre vivirán en nuestros corazones. Estoy orgulloso de ti, daría mi vida una y mil veces por ti; te amo. ¡No sabes cómo te extraño!”, escribió en su cuenta X, el pasado miércoles 11 de septiembre.

El excongresista le dedicó un sentido mensaje a su padre. (Foto: X)

No obstante, la mañana de este jueves, Kenji volvió a hacer uso de sus redes sociales y tuiteó: “¡Primer día sin ti, pa! Me enseñaste mucho sobre la vida pero jamás a decirte adiós. Esa publicación la acompañó con el video oficial de Hold My Hand (from “Top Gun: Maverick”), interpretado por Lady Gaga.

De igual forma, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, envió unas sentidas palabras para su fallecido padre.

“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. ¡Gracias por tanto papá! Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori”, publicó.

Kenji, Keiko Fujimori y familiares al borde de las lágrimas en la salida del cortejo fúnebre de Alberto Fujimori | Infobae Perú / Renato Silva

De acuerdo a la comunicación oficial de la familia, Fujimori falleció la tarde del pasado miércoles 11 de septiembre, coincidentemente el mismo día en el que perdió la vida Abimael Guzmán por complicaciones en su salud.

¿Qué dice la canción?

En redes sociales, algunos internautas tradujeron la letra de la canción de Lady Gaga e hicieron notar parte del mensaje que lleva:

Toma mi mano (Hold my hand)

Todo va a estar bien (Everything will be okay)

El cielo me dijo que las nubes han estado grises (I heard from the Heavens that clouds have been grey)

Acércame a ti (Pull me close)

Envuélveme en tus brazos dolidos (Wrap me in your aching arms)

Veo que estás sufriendo, ¿por qué tardaste tanto? (I see that you’re hurtin’, why’d you take so long)

¿Para decirme que me necesitas?... (To tell me you need me?)