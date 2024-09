Xoana González niega consumo de drogas y aclara su comportamiento tras crisis nerviosa: “Hay mucha ignorancia”

Xoana González reaparece tras brote de esquizofrenia | Magaly TV La Firme - ATV

Xoana González concedió su primera entrevista tras sufrir un episodio de esquizofrenia a fines de agosto, el cual fue transmitido en vivo sin su consentimiento a través de TikTok. En el programa de Magaly Medina, la modelo argentina reveló detalles de lo que ocurrió aquel día, cuando un usuario la grabó mientras vociferaba incoherencias y lloraba, lo que generó una gran inquietud entre sus seguidores.

“Yo le había avisado a mi manager que no estaba lista para cumplir un show”, confesó Xoana. “Ahí, en la casa de su pareja, él me presionó para grabar un live de TikTok. Me grabó sin mi autorización, me sentí muy mal, desbordada de angustia, no respetó lo que le había planteado”, añadió, explicando cómo la falta de consideración por parte de su equipo la llevó al límite.

La estrella de OnlyFans explicó que su crisis nerviosa, originada por el estrés postraumático que padece desde hace años, fue desencadenada por la intensa acumulación de tensión en los últimos meses, marcada por problemas familiares y lesiones físicas.

Xoana González apareció en una situación vulnerable durante transmisión en vivo de TikTok.

”En abril, internaron a mi abuelo; en mayo la salud de mi mamá, que tiene artrosis y diabetes, estaba muy complicada. Después, yo hago acrobacia y se me desgarra un pectoral, sentí que se me sumó todo. La muerte de mi tía abuela me dejó mal”, explicó la esposa de Javier González-Olaechea.

Xoana González negó consumo de drogas

Durante la entrevista, Xoana González respondió a quienes especularon sobre su estado durante la transmisión en vivo, negando haber consumido drogas o alucinógenos en el momento de su crisis de esquizofrenia.

Xoana González reveló en redes sociales cómo enfrenta la pérdida de su tía abuela y las batallas internas que ha estado librando. Instagram/sexygonzalez.of

“La gente opina que estoy poseída o que estoy en hongos, pero la verdad es que hay mucha ignorancia”, comentó con firmeza. Sin embargo, reconoció que, en otras ocasiones, ha consumido marihuana de forma recreativa: “Sí que me fumo uno que otro finiquitine, pero ese día no estaba fumada porque, de hecho, cuando uno está fumada, lo menos que tienes es esa reacción”.

Xoana González subrayó que su comportamiento no tuvo relación con el consumo de sustancias, sino que fue una consecuencia directa de la crisis mental que atravesaba, buscando aclarar las falsas suposiciones y desinformación sobre los trastornos de salud mental.

Xoana González y su esposo Javier González-Olaechea Gallardo retornaron a Buenos Aires después del lamentable episodio. Captura/Magaly TV

Xoana González hizo promesa a su esposo

Xoana González utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a su esposo, Javier González-Olaechea Gallardo, quien le brindó su apoyo incondicional tras haber aparecido en un preocupante estado durante una transmisión en vivo. “Te elijo mil veces”, escribió el economista en una fotografía en la que se les ve a ambos en el momento de su boda.

Estas palabras conmovieron a muchos, por lo que Xoana González no tardó en responder con una promesa llena de emoción: “Me voy a curar para estar a tu altura”. La estrella de OnlyFans compartió la imagen publicada por su esposo y le dedicó este sentido mensaje, sin olvidar etiquetarlo.

Xoana González le dedica emotivo mensaje a su esposo. IG

La modelo argentina Xoana González está casada con Javier González-Olaechea Gallardo, un economista y empresario de 37 años, dueño de una pizzería y panadería. Según su perfil de LinkedIn, es Licenciado en Administración de Empresas por la UADE y terminó en el 2017 un Master en Economía con Mención en finanzas y mercado de capitales en Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeñó como consultor en los ministerios de Vivienda y de Comercio Exterior. Además, en el 2018 fue asesor del despacho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Javier González-Olaechea Gallardo es hijo de Javier González Olaechea Franco, quien fue titular del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Xoana González ha manifestado en su momento que tiene una buena relación con la familia de su esposo, principalmente con su suegro.