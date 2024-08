Xoana González rompe el silencio y acusa a su exmánager de difundir el polémico video viral: “No me respeto”

Xoana González rompe el silencio y acusa a su exmánager de difundir el polémico video viral. IG

Xoana González ha vuelto a ser el centro de atención tras un polémico video que se hizo viral en TikTok la semana pasada. El video, que mostraba a la modelo argentina en un estado vulnerable durante una transmisión en vivo, generó una ola de especulaciones y críticas en redes sociales.

Después de emitir su comunicado donde reveló que sufría estrés postraumático, la figura de OnlyFans volver a salir al frente de una cámara para hacer una grave acusación. Xoana González decidió romper el silencio y revelar la verdad detrás de este episodio, acusando a su exmánager de haberla expuesto en uno de los momentos más difíciles de su vida.

El video en cuestión mostraba a Xoana en una situación que muchos calificaron como inusual, lo que desató rumores sobre su estado emocional y mental. La argentina, quien tuvo el apoyo total de su esposo Javier González-Olaechea Gallardo, decidió contar su versión de los hechos a través de sus redes sociales, donde se mostró mortificada, resaltando que no callaría más.

Xoana González acusa a su exmánager de haberla expusto. IG

Exmánager la grabó sin su permiso

En su mensaje, Xoana González explicó que el video fue grabado sin su consentimiento en la casa de la pareja de su exmánager, a quien culpó de haberla presionado para realizar la transmisión en vivo, a pesar de que ella no se encontraba en condiciones para hacerlo. “Yo estaba en la casa de la pareja de mi manager. Le había dicho que no estaba para hacer el show, que estaba muy alterada, que habían pasado cosas, fallecimientos, duelos, y estaba desbordada de angustia. Y bueno, esta persona no me respetó, me expuso”, reveló la artista, visiblemente afectada por lo sucedido.

González también detalló que su esposo, Javier, estaba al tanto de su situación y que fue él quien acudió a buscarla en medio de la crisis. “Javi estaba llegando a buscarme. Él siempre se preocupa por mí, él sabe de esta condición que tengo hace muchos años que ha empeorado con estrés postraumático muy fuerte. Me he tenido que mudar también por cosas. O sea, me vivo escapando para no afrontar que las personas en las que confío me fallan”, añadió Xoana, mostrando el dolor que le ha causado esta nueva traición en su vida.

Xoana González rompe su silencio y se refiere a estado médico.

El estado de salud de Xoana González

Xoana González se encuentra enfocada en su recuperación. Tal como se lo prometió a su esposo al indicar: “Voy a curarme para estar a tu altura”. Esto en señal de agradecimiento al apoyo incondicional que le viene brindando Javier González-Olaechea Gallardo, quien le escribió: “Te elijo mil veces”, cuando salió a la luz el polémico video.

El pasado 27 de agosto, la modelo argentina emitió un comunicado explicando su estado de salud.

“Gente no puedo volver como si nada, me encantaría, pero mañana tengo que cumplir con el OnlyFans y lo mejor lo explico yo, antes que especulen cosas que no son. Sufro de estrés post traumático hace más de 13 años, y empeoró con temas que simplemente escapé y no pude resolver...”, indicó Xoana.

Xoana González confesó que sufrió un brote de esquizofrenia. IG

González explicó que lo que vieron sus fans en su última transmisión en vivo es una situación que se salió de control. Sin embargo, aclaró que lo peor ya pasó.

“Ya vieron un pico que fue súper vergonzoso ese episodio, les pido disculpas pero bueno para que entiendan lo que es vivir con miedo, el estrés postraumático es terrible. Tuve un brote de esquizofrenia, fue muy duro, tuve voces y rapeaban, me costó muchos días de terror y oscuridad, pero ya estoy en casa con mis animales, mis plantas, mis libros, y empiezo otra vez con neurologo y litio y todo va a estar bien. Perdón porque me vean tan vulnerable, odio esa parte de mí. Estoy desbordada y aturdida, pero lo más difícil ya pasó. Los amo mis amores, gracias por todo siempre”, dijo la actriz porno

Argentina Xoana González explica situación médica a través de comunicado.