Mauricio Diez Canseco confirmó que espera a su séptimo hijo: “Dailyn Curbelo está embarazada”

Mauricio Diez Canseco confirmó que será padre por séptima vez. Composición Infobae Perú

Mauricio Diez Canseco anunció que será padre por sétima vez. Después de meses de espera, el empresario contó que Dailyn Curbelo, la cantante cubana con quien mantiene una relación especial, está embarazada. Muy emocionado, el conductor de TV compartió detalles de este proceso con el público y los medios de comunicación.

Después de varios meses de incertidumbre y un complejo proceso de fecundación in vitro, el empresario confirmó que Curbelo está en su primer trimestre de embarazo, con alrededor de cuatro semanas de gestación. La noticia se dio a conocer en una conferencia de prensa para la segunda temporada de su programa ‘Cazador de talentos’, el cual se transmite por Panamericana Televisión.

Durante el evento, Diez Canseco expresó su felicidad y también habló sobre los desafíos que ha enfrentado Dailyn en las primeras etapas del embarazo. “Está confirmado que Dailyn está embarazada. Tiene ya un mes”, anunció el empresario.

A pesar de que Curbelo se mostró bien durante las primeras semanas, recientemente ha estado lidiando con náuseas y otros malestares típicos del embarazo, contó Mauricio Diez Canseco. “Ella está con náuseas, no la está pasando bien, pero es una máquina, un tractor. Es una cubana muy fuerte”, añadió el empresario, destacando la fortaleza de la futura madre.

La relación entre Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo ha sido objeto de atención mediática debido a su naturaleza no convencional. Aunque ambos han mantenido una conexión cercana durante más de una década, no viven juntos ni mucho menos tienen planes de casarse.

Mauricio Diez Canseco y Daylin Curbelo serán papás.

Diez Canseco explicó que la decisión de tener un hijo es debido a la petición de la cantante cubana, quien por el cariño que le tiene no dudó en aceptar. Pese a que él se sometió a una vasectomía tiempo atrás, el empresario quiso cumplir el sueño de Curbelo, enrumbándose en un proceso de fertilización in vitro. “Ella me eligió como papá de su bebé, y yo acepté”, comentó el presentador de TV, describiendo que esta etapa duró aproximadamente tres meses.

A pesar de no compartir un hogar, Diez Canseco ha mostrado un gran interés y preocupación por el bienestar de Curbelo durante el embarazo. “Ella vive en su casa y yo en la mía. Es un poco raro y nadie lo entiende, yo tampoco lo entiendo. Estoy recontra preocupado de su cuidado”, dijo el empresario, quien contó que la rubia, de 36 años, continuará trabajando y que solo tomó un breve descanso mientras logra su mejoría.

¿Reemplazará a Andrés Hurtado?

Mauricio Diez Canseco también fue consultado por su excompañero de Panamericana TV, Andrés Hurtado, quien fue suspendido del canal mientras soluciona sus problemas legales. Ante ello, el empresario indicó que espera que el popular Chibolín solucione sus asuntos, además, no descarta ocupar su horario con su programa ‘Cazador de talentos’.

“Espero que Andrés Hurtado solucione los problemas que tiene, es mi deseo como papa, empresario y miembro de este canal (Panamericana). A mí me gusta el show, el espectáculo y si me proponen reemplazarlo en su horario me voy a probar pero no dejaría la esencia de mi programa que es promover a los nuevos talentos”, enfatizó el empresario.

Andrés Hurtado se despidió de su programa indicando que solo estará ausente por “unos 2 o 3 sábados”, sin embargo, la propia televisora Panamericana Televisión aclaró que se trata de una suspensión, más no de un retiro temporal.

La periodista Carla Muschi, conductora del programa ‘Panorama’ en Panamericana Televisión, también se tomó unos minutos para hablar de la situación de su excompañero Andrés Hurtado en el canal.

“Reiterar que el señor Hurtado ha sido suspendido, no por 3 o 4 programas, él ha sido suspendido y tendrá que dar cara a la justicia”, afirmó Muschi.

Mauricio Diez Canseco se refirió a la salida de Andrés Hurtado de Panamericana TV. (Captura de IG)