Mauricio Diez Canseco regresa a Panamericana tras la suspensión de Andrés Hurtado: “Espero solucione sus problemas”

Mauricio Diez Canseco se refirió a la salida de Andrés Hurtado de Panamericana TV. (Captura de IG)

Mauricio Diez Canseco anunció que volverá a la televisión en los próximos días. De acuerdo al empresario, estrenará la segunda temporada de su programa ‘Cazador de talentos’, el cual tiene como objetivo encontrar a los próximos artistas del Perú, tanto en canto, baile y comicidad.

En una conferencia que ofreció, el popular ‘Brad Pizza’ indicó que su programa se transmitirá después de ‘Al sexto día’, descartando ocupar el horario que dejó Andrés Hurtado tras su abrupta salida del canal. Como se recuerda, ‘Chibolín’ fue suspendido al verse involucrado en tráfico de influencias.

“Este sábado después de ‘Al sexto día’ volvemos con la segunda temporada de ‘Cazador de talentos’ donde seguimos apostando por el talento nacional y con grandes premios para el ganador, pues tendrá un contrato de 20 mil soles, la posibilidad de grabar un disco en Apdayc, potenciar su talento en la escuela de Rústica y trabajar en los diversos locales de la cadena”, comentó.

Mauricio Diez Canseco tendrá programa en Panamericana TV. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, su hija Camila lo estuvo acompañando, ella precisó que esta temporada el público iba a poder participar. “El programa ha crecido, esta segunda temporada será más entretenida y los televidentes podrán emitir su voto. Todos pueden escribir a ‘Cazadores de talento’ en Instagram para poder descubrirlos y apoyarlos”, indicó.

En otro momento, Mauricio reveló que en esta temporada tendrá como jurados a Laura Spoya, Carlos Cacho y Marco Romero. Asimismo, hizo la invitación a todo el público que sepa bailar, cantar, imitar o algún otro talento artístico para participar del último casting este domingo 15 a las 9 de la mañana en la esquina de la televisión.

Luego de dar varios detalles sobre lo que será su programa, el empresario no descartó la idea de ocupar el horario de Andrés Hurtado si es que el canal se lo pedía más adelante. En ese sentido, explicó que el polémico comediante es su amigo y espera que pueda solucionar sus temas legales.

“Espero que Andrés Hurtado solucione los problemas que tiene, es mi deseo como papa, empresario y miembro de este canal (Panamericana). A mí me gusta el show, el espectáculo y si me proponen reemplazarlo en su horario me voy a probar pero no dejaría la esencia de mi programa que es promover a los nuevos talentos”, enfatizó el empresario.

Andrés Hurtado se retiró de Panamericana TV y aseguró que sería temporal

El reconocido presentador Andrés Hurtado sorprendió a los televidentes en la última emisión de ‘Porque hoy es Sábado con Andrés’ al anunciar su salida temporal de la televisión. Durante el programa del sábado 7 de septiembre, reveló que se tomará un descanso de aproximadamente 2 o 3 sábados para atender asuntos legales pendientes.

“Hoy sábado voy a despedirme temporalmente por unos 2 o 3 sábados, me tomaré un tiempo tan solo para dedicar los temas que están es cuestión legales y todo, voy a dedicarme 2 o 3 sábados para este tema y decirles que no voy a tocar mi programa para hablar de ningún tema ni ventilar casos. Agradezco mi casa de Panamericana televisión de permitirme ausentarme unos sábados”, expresó.