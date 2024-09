Magaly Medina marca distancia de Andrés Hurtado: “Yo no soy amiga de Chibolín, no soy ninguna corrupta”

Magaly Medina marca distancia de Andrés Hurtado y afirma que no son amigos.

Magaly Medina está en boca de todos luego de que se desatara el escándalo por lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho por parte de Andrés Hurtado, en medio de la investigación del caso de los hermanos Siucho.

En redes sociales, ha llamado la atención que la periodista mantenga silencio durante todos estos días desde que explotó la polémica. Y es que, en más de una ocasión, la conductora de televisión ha alzado la voz en temas de corrupción.

A raíz de esta ausencia de opinar sobre el tema, en redes sociales más de uno se ha cuestionado la razón por la que Medina Vela habría adoptado esta posición. Una de las hipótesis más recurrentes es que existiría una amistad entre Magaly Medina y Andrés Hurtado y en una manera de ‘cuidarlo’ prefiere no opinar.

Al respecto, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ conversó con Infobae Perú y aclaró el motivo por el que no habla del tema Andrés Hurtado. “Este es un tema eminentemente político, que Andrés Hurtado esté involucrado, eso lo verán las autoridades”, mencionó al inicio muy tajante.

Tras ello, fue mucho más clara y destacó que no tiene vínculo amical con Hurtado, recordando que en su debido momento lo criticaba duramente. Sin embargo, recordó que mantuvo cercanía con su hija Josetty desde muy pequeña porque ella era su seguidora, pero eso no significaba una amistad entre ambos.

“Se ha dicho muchas falsedades, yo no soy amiga de ‘Chibolín’ yo he sido la principal crítica durante años de ‘Chibolín’. Yo era la enemiga jurada, pero Josetty desde los 8 o 9 años iba a mi programa porque era fan y yo le permitía la entrada porque a una niña uno no le puede negar eso. Es muy diferente a que sea amiga (de Andrés Hurtado)”, expresó la periodista.

Por otro lado, lamentó que intentan involucrarla en este caso político y resaltó que ella no pertenece a este tipo de personas y que la fortuna de la que ahora goza, es parte de su esfuerzo y trabajo. “Me parece que es querer involucrarme y mellar mi credibilidad de una forma asquerosa. ¿Por qué tendría que defenderlo? Yo no soy ninguna corrupta, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que he forjado lo que tengo en base a mi trabajo y soy una mujer muy transparente”, sentenció.

Magaly Medina recalcó que hablar de este tema es político, pero destacó que no considera que los hermanos Siucho Neira ni el propio Andrés Hurtado sean completamente inocentes. Además, recordó que en su espacio televisivo, el popular ‘Chibolín’ siempre ha tenido a personalidades importantes con quienes ha formado alianzas.

“Si yo tendría que hablar de este tema, tendría que meterme en política, porque acá ni los Siucho son unos ángeles, creo yo, en mi opinión; ni ‘Chibolín’ es un ángel. Todo el mundo sabe que en los últimos años, ‘Chibolín’ es un lobista y le encanta estar del lado del poder. Si haces una revisión por sus programas, ves a los políticos, alcaldes, ves a celebridades, a todo el mundo él festeja y sobonea”, respondió sobre el tema.

Andrés Hurtado 'Chibolín' fue parte de 'La Casa de Magaly'.

¿Por qué Magaly Medina asistió al programa de Andrés Hurtado?

Uno de los videos que ha resaltado en las redes sociales por estos días, es el de la presencia de Magaly Medina en un programa de Andrés Hurtado. Sobre este tema, la periodista asegura que asistió por presión de Josetty Hurtado, pero eso no significaba que existía una amistad entre ambos.

“Una vez fui porque fue una especie de presión de su hija (Josetty) que me pidió ir al programa de su papá. Me lo pidieron mucho tiempo y decidí ir en un alto a la guerra que yo tenía con él. Eso no quiere decir que él sea mi amigo. Todo el que me conoce sabe que mis amigos son pocos. Mi círculo cercano es muy cerrado y son pocos los que tienen acceso a ese círculo”, finalizó la periodista.

Magaly Medina prefiere no hablar de Andrés Hurtado.