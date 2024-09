Andrés Hurtado explica su silencio en medio de acusaciones de corrupción: “No regalaré show a nadie”

El cuestionado presentador de televisión denunció un complot en su contra desde el programa del periodista Beto Ortiz. (Fuente: Instagram Andrés Hurtado)

Andrés Hurtado publicó un video en sus redes sociales para defenderse de las imputaciones que hay en su contra, que van desde tráfico de influencias, cohecho y hasta lavado de activos. Antes de acusar al periodista Beto Ortiz de haber preparado un complot para desprestigiar su imagen, el expresentador de explicó las razones de su sospechoso silencio.

Como es sabido, la última vez que Andrés Hurtado abordó sus vínculos con los hermanos Siucho, el clan Miu Lei, la fiscal Elizabeth Peralta y la exsuperintendente de Migraciones Roxana del Águila fue en el programa ‘Beto a Saber’. Tras esa intervención, el conductor no se presentó a una segunda entrevista que había sido previamente acordada con Beto Ortiz.

El sábado 7 de septiembre, luego que Ana Siucho lo acusara de recibir 1 millón de dólares para gestionar la devolución de 100 kilos de oro, todos esperaban que Andrés Hurtado se defendiera en su programa ‘Sábado con Andrés’. Sin embargo, grande fue la sorpresa de todos cuando el presentador únicamente anunció que se tomaría un descanso para solucionar sus temas legales.

Pronto, Panamericana TV desmintió a Andrés Hurtado, afirmando que en realidad fue suspendido de sus labores por decisión de los directivos del canal. Desde entonces, ‘Chibolín’ ha optado por mantener un perfil bajo y no ha ofrecido declaraciones a la prensa, lo que ha encendido rumores y especulaciones sobre la autenticidad de las acusaciones en su contra.

Andrés Hurtado reaparece y explica su silencio

En un video grabado el domingo 8 de septiembre, Andrés Hurtado explicó por qué ha optado por no defenderse públicamente de las denuncias que enfrenta. Según el expresentador de televisión, la verdadera razón por la que no abordó sus problemas legales en ‘Sábado con Andrés’ es que no quería perjudicar la imagen de su programa, el cual ya ha sido suspendido por Panamericana TV.

“No he escogido ningún canal de televisión ni el mío. No me he pronunciado en mi programa porque no quiero manchar de show mi programa, pudiéndolo hacer. O pudiendo usar un programa de televisión amigo, que haya escogido. No le voy a dar a nadie ninguna primicia, no le regalaré show a nadie”, señaló ‘Chibolín’ en el clip.

Tras ello, Hurtado aseguró que el “único show” que le dará al país son las pruebas que ha presentado, entre ellas un audio de Ismael Tasayco, exreportero de Willax TV, para denunciar que Beto Ortiz de armar un complot en su contra para hundirlo públicamente.

¿Qué dijo sobre Beto Ortiz?

Andrés Hurtado, quien está en el centro de la polémica debido a acusaciones de tráfico de influencias y sobornos, rompió su silencio este miércoles tras la imposición de un impedimento de salida del país por 15 días. En un video compartido en Instagram, Hurtado desmintió las especulaciones sobre una posible fuga y lanzó duras acusaciones contra el periodista Beto Ortiz, a quien acusa de orquestar un “complot” en su contra.

“Esto es un show televisivo para distraer con mi persona, y esto tiene repercusiones. Se lo voy a explicar con manzanitas y siempre va a ser desde aquí, desde mi país, como tiene que ser”, manifestó en el clip grabado el domingo.

Andrés Hurtado compartió un audio que, según él, proviene del reportero Ismael Tasayco, quien hasta hace poco formaba parte del programa ‘Beto a Saber’. En la grabación, el hombre de prensa expone que Beto Ortiz estaba preparando un reportaje en el que ‘Chibolín’ sería presentado como el organizador de un evento para jueces y un supuesto “operador político”.

“Cuando se ve descubierto el complot, [Beto Ortiz] bota a Ismael Tasayco, él quería involucrar al Poder Judicial en esta patraña”, mencionó

