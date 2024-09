Andrea San Martín explica el inesperado final de su romance con Deyvis Orosco: “Nunca tuvimos la conversación”

Andrea San Martín dio detalles de su separación de Deyvis Orosco. Captura/Instagram

La serie ‘Tu nombre y el mío’, que explora la vida del cantante de cumbia Deyvis Orosco, ha vuelto a captar la atención del público sobre su famoso romance con Andrea San Martín. La separación de la pareja, que duró cuatro años, dejó a muchos en la incertidumbre, ya que los detalles sobre cómo decidieron tomar rumbos diferentes permanecieron envueltos en misterio.

Se sabe que Andrea San Martín conoció a Deyvis Orosco a través de una amiga en común, a quien solicitó el favor de presentárselo para realizar una entrevista como parte de un proyecto universitario. La química fue casi instantánea y pronto iniciaron una relación sentimental, que terminaron haciendo pública al aparecer juntos en distintos programas de espectáculos.

No obstante, pese al amor que se juraban tener frente a pantallas, Deyvis Orosco y Andrea San Martín se separaron en el 2011. Ninguno de los dos quiso dar detalles del por qué se habían separado, aunque el músico mencionó en algún momento que el “amor” se había acabado. Pronto, la ojiverde fue relacionada sentimentalmente con Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija.

Deyvis Orosco fue la segunda pareja de Andrea San Martín. Se conocieron en el 2008, cuando la ojiverde le pidió una entrevista académica al cantante. Archivo

¿Por qué se separaron?

En una reciente entrevista, Andrea San Martín abrió el corazón y desentrañó los detalles de su inesperada separación con Deyvis Orosco, revelando que la ruptura fue un proceso lleno de incertidumbre y falta de comunicación.

Andrea San Martín explicó que, por problemas personales y laborales, se mudó temporalmente a la casa de su tía en Miraflores. A pesar de seguir como pareja, la distancia afectó su relación, lo que eventualmente llevó a un distanciamiento entre ambos.

“Nunca terminamos. Nunca tuvimos la conversación. Cuando él me pide para regresar a la casa, yo ya no estaba tan segura de lo que sentía por él [...] Decidí no volver a la casa y es ahí donde perdemos comunicación. Me dio un beso de despedida ‘mi amor, nos vemos mañana’ y al día siguiente no me contestó más el celular”, recordó en diálogo con diario Trome.

Andrea San Martín recordó su fallido romance con Deyvis Orosco.

La excompetidora de ‘Bienvenida la Tarde’ indicó que tomó el silencio de Deyvis Orosco como una falta de respeto, dado que simplemente la ignoró y nunca le dejó en claro que la relación había llegado a su fin. “La idea no era terminar, solo era no regresar a la casa todavía, no era algo para tomar a la ligera”, dijo.

San Martín indicó que los medios empezaron a especular que había terminado su romance con Deyvis Orosco, dado que no se hablaban. Cuando Laura Huaracayo le preguntó en vivo si estaba soltera, no le quedó otra que confirmar que ya no estaba con el cantante de cumbia.

“Laura Huaracayo dice: ‘Andrea, me acabo de enterar que estás soltera’. Yo no sabía qué decir porque no había tenido una conversación final y me lo estaban preguntando a nivel nacional, me iba sentir estúpida de decir que sí estaba con él pero no hablaba con él, yo dije ‘sí, estoy soltera’. Ya no volví a saber de él hasta cuando nos volvimos a encontrar en el pasadizo que hicieron el ampay”, precisó.

Andrea San Martín en su primera aparición televisiva, en el programa 'Lima Limón'. Captura/América TV

Deyvis Orosco se quedó con sus cosas

Andrea San Martín agregó que, luego de haber sido captada con Sebastián Lizarzaburu, tomó la decisión de recuperar sus cosas, las cuales se habían quedado en la casa de Deyvis Orosco. “Al final por las puras porque no me regresó nada”, reveló la exchica reality.

“Tengo entendido que mi ropa se la regaló a una iglesia. Sé que hay una cosa mía que la tiene una amiga, que la usa todavía. Yo me quedé con tres trapos. En la casa de Sebastián su mamá me tuvo que comprar esas cajoneras de plástico de colores, ahí estaba todo lo que tenía, me quedé sin nada. Tuve que empezar a comprarme ropa. No sé qué es lo que pasó con él, quizá se molestó porque ya estaba con Sebastián, nunca me lo dijo tampoco”, aseveró.

De acuerdo con Andrea San Martín, Deyvis Orosco con sus pertenencias.