Guillermo Aliaga al ministro del Interior por enfrentamiento con la Fiscalía: “Deje de culpar a otros por resultados de su sector”

Excongresista se refirió al enfrentamiento entre Juan José Santiváñez y Juan Carlos Villena. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Guillermo Aliaga, excongresista y dirigente de Somos Perú, cuestionó la línea adoptada por el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez. En diálogo con Infobae Perú, el también exvicepresidente del Parlamento calificó de un “error político” el constante enfrentamiento con la Fiscalía de la Nación y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

A su juicio, el ministro no solo “debería tener una gestión conciliadora”, sino que “no puede estar culpando a otras entidades por resultados que debe dar su sector”. Sobre todo, en medio del incremento de la inseguridad ciudadana y la demora en la captura de Vladimir Cerrón, quien está cerca a cumplir un año en la clandestinidad.

En ese sentido, le recomendó dejar de referirse a las grabaciones entregadas por el capitán de la Policía, Junior Izquierdo, y, considerando que son falsos como él argumenta, que deje a las instancias judiciales hacer su trabajo.

“El ministro del Interior debe enfocarse en luchar contra la inseguridad y no en otros temas. Su gestión está siendo claramente opacada por temas personales, audios y denuncias que tiene, el cual no debe terminar siendo lo primordial para Santiváñez”, sostuvo.

Ministro del Interior se defendió de las acusaciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Foto: Congreso

De acuerdo con Aliaga, el Perú no puede tener un país al borde de la criminalidad y con una mala imagen a poco tiempo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2024 (APEC), que se realizará en el mes de noviembre.

“Entiendo que ha existido un anuncio del ministro para que más de 500 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) garanticen la seguridad en el APEC 2024, pero creo que eso no ser suficiente. No podemos dar una foto del momento, de que todo aparentemente está bien cuando esa no es nuestra realidad”, manifestó.

Según el exvicepresidente del Congreso, los agentes policiales serán distribuidos en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, Lince y Surquillo, así como en la División Policial Sur 1, pero solo será por el evento internacional. “Creo que el Ministerio del Interior debe evaluar que este destaque de personal policial permanezca en los distritos que patrullarán”, acotó.

Un grupo de efectivos de la Policía Nacional resguardan los exteriores de una conocida estación del Metro de Lima, luego de un hecho criminal. (Mininter)

Calendario de la APEC 2024

El gobierno de Dina Boluarte anunció que las ciudades de Arequipa, Cusco, Pucallpa y Trujillo serán las sedes del foro, con el objetivo de descentralizar este mega evento. Desde febrero, distintas actividades se han realizado en el marco del APEC 2024 durante la presidencia pro tempore nacional. Las que quedan pendientes, previo a su clausura, son las de este mes, octubre y noviembre. Este es el programa por cada mes:

Febrero

Reunión de Viceministros de Finanzas y Bancos Centrales (FCBDM, por sus siglas en inglés): del 21 al 24 de febrero, en Arequipa .

Primera Reunión de Altos Funcionarios (SOM1) APEC: del 24 de febrero al 8 de marzo, en Lima.

Mayo

Segunda Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) APEC: del 4 al 16 de mayo, en Arequipa .

Diálogo Político de Alto Nivel sobre las Mujeres y la Economía (HLPDWE): 16 de mayo, en Arequipa .

Reunión Conjunta de Ministros Responsables de Comercio y de la Mujer: 17 de mayor, en Arequipa.

Junio

Reunión Ministerial de Turismo (TMM): del 5 al 9 de junio, en Cusco.

Semana de Líderes Económicos de APEC (AELW): del 24 al 25 de junio, en Lima.

Agosto

Reunión Ministerial de Seguridad Alimentaria (FSMM): del 12 al 18 de agosto, en Trujillo, La Libertad.

Reunión Ministerial de Energía (EMM): 16 de agosto, en Lima .

Reunión de Alto Nivel sobre Salud y Economía: 18 de agosto, en Lima .

Tercera Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) APEC: del 12 al 25 de agosto, en Lima.

Setiembre

Reunión Ministerial de Pequeña y Mediana Empresa (SMEMM): del 9 al 13 de setiembre, en Pucallpa, en Ucayali.

Octubre

Semana de Líderes Económicos de APEC: el 1 y el 2 de octubre, en Lima.

Reunión Ministerial de Finanzas (FMM): del 1 al 4 de octubre, en Lima.

Noviembre

Semana de Líderes Económicos de APEC: del 10 al 16 de noviembre, en Lima.