Daysi Ontaneda anuncia compromiso con novio turco: “Dios te puso en mi camino para nunca sufrir más”

Daysi Ontaneda anuncia compromiso con novio turco. (Captura: @Daysi Mercedes Ontaneda)

Daysi Ontaneda, exesposa de Mauricio Diez Canseco y recordada exvedette, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con el empresario turco Daniel Márquez, con quien mantiene una relación desde hace un año. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió emocionantes detalles del momento en que su pareja le pidió matrimonio, sellando su amor con un anillo de compromiso.

En su cuenta de Facebook, Daysi expresó la felicidad que siente al lado de Márquez, a quien considera un regalo divino. “Dios te puso en mi camino hace 1 año, amado Danny, para nunca sufrir más y amarte intensamente como jamás, e invoco al altísimo que bendiga sin límite nuestro amor puro y real. ¡Feliz aniversario, amor mío y solo mío! ¡Daniel Márquez de Ontaneda!”, escribió la exvedette, confirmando su compromiso.

Junto al mensaje, compartió fotos de la pedida de mano, en las que se puede ver a Márquez arrodillado mientras le coloca el anillo. En otra imagen, Ontaneda muestra con orgullo la joya a la cámara, acompañada de la frase: “Oficialmente comprometida”. Este nuevo capítulo en la vida de Daysi Ontaneda marca un giro importante tras varios años sin compartir públicamente detalles de su vida sentimental.

Sus hijos no lo aceptaron

Como se recuerda, durante una entrevista en marzo de este año con un diario conocido, Ontaneda reveló cómo conoció al joven turco y cómo la relación se fue desarrollando de manera inesperada. Según narró, se encontraron en una reunión con amigas, donde jamás imaginó que conocería a alguien menor y de otro país.

“El destino es loco porque una vez me fui a una reunión con unas amigas y él estaba allí. En mi vida me imaginé encontrar a alguien menor y extranjero, así que nada, así es la vida”, relató al Trome.

A lo largo de este año, Ontaneda y Márquez han consolidado su relación, pero no sin ciertos obstáculos. En la misma entrevista, Daysi confesó que sus hijos inicialmente no estaban de acuerdo con la relación. La exartista cómica explicó que, al no haber tenido una pareja formal durante mucho tiempo, el hecho de que comenzara una relación seria con Márquez les tomó por sorpresa.

Sin embargo, la reacción inicial de sus engreídos no ha impedido que la relación florezca. Según ha compartido la propia artista, su vínculo con el empresario ha crecido basado en el respeto y el amor mutuo. Desde que comenzaron a salir, la pareja ha sido discreta en cuanto a su vida privada, pero este anuncio marca una nueva etapa en la que ambos están dispuestos a compartir su felicidad con el mundo.

“Como nunca me vieron con una pareja formal antes de esto, les expliqué que estoy empezando a salir con alguien. Como que no les gustó la idea, pero bueno, como también les digo siempre: No sé qué va a pasar mañana, solo vivo y disfruto el hoy. Y al parecer han entendido y me dejan ser”, señaló. Este compromiso también muestra una faceta más madura y equilibrada de Daysi Ontaneda, quien en su momento fue una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana por su exrelación con Mauricio.

Hoy, disfruta de su vida al lado de un hombre que, según sus propias palabras, “ha llegado para nunca sufrir más”. Ontaneda parece estar completamente enfocada en disfrutar cada momento y abrazar esta nueva etapa de su vida, dejando atrás las controversias y dificultades de su pasado. Por ahora, no se conocen más detalles sobre los planes de boda, pero todo indica que Daysi y Márquez están decididos a seguir adelante y construir un futuro juntos.

