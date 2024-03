Daysi Ontaneda, exesposa de Mauricio Diez Canseco, vive romance con joven extranjero: “A mis hijos no les gustó”

Daysi Ontaneda, exesposa de Marucio Diez Canseco, presentó a su nueva pareja, de nacionalidad turca.

La exbailarina y exvedette Daysi Ontaneda ha encontrado de nuevo el amor, esta vez en brazos de Daniel Márquez, un hombre extranjero más joven que ella. Ontaneda, quien fue esposa de Mauricio Diez Canseco entre 2007 y 2009 y con quien tuvo dos hijos, reveló que tiene una relación con Márquez desde hace seis meses, una unión que la ha llenado de felicidad y sorpresas.

“Hace buen tiempo (que él reside en Perú) El destino es loco porque una vez me fui a una reunión con unas amigas y él estaba allí. En mi vida me imaginé encontrar a alguien menor y extranjero”, comentó Ontaneda sobre cómo conoció a Márquez en una entrevista a Trome.

La exactriz cómica, quien está alejada desde hace tiempo del escenario artístico, también resaltó el goce de este momento en su vida, declarando: “Estoy viviendo y disfrutando la vida que es tan hermosa”.

Daysi Ontaneda disfrutó de varios viajes con nueva pareja. Ambos estuvieron en Arequipa y Cusco.

En el mes de febrero se vieron imágenes de la pareja disfrutando en Arequipa, lo que confirma que su relación sigue fortaleciéndose. Al ser preguntada sobre la nacionalidad de su novio, Daysi bromeó: “Es turco y churro ja, ja, ja”. “Sí pues, que sea lo Dios quiera”, sentenció.

Por su parte, el joven turco comparte numerosas imágenes de Ontaneda en su cuenta de Instagram. “Sumando 1 más, eres mi amor bonito y te disfruto al máximo, te amo, gracias por este amor tan genuino, espléndido y especial”, escribió Daniel Márquez a inicios del mes de marzo. “1 mes más de este amor hermoso, 1 mes más de compañía, complicidad, diversión, romanticismo, unión, locuras, lealtad y, sobre todo, 1 mes más con la bendición de Dios”, expresó en enero.

¿Qué opinan los hijos de Daysi Ontaneda?

A pesar de la diferencia de edad y el origen internacional de su pareja, Daysi Ontaneda ha enfatizado la importancia de vivir el presente y no preocuparse excesivamente por el futuro. Este enfoque también lo ha compartido con sus hijos, quienes inicialmente se mostraron reacios a la idea de ver a su madre con una nueva pareja.

“Mira, como nunca me vieron con una pareja digamos formal antes de esto, pues por supuesto les expliqué que estoy empezando a salir con alguien. Como que no les gustó la idea, pero bueno como también les digo siempre: No sé qué va a pasar mañana, solo vivo y disfruto el hoy. Y al parecer han entendido y me dejan ser”, contó la exvedette sobre la reacción de sus hijos y cómo ha manejado la situación.

La actitud positiva y el humor han sido componentes clave en la forma en que Ontaneda enfrenta los cambios en su vida personal. Haciendo alusión a su papel constante en la vida de sus hijos, dijo entre risas: “Lo mismo les digo siempre que hasta viejita voy a estar ahí como un mosco en la oreja”.

Cabe mencionar que el programa “Amor y Fuego” había captado a Daysi Ontaneda compartiendo momentos románticos con su actual pareja, significativamente más joven. El evento tuvo lugar en una reconocida discoteca del distrito de Miraflores, en octubre de 2023. El ex pareja de Mauricio Diez Canseco, Daysi Ontaneda, ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada tras retirarse del mundo artístico. La difusión de estas imágenes marca su vuelta a la atención pública, esta vez focalizada en su vida personal y sentimental.

Biografía de Daysi Ontaneda

La exvedette y actriz Daysi Ontaneda, conocida por su participación en el icónico programa peruano ‘Risas y salsa’, se retiró gradualmente de la televisión para luego casarse con el empresario Mauricio Diez Canseco el 19 de octubre de 2007, anunciando su separación en 2009 mediante un comunicado.

Además, incursionó en política en el 2011, al formar parte de la lista congresal del partido Cambio Radical, liderado por José Barba. Aunque sus intenciones de ser congresista no se concretaron, mantiene una presencia activa en las redes sociales, compartiendo aspectos de su vida cotidiana y profesional con sus seguidores.

Ontaneda también tuvo un paso por la gran pantalla al participar en la película “Rosa Chumbe”, donde interpretó a la esposa del capitán y compartió pantalla con grandes actrices, como Liliana Trujillo.