Admisión San Marcos 2025-I: último día de inscripción, fechas, costos y nueva carrera para el próximo examen

Fecha límite de inscripción para el examen de admisión San Marcos 2025-I. (Foto referencial/ Andina)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció a través de su página web cuál es la fecha límite de inscripción para el examen de admisión 2025-I que se realizará el próximo mes.

El próximo proceso de admisión de la prestigiosa ‘Decana de América’ ofrecerá 2 mil 561 vacantes para los miles de postulantes que deseen continuar sus estudios superiores en alguna de las 73 carreras profesionales que la institución ofrece. Cabe señalar que se ha incorporado una nueva carrera: Arquitectura y Urbanismo, dentro de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica.

Por otro lado, el examen de este año se estructurará en secciones por áreas de estudio para asegurar la correcta organización y desarrollo del proceso de admisión para los jóvenes postulantes.

Examen San Marcos 2025-I: ¿Cuál es la fecha límite de inscripción?

Según la información publicada en el portal web de la UNMSM, las inscripciones para el examen San Marcos 2025-I se realizarán en orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del primer apellido del postulante. En caso de que no lo hagas en la fecha indicada, podrás hacerlo con el grupo de rezagados.

Apellidos que inician con A, B, C, D, E, F: Inscripción hasta el 6 de julio de 2024.

Apellidos que inician con G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O : Inscripción del 8 al 31 de julio de 2024.

Apellidos que inician con P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : Inscripción del 1 al 24 de agosto de 2024.

Rezagados: Inscripción del 26 de agosto al 14 de septiembre.

Examen de admisión San Marcos 2025-I-peru-10 de septiembre

San Marcos 2025-I: ¿Cuál es la fecha del examen de admisión?

Como es costumbre en la ‘Decana de América’, el examen de admisión se realizará en cuatro fechas distintas en octubre, según las carreras profesionales y las diferentes áreas académicas a las que pertenecen. El orden para el examen de admisión será:

Sábado 5 de octubre : Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

Domingo 6 de octubre : Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías).

Sábado 12 de octubre : Área A (Ciencias de la Salud). Sin embargo, no se incluye la escuela profesional de Medicina Humana.

Domingo 13 de octubre: Escuela Profesional de Medicina Humana.

Examen UNMSM: Pasos de inscripción

Para comenzar el proceso de inscripción, primero debes realizar el pago de 70 soles. Este pago se puede efectuar de dos maneras: presencialmente en una agencia del Banco de la Nación o de manera virtual a través de la plataforma Págalo.pe, utilizando el código de cuenta 9516.

Una vez realizado el pago, espera al menos seis horas hábiles para proceder. Luego, accede a la página web admision.unmsm.edu.pe/portal/ para continuar con el proceso. En esta página, localiza la opción para descargar el reglamento de admisión 2025-I. Al hacerlo, se te pedirá ingresar el código de operación o secuencia de pago, la fecha de la operación y los datos solicitados.

El reglamento de admisión 2025-I será enviado al correo electrónico que hayas registrado. A continuación, deberás pagar el derecho de inscripción en cualquiera de las dos opciones antes mencionadas. En caso de que lo hagas en el Banco de la Nación, proporciona el número del prospecto y tu DNI. Los montos a pagar son: 400 soles para instituciones educativas públicas (código 9501) y 800 soles para instituciones privadas (código 9502).

Luego de realizar este pago, regresa a la página admision.unmsm.edu.pe/portal/ después de seis horas hábiles para iniciar tu inscripción. Introduce la información solicitada, verifica que todos los datos sean correctos y haz clic en la opción para registrar tu inscripción.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos inscripción al examen de admisión 2025-I. (Foto referencial)

¿Dónde y a qué hora inicia el examen de admisión?

Las puertas de la UNMSM estarán habilitadas para recibir a los postulantes desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. (hora exacta). Los jóvenes que no asistan en el rango de hora indicado, no podrán ingresar a las instalaciones de la universidad y perderán la oportunidad de rendir la prueba.

El examen de admisión iniciará de manera simultánea a las 10:00 a.m. y tendrá una duración de tres horas, es decir, hasta la 1:00 p.m. En ese momento, los estudiantes deberán entregar sus cartillas de respuesta y salir de las instalaciones de la prestigiosa universidad.