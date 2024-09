Difunden fotos de Andrés Hurtado, Alfredo Benavides y Walter Ríos, líder de la red criminal ‘Los Cuellos Blancos’

Difunden foto de Andrés Hurtado, Alfredo Benavides y Walter Ríos | Panorama - Panamericana TV

La situación legal de Andrés Hurtado se complica cada vez más. El expresentador de Panamericana, recientemente suspendido del canal tras ser acusado de presunto tráfico de influencias y de haber recibido una coima de 1 millón de soles, ahora se encuentra vinculado a Walter Ríos, quien enfrenta una sentencia de 12 años de prisión por su participación en la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

El programa ‘Panorama’ difundió una serie de fotografías en las que se ve a Andrés Hurtado junto a Walter Ríos, cuando este último era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. En ese entonces, el exjuez realizaba eventos para sus empleados, en los que ‘Chibolín’—como se le conoce artísticamente al presentador—participaba como animador y productor.

Es importante destacar que, antes de que se difundieran las fotografías, Andrés Hurtado confesó a Beto Ortiz que había organizado más de 20 fiestas a Walter Ríos, actualmente preso en el penal de Ancón. No obstante, afirmó que su única condición para colaborar en dichos eventos era recibir “donaciones” destinadas a los casos sociales que presentaba en su programa sabatino.

Andrés Hurtado junto a Walter Ríos, sindicado como líder de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

“Siempre los he apoyado, les mando artistas durante 15 o 20 años. No me interesa caerle bien a los jueces, para nada. Debo conocer a fiscales y jueces, pero no [no le pido favores], créeme que no. Si hubiera sido así, hubiera peleado por Mauricio Fernandini”, mencionó en el espacio ‘Beto a saber’, donde negó haberse reunido con la jueza Elizabeth Peralta y los hermanos Siucho al mismo tiempo; sin embargo, esta versión fue desmentida posteriormente con pruebas.

Alfredo Benavides también posó con Walter Ríos

‘Panorama’ también reveló, mediante una serie de imágenes, que en una de las fiestas organizadas por Walter Ríos para sus trabajadores, el comediante Alfredo Benavides estuvo presente como invitado especial. En las fotografías se puede ver al hermano de Jorge Benavides posando junto al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y Andrés Hurtado, evidenciando su participación en el evento y su cercanía con los involucrados.

Andrés Hurtado - Alfredo Benavides

Alfredo Benavides es investigado por el presunto delito de lavado de activos y por su conexión con el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. El comediante y Karin Marengo, esposa de su hermano Jorge Benavides, son señalados de participar como testaferros para el mencionado exburgomaestre, quien fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Pese a las serias imputaciones, el cómico de ATV ha insistido en su inocencia. “Yo me encuentro tranquilo, confiando en la justicia de mi país. Este es un caso que viene ya desde hace más de cinco años. Mi conciencia está limpia, no tengo por qué ocultarme”, aseguró Benavides, en declaraciones a diario Expreso, enfatizando su disposición a cooperar con las investigaciones y negando tener motivos para esconderse.

Difunden foto de Andrés Hurtado, Alfredo Benavides y Walter Ríos, líder de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Composición Infobae Perú

Panamericana TV suspendió a Andrés Hurtado

La noche del último sábado, Andrés Hurtado anunció que se retirará de manera temporal de la televisión peruana, explicando que necesita este tiempo para enfocarse en sus asuntos legales. Sin embargo, fuentes oficiales de Panamericana TV señalaron que la suspensión de su programa, ‘Sábado con Andrés’, no fue una decisión voluntaria del presentador, sino una medida adoptada por la administración del canal a raíz de las graves acusaciones en su contra.

“Voy a despedirme temporalmente unos dos o tres sábados. Me tomaré un tiempo para dedicárselo a los temas que están en cuestión. Serán dos o tres sábados. No tocaré en mi programa ningún tema ni ventilaré cosas. Agradezco a mi casa Panamericana TV por permitirme ausentarme unos sábados. Pronto regresaré para hacer feliz a la gente”, afirmó Andrés Hurtado durante el cierre de su programa.

Panamericana TV suspendió a Andrés Hurtado, presentador de 'Sábado con Andrés'.

Poco después, Panamericana Televisión indicó que, en realidad, el presentador fue suspendido. “Panamericana Televisión suspendió temporalmente a Andrés Hurtado, conductor del espacio televisivo de los fines de semana ‘Sábado con Andrés’, quien se despidió de su público agradeciendo por haberlo acompañado durante estos 10 años de emisión ininterrumpida”, se publicó en su sitio web.