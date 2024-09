Magaly Medina no habla de Andrés Hurtado y manda indirecta a Rodrigo: “¿Desde cuándo otros dirigen mi programa?”

Magaly Medina prefiere no hablar de Andrés Hurtado.

El escándalo en el que está involucrado Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, ha desencadenado más de una arista y con ello se ha evidenciado el silencio de más de un programa de televisión nacional. Fue el canal Willax, quien puso este tema sobre la mesa, sin embargo, otros personajes conocidos han preferido hacer oídos sordos y no referirse al tema.

Es así que, Rodrigo González ha continuado cuestionándose la influencia que podría tener el exintegrante de Panamericana, pero ha sido muy crítico con aquellos que han optado por hacer oídos sordos. En su programa, el presentador lanzó una indirecta a Magaly Medina.

Recordó los premios Martín Fierro, evento argentino en el que Andrés Hurtado y Magaly Medina obtuvieron estatuillas. Sobre ello, hizo hincapié en que muchos podrían estar silenciados porque podrían deberle algún tipo de ‘favor’ al popular ‘Chibolín’.

Andrés Hurtado podría ir por 29 años a la cárcel.

“Los mismos argentinos decían que esta premiación era trucha y que los invitados pagaban para recibir el galardón. La primera entrega, la primera vez que se hizo ese tipo de premiación, ¿quién ganó dos estatuillas?... Qué casualidad, si no hablas de ‘Chibolín’ es porque en algo, metido con él, o algún favor recibiste o estás”, mencionó.

Magaly Medina rompe su silencio

Luego de varios días en silencio y sin referirse al tema en su programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora de televisión se pronunció mediante sus redes sociales. Como es cotidiano, compartió un video de su contenido habitual, lo que generó muchas interrogantes sobre el caso ‘Chibolín’.

Sin embargo, un usuario salió a su favor y cuestionó a quienes critican a Median por no hablar de Andrés Hurtado y resaltó que la periodista tiene toda la libertad de elegir de quién hablar y de quién no en su espacio. Incluso, mencionó que pese a las críticas del popular ‘Peluchín’, no tendría por qué hacerle caso.

Magaly Medina responde a Andrés Hurtado después de llamarla “desgraciada” en premiación de Argentina. IG

“Ay los (...) escribiendo por qué no hablas de Chibolín... porque simplemente no le da la gana. Ella escoge de qué hablar, no porque Rodrigo (González) dice que ella hable, lo hará”, escribió un usuario.

Esto fue aprovechado por la esposa de Alfredo Zambrano, quien respondió el comentario y dejó en claro que no seguiría lo dicho por Rodrigo González y hablaría de Andrés. Incluso, resaltó que el espacio de Willax copian su contenido habitual.

“Exacto. Entiendan bien, ¿desde cuándo otros dirigen mi programa? Son ellos los que siempre copian todo lo que hago”, escribió en su red social.

Magaly Medina prefiere no hablar de Andrés Hurtado. (Ric La Torre)

¿Cómo es la cercanía entre Andrés Hurtado y Magaly Medina?

En televisión nacional, se ha evidenciado que Andrés Hurtado y Magaly Medina tienen cercanía y afición por las marcas de lujo. En más de una ocasión, el popular ‘Chibolín’ ha ostentado tener mucho dinero, por lo que la ‘Urraca’ lo ha calificado de huachafo al usar más de una prenda de marcas exclusivas.

Pese a ello, la presentadora de televisión ha recibido regalos por parte de la exfigura de Panamericana Televisión. Alguna vez expuso en su espacio una exclusiva cartera Gucci que el exbailarín le envió a su programa. Además de ello, también le ha hecho llegar otras piezas de gran valor monetario. Incluso, Medina se animó a visitar el programa de Andrés para una entrevista.

Magaly Medina prefiere no hablar de Andrés Hurtado.

Por otro lado, Medina se ha lucido muy cercana a las hijas de Andrés Hurtado, Josetty y Gennesis, con quienes ha compartido en algunos viajes a Estados Unidos, comprando productos de lujo en paseos de full shopping. Se supo también que las hermanas Hurtado llaman ‘tía’ a la presentadora, mostrando una cercanía entre ellas.