Shirley Arica admite “química” con Carlos Alcántara: “Me encantan los mayores”

Shirley Arica sorprende en 'Sábado Super Star' al confesar su gusto por los hombres mayores. La modelo revela que le atraen a partir de los 42 años y habla sobre la increíble química que tuvo con el actor Carlos Alcántara. Video: América TV / Sábado Súper Star

Shirley Arica vuelve a ser noticia en el mundo del entretenimiento, esta vez por su reciente encuentro con Carlos Alcántara, uno de los actores más queridos y respetados del Perú. La modelo, conocida como la ‘Chica realidad’, sorprendió al confesar en el programa ‘Sábado Súper Star’ que durante la entrevista que realizó con el popular ‘Cachín’ sintió una fuerte “química” y no tuvo reparos en declarar su atracción por hombres mayores: “Me encantan los mayores, a partir de 42 en adelante”.

Ambos compartieron una cena e intercambio de confidencias para el canal de YouTube de Shirley, generando revuelo en redes sociales y en la prensa local. La influencer, que actualmente se declara soltera y abierta a lo que la vida le depare, reconoció que la interacción con el protagonista de ‘¡Asu mare!’ fue especial y que ambos se sintieron muy cómodos durante la grabación.

“Sí, caballero, muy divertido. La verdad que hemos tenido muchísima química en la entrevista. Lo he sentido muy cómodo”, afirmó Arica, dejando entrever que el ambiente fluyó de manera natural y espontánea. La revelación no solo ha alimentado las especulaciones sobre una posible amistad especial entre ambos, sino que también ha puesto en la mira a Shirley por su sinceridad y desparpajo al hablar de sus gustos personales.

Shirley Arica declara su atracción por hombres mayores y destaca el carisma y la caballerosidad de Carlos Alcántara. (Instagram Shirley Arica)

“Me encantan los mayores”: Shirley Arica disfruta su soltería y la buena vibra

Consultada por Ernesto Pimentel sobre su preferencia por los hombres mayores, Shirley Arica no dudó en responder con humor y seguridad: “Me encantan los mayores, a partir de 42 en adelante”. La modelo, que recientemente terminó una relación marcada por la falta de apoyo en un momento de salud delicado, se muestra hoy más segura y abierta a nuevas posibilidades.

Durante la entrevista en ‘Sábado Súper Star’, Arica contó detalles de su encuentro con Carlos Alcántara, destacando el trato caballeroso y la simpatía del actor. “Te sorprendiste con lo caballeroso de Carlos Alcántara en tu entrevista”, comentó Pimentel. “Sí, caballero, muy divertido... hemos tenido muchísima química”, reiteró Shirley, quien no ocultó su admiración por la trayectoria y el sentido del humor del artista.

Por su parte, Alcántara también tuvo palabras elogiosas para la ‘Chica realidad’. En la grabación, el actor de 61 años se mostró distendido y halagador, confesando que aceptó la invitación de Shirley como una “excusa para conocerla”. “Siempre te he visto desde que eras muy chibola”, le dijo el protagonista de ‘Pataclaún’, reconociendo la fortaleza de la modelo para enfrentar las críticas y los momentos difíciles de su vida pública.

El encuentro entre Shirley Arica y Carlos Alcántara generó revuelo en redes sociales y prensa de espectáculos del Perú. (Instagram Shirley Arica)

La charla estuvo cargada de bromas, coqueteos y anécdotas, y fue vista por muchos como uno de los episodios más frescos y espontáneos en el canal digital de Arica. La influencer agradeció la buena onda del actor y dejó claro que, por ahora, disfruta de su soltería: “No sé lo que me depare el destino. La verdad, estoy disponible, soltera”, dijo entre risas.

Una química que trasciende la pantalla: elogios, retos y nueva etapa para Shirley Arica

El encuentro entre Shirley Arica y Carlos Alcántara no solo fue un éxito en términos de audiencia digital, sino que también se convirtió en motivo de conversación en los principales programas de espectáculos. Los comentarios sobre la “química” de la pareja se multiplicaron y muchos seguidores no dudaron en expresar su entusiasmo por la energía que transmitieron durante la charla.

La etapa actual de Shirley está marcada por una actitud renovada y una apuesta por el bienestar personal. Tras superar problemas de salud derivados de una operación y una ruptura sentimental, la influencer se ha enfocado en su crecimiento y en nuevas experiencias, tanto profesionales como personales.

El actor aseguró que aceptó sentarse con al modelo para poder conocerla y no dudó en halagar su valentía frente a las críticas | YouTube / Shirley Arica

Su participación reciente en ‘Sábado Súper Star’ incluyó retos extremos, como interactuar con una rata egipcia, y enfrentarse a otros talentos de la televisión en pruebas de valor y destreza. Estas actividades, sumadas a su incursión en el mundo digital con entrevistas a celebridades, muestran una faceta más versátil y decidida de la modelo.

El propio Carlos Alcántara no escatimó en elogios hacia Shirley Arica, destacando su temperamento y la capacidad para “apechugar” en la vida mediática. “Siempre me pareciste una chica con mucho temperamento para enfrentar tanta cosa. Tú te has mechado rico, has apechugado un montón”, comentó el actor, reconociendo la autenticidad y coraje de la conductora frente a la adversidad.