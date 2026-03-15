Preocupación en Ecuador: dos jugadores se lesionaron y podrían quedar fuera de la convocatoria de Sebastián Beccacece

Preocupación en Ecuador: dos jugadores se lesionaron y no podrían ser convocados por Sebastián Beccacece para amistosos en fecha FIFA.

Las lesiones de John Yeboah y Nilson Angulo generan incertidumbre en la convocatoria de la selección ecuatoriana, que se prepara para los amistosos internacionales de marzo rumbo al Mundial 2026. La situación médica de ambos atacantes preocupa al seleccionador nacional, Sebastián Beccacece, quien debe reconsiderar su lista ante la potencial ausencia de dos futbolistas clave.

Angulo, extremo del Sunderland, sufrió un desgarro muscular de magnitud mayor a la diagnosticada inicialmente. El técnico Régis Le Bris, estimó un periodo de recuperación de cuatro a seis semanas, lo que apartará al jugador de la fecha FIFA. Así, tampoco lograría una adaptación completa en su club, donde solo ha participado en seis encuentros desde su llegada en enero.

Yeboah, delantero del Venezia FC, permanece fuera de la última citación con su equipo por una lesión en la rodilla. El cuerpo técnico de Beccacece se mantiene atento a la evolución del jugador, quien ha sido figura esta campaña con once goles y nueve asistencias. Su presencia en los amistosos internacionales está en duda y dependerá de los informes médicos de los próximos días.

La proximidad de los amistosos intensificó la alerta alrededor de la selección, tanto en el área técnica como en la afición. Ambas lesiones complican la convocatoria inicial de Ecuador y abren la puerta a que nuevos futbolistas sean considerados para los duelos preparatorios, mientras la recuperación de Angulo y Yeboah continúa bajo evaluación.

John Yeboah y Nilson Angulo sufrieron lesiones que no les permitiría jugar los amistosos de Ecuador en marzo.

Amistosos de Ecuador antes del Mundial

La selección ecuatoriana tiene programados dos amistosos en la fecha FIFA de marzo. El primer partido será ante Marruecos el viernes 27 de marzo en el Estadio Metropolitano de Madrid, con horario de inicio a las 15:15 (hora de Ecuador). Este enfrentamiento marca el debut histórico entre ambos equipos.

El segundo compromiso será el martes 31 de marzo contra Países Bajos, en el Philips Stadion de Eindhoven, a las 11:45 (hora de Ecuador). Ecuador y el conjunto neerlandés se enfrentaron en el Mundial de Qatar 2022, con saldo de empate a uno.

La fecha FIFA adquiere especial relevancia para que Beccacece analice alternativas y observe a posibles reemplazos ante la ausencia de Angulo y la duda sobre Yeboah. Los partidos en Europa permiten medir el desempeño del grupo en escenarios de alta exigencia, un elemento considerado clave de cara a la recta final de preparación para el Mundial.

El grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador fue ubicado en el Grupo E junto a Costa de Marfil, Curazao y Alemania. El estreno de la selección sudamericana será el domingo 14 de junio ante los africanos en Filadelfia a las 19:00 horas.

El siguiente duelo será frente ante los centroamericanos el sábado 20 de junio en Kansas City, con inicio programado a las 20:00 horas. El cierre de la fase de grupos tendrá como rival a los europeos el jueves 25 de junio en Nueva York desde las 16:00 horas.

El grupo es calificado como desafiante en análisis reunidos, dada la jerarquía de Alemania, quíntuple campeón del mundo, y la dificultad de enfrentar a Costa de Marfil, la actual campeona de África. Curazao llega tras una campaña inédita en las eliminatorias y representa una incógnita competitiva para la ‘tri’.