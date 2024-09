‘Panorama’ anuncia investigación a Andrés Hurtado por escándalo de coimas, pese a ser su figura

'Panorama' anuncia más destapes del escándalo de Andrés Hurtado. | Panamericana TV

El programa dominical ‘Panorama’, que se emite por Panamericana Televisión, ha anunciado reportajes sobre el conductor Andrés Hurtado, a pesar de ser una de las figuras más reconocidas de la casa televisora y socio mayoritario del canal. La cadena habría decidido no brindarle protección en medio del escándalo que lo vincula con presunto tráfico de influencias y vínculo con personalidades investigadas en casos de corrupción.

El avance de su próxima edición, que se emitirá este domingo 8 de septiembre, ha generado revuelo en redes sociales, con la periodista anticipando “nuevos destapes del caso Andrés Hurtado”, lo cual ha sido comentado por diversas personalidades, entre ellas, Samuel Suárez de Instarándula.

Andrés Hurtado en la mira de autoridades

El escándalo que involucra al también comediante se intensificó tras las declaraciones de Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, quien lo acusó de haberle solicitado un millón de dólares a cambio de interceder con la fiscal Elizabeth Peralta. Según Siucho, el comediante prometió que, a través de su relación con la mujer especializada en delitos de lavado de activos, lograría la devolución de 100 kilos de oro que fueron incautados por observaciones aduaneras.

'Panorama' anuncia más destapes del escándalo de Andrés Hurtado. | Captura/Panamericana TV

En la entrevista con el periodista Beto Ortiz, la pareja del popular ‘Orejas’ detalló que el presentador de televisión se refería a la fiscal como “la mamá”, insinuando un alto grado de confianza y cercanía.

Este caso ha llegado hasta el Congreso, donde el legislador Héctor Ventura, de Fuerza Popular, solicitó formalmente al presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, que se inicie una investigación sobre los presuntos vínculos entre Andrés Hurtado y la fiscal Peralta. El congresista expresó la necesidad de indagar en la relación de ‘Chibolín’ con jueces que, según las acusaciones, estarían favoreciendo a ciertas personas en procesos a cambio de dinero.

El pedido del parlamentario fue realizado en el contexto de la sesión donde el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, brindaba su testimonio sobre los audios filtrados del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Este escándalo sigue creciendo, con ‘Panorama’ comprometido a seguir revelando más información. La decisión de Panamericana Televisión de presentar el caso de Andrés Hurtado ha generado opiniones divididas, pues mientras algunos aplauden la transparencia del canal, otros se sorprenden por la falta de apoyo a una de sus figuras más prominentes.

Andrés Hurtado

Por ahora, Andrés Hurtado no ha emitido una respuesta detallada ante los nuevos destapes y las denuncias presentadas por Siucho. Solo anunció el sábado 7 que dejará de conducir ‘Sábado con Andrés’ por un breve tiempo. “Voy a despedirme temporalmente por unos dos o tres sábados. Me tomaré un tiempo para dedicarme a los temas que están en cuestión (...) No voy a tocar mi programa para ventilar casos”, relató.

Beto Ortiz enciende alarmas sobre Andrés Hurtado

Andrés Hurtado, ahora exconductor del programa ‘Sábado con Andrés’ en Panamericana TV, anunció recientemente su alejamiento temporal de la televisión en medio de graves acusaciones de tráfico de influencias y vínculos con fiscales investigados por corrupción, particularmente en relación con el caso de los hermanos Siucho.

Beto Ortiz, conductor de Willax TV, respondió irónicamente en X, sugiriendo que él podría estar buscando evadir consecuencias legales saliendo del país y criticando la inacción de las autoridades peruanas. “¿A qué país estarás volando esta noche, Andrés?”, puso en su publicación.

Hurtado ha prometido tomar “dos o tres sábados” para resolver sus problemas legales, pero su situación sigue generando especulaciones. La controversia no solo ha sacudido a Panamericana TV, sino que también ha intensificado las críticas hacia el entorno mediático y legal en Perú. “Gracias Migraciones, Fiscalía, Policía Nacional del Perú, Poder Judicial y Ministerio del Interior por hacerse los locos una vez más. Aquí no pasó nada, empanada”, agregó el escritor.

Beto Ortiz interroga a Andrés Hurtado con picante mensaje sobre escándalo por implicación en presunto tráfico de influencias. | Composición/Infobae