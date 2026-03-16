Perú

Qué es el carbunco que puso en alerta a Ica: quiénes son los más expuestos, cuáles son los síntomas y los casos reportados en Perú

Autoridades sanitarias aplicaron protocolos de control y seguimiento de contactos luego de que una trabajadora de camal presentara síntomas compatibles con esta zoonosis

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Es una zoonosis causada por
Es una zoonosis causada por la bacteria Bacillus anthracis que afecta principalmente a animales de crianza como vacunos, ovinos y porcinos.

La alerta sanitaria registrada en la región Ica volvió a colocar en agenda una enfermedad poco frecuente, pero conocida por el sistema de salud: el carbunco. El caso se detectó tras la atención médica de una trabajadora vinculada a un camal municipal que presentó síntomas compatibles con esta infección, conocida también como ántrax. El episodio activó medidas de control sanitario, vigilancia epidemiológica y evaluaciones en el entorno laboral de la paciente.

La situación movilizó a diversas instituciones del sector salud y del ámbito sanitario. Entre las primeras acciones figuró el cierre temporal del establecimiento donde se realizaba el faenado de animales, además del aislamiento de la persona afectada y la identificación de posibles contactos epidemiológicos. Estas decisiones responden a protocolos establecidos para prevenir nuevos contagios y confirmar el diagnóstico mediante pruebas especializadas.

Para comprender el alcance del riesgo, Infobae Perú conversó con el médico cirujano Daniel Angulo Poblete, director de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener. El especialista explicó las características de esta enfermedad, los grupos con mayor exposición y las medidas de prevención que resultan necesarias tanto en el manejo de animales como en la actividad de los camales.

Qué es el carbunco y cómo se transmite

Una trabajadora vinculada a un
Una trabajadora vinculada a un camal municipal presentó síntomas compatibles con carbunco, lo que activó una alerta sanitaria.

El carbunco es una enfermedad infecciosa que se transmite desde los animales hacia las personas. Según explicó el especialista, se trata de una zoonosis que afecta principalmente a animales de crianza.

“El carbunco es una zoonosis, es decir, es una enfermedad de rumiantes. Vacunos, ovinos, porcinos también están incluidos. Se puede transmitir a través del contacto con la carne del animal ya beneficiado, así como también de los derivados de la piel o cueros”, señaló el doctor Daniel Angulo Poblete.

Este tipo de infección se produce por la bacteria Bacillus anthracis, un microorganismo capaz de formar esporas resistentes que pueden permanecer durante largos periodos en el ambiente. El especialista explicó que estas esporas pueden encontrarse en suelos donde existe crianza de animales o en productos derivados de ellos si no existe un control sanitario adecuado.

La prevención, según indicó, depende en gran medida de la vacunación del ganado y del cumplimiento de medidas sanitarias durante el manejo de animales.

“Es necesaria la prevención a través de la vacunación de los animales, así como también en el caso del manejo de los animales, los seres humanos deben utilizar equipos de protección personal”, explicó.

Quiénes presentan mayor riesgo de contagio

El ántrax cutáneo o carbunco
El ántrax cutáneo o carbunco puede transmitirse de animales a personas (Getty)

El riesgo de contagio no se distribuye de manera uniforme en la población. El especialista indicó que el peligro se concentra principalmente en personas que trabajan en contacto directo con animales o con productos derivados de ellos.

“Las personas que trabajan con los animales, es decir, que trabajan en el campo o en las zonas de crianza. Dos, aquellos que trabajan en el beneficio, así como el procesamiento de los subproductos, respecto a la carne, el cuero y las pieles”, detalló.

Trabajadores de camales, criadores de ganado, personal de faenado y personas vinculadas a la industria del cuero figuran entre los grupos con mayor exposición. El riesgo para consumidores resulta diferente, debido a que la transmisión suele requerir contacto directo con tejidos o productos contaminados.

Síntomas y evolución del carbunco cutáneo

El carbunco puede presentarse de distintas maneras según la vía de ingreso de la bacteria al organismo. El caso investigado en Ica corresponde a la forma cutánea, que se produce cuando las esporas ingresan por una herida o lesión en la piel.

“El carbunco cutáneo, que es el caso que se ha observado en Ica, usualmente se tarda entre cuatro a siete, hasta doce días en aparecer los signos de la lesión cutánea”, explicó el especialista.

Durante la primera etapa, el paciente puede interpretar la lesión como una picadura o una pequeña mordedura. Con el paso de los días, la lesión evoluciona y aparecen otros signos característicos.

“El paciente puede pensar que es una picadura o mordedura de animal o de algún insecto, pero posteriormente se va formando el edema, la aparición de ampollas y por último la úlcera negruzca, que es el signo clásico del carbunco”, precisó.

Ante la presencia de estos síntomas, el especialista recomendó acudir de inmediato a un establecimiento de salud y comunicar cualquier antecedente de contacto con animales o con productos derivados.

“Inmediatamente, reportarlo al servicio de salud más cercano, refiriendo si ha tenido contacto en el beneficio del animal o en el procesamiento de algún derivado”, indicó.

Las medidas sanitarias tras el caso detectado en Ica

Comunicado de la Municipalidad de
Comunicado de la Municipalidad de Ica

Tras la detección del caso sospechoso, las autoridades sanitarias aplicaron medidas preventivas en el establecimiento donde trabajaba la paciente. Entre ellas se incluyó el cierre temporal del camal y el seguimiento epidemiológico de personas que pudieron tener contacto con la afectada.

El especialista consideró que estas acciones responden a los procedimientos establecidos por las autoridades de salud.

“Una vez que se hace la identificación del caso probable, automáticamente se activa el cierre del camal, así como el aislamiento de la persona para reducir la transmisión y ver hacia atrás los contactos epidemiológicos”, explicó.

Asimismo, indicó que el sistema sanitario peruano cuenta con normas técnicas que regulan el manejo de esta enfermedad, con participación de distintas entidades del Estado.

“Hay una norma técnica sobre el manejo de carbunco del Ministerio de Salud, así como por SENASA. Se activa la alerta y automáticamente todos los elementos del sistema de salud y sanitario se activan”, sostuvo.

Casos de carbunco en el Perú

Los registros oficiales del Ministerio de Salud muestran que el carbunco presenta una frecuencia baja en el país. En los últimos años, los reportes corresponden a episodios aislados.

En 2015 se registraron 57 casos, mientras que en 2016 se notificaron seis y en 2017 se reportaron diez. Desde entonces los registros se redujeron de forma considerable: en 2020 se notificó un caso confirmado en la región Piura.

De acuerdo con el sistema de vigilancia epidemiológica, hasta la semana epidemiológica 34 de 2024 se reportó un caso probable en el departamento de Áncash.

El especialista indicó que la baja frecuencia se relaciona con el fortalecimiento de controles sanitarios en la producción pecuaria.

“Por fortuna, en los últimos años son casos aislados”, afirmó.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia sobre este tipo de infecciones debido a la capacidad de las esporas de permanecer durante largos periodos en el ambiente. Según explicó el médico, estas pueden mantenerse en estado latente durante años en suelos o en materiales derivados de animales si no existe un manejo sanitario adecuado.

“Las esporas del carbunco pueden quedarse dormidas, entre comillas, en estado latente por muchos años, ya sea en el terreno donde se crían estos animales o inclusive en las pieles”, explicó.

Por esa razón, el especialista insistió en la necesidad de reforzar medidas de bioseguridad en toda la cadena productiva, desde la crianza de animales hasta el procesamiento de carne, cueros y otros derivados.

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