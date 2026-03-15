Oliver Sonne marcó su primer golazo con Sparta Praga: su equipo aplastó a rival y sigue líder en la liga checa

En la jornada 26 de la Primera Liga Checa, Oliver Sonne firmó una actuación determinante para el Sparta Praga al marcar su primer gol con la camiseta del club. El tanto, validado tras revisión del VAR, llegó en un momento clave del encuentro y fue celebrado por la afición local.

Con este triunfo, el Sparta Praga suma 54 puntos y permanece en la segunda posición, a diez unidades del líder, el SK Slavia Praga. El rendimiento de Sonne lo perfila como posible integrante de la próxima convocatoria de la selección peruana, bajo la dirección de Mano Menezes.

En un partido cargado de goles y emociones, el Sparta Praga consolidó su candidatura al título con una victoria contundente sobre el Slovácko. Oliver Sonne, lateral de 25 años, abrió su cuenta personal en la liga, mientras que el equipo capitalino reafirmó su condición de escolta en la tabla.

La actuación del jugador peruano-danés cobra relevancia de cara a la próxima lista de convocados para los amistosos internacionales de marzo. La presentación de Sonne refuerza su aspiración de sumarse a la selección nacional en el proceso de renovación que lidera el técnico Mano Menezes.

Sonne marca su primer gol en la liga checa

Oliver Sonne abrió su cuenta goleadora con el Sparta Praga al anotar de cabeza ante el Slovácko, un tanto validado por el VAR que reforzó su presencia como titular en el equipo checo. (Captura: LFA)

El debut goleador de Oliver Sonne se produjo a los 42 minutos del primer tiempo, cuando el lateral conectó de cabeza un centro desde la banda izquierda y puso el 2-1 parcial en favor del Sparta Praga. La acción fue revisada por el VAR, que validó el tanto, y desató celebraciones entre los hinchas presentes en el estadio.

Sonne, nacido en Dinamarca y de ascendencia peruana, ha sumado minutos como titular tanto en la liga checa como en la UEFA Conference League, totalizando seis apariciones en la temporada. Desde su llegada al club en calidad de préstamo tras su paso por la Premier League, el futbolista suma un gol y una asistencia, según consignó el diario La República.

La victoria ante el 1. FC Slovácko permitió al Sparta Praga mantenerse firme en los primeros puestos de la clasificación. Además del tanto de Sonne, destacaron las actuaciones de Jakub Martinec, quien abrió el marcador a los 11 minutos; Daniel Tetour, autor del empate transitorio para el Slovácko; Pavel Kadeřábek, que amplió la ventaja en el complemento tras asistencia de João Grimaldo; y Jan Kuchta, responsable de los últimos dos goles del conjunto local.

Sonne, entre los posibles llamados de la selección peruana

Tras su reciente actuación en la liga checa, Oliver Sonne aparece como una alternativa para el proceso de renovación que prepara el técnico Mano Menezes. (Facebook / ACSpartaPraha)

El rendimiento de Sonne en el fútbol checo ha generado expectativa en torno a su posible inclusión en la selección peruana, que se prepara para disputar encuentros amistosos frente a Senegal y Honduras. El entrenador brasileño Mano Menezes, de 63 años, definirá en las próximas horas la nómina de convocados para la fecha FIFA de marzo, según informó la emisora RPP Noticias. Entre los nombres que suenan para integrar la lista figuran futbolistas que militan en el extranjero, como João Grimaldo (Sparta Praga), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), André Carrillo (Corinthians) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Sonne no formó parte de la última convocatoria, pero su desempeño reciente lo posiciona como una alternativa para el recambio generacional que impulsa Menezes. El lateral, apodado el ‘Vikingo’, ha mostrado regularidad y capacidad ofensiva en sus presentaciones con el Sparta Praga, lo que le ha valido el reconocimiento de los medios deportivos peruanos.

Próximos desafíos para el Sparta Praga y Oliver Sonne

El calendario del Sparta Praga incluye próximos partidos decisivos que pondrán a prueba el rendimiento del equipo y la continuidad de Oliver Sonne. (Facebook / Selección Peruana)

El Sparta Praga, con Oliver Sonne afianzado en la defensa, enfrentará a MFK Karviná en la siguiente jornada de la Primera Liga Checa. Antes, el equipo tendrá un compromiso internacional ante el AZ Alkmaar por la UEFA Europa Conference League. La actuación de Sonne en el último partido refuerza su posición dentro del plantel y consolida su protagonismo en el campeonato local.

Por su parte, el entrenador Mano Menezes anunciará la lista definitiva de la selección peruana en los próximos días, con la expectativa puesta en la inclusión de nuevos valores que militan en el extranjero. La posibilidad de que Sonne vista la camiseta nacional en los próximos amistosos representa un paso importante en su carrera y un incentivo adicional para el futbolista en la recta final de la temporada europea.