Lis Padilla llora y desmiente acusaciones de minimizar a su esposo: “Yo no reniego que él cuide gallinas”

Lis Padilla, la popular tiktoker peruana conocida por su viral coreografía de ‘Son de amores’, concedió una emotiva entrevista al programa ‘El Reventonazo de la Chola’, en la que habló abiertamente sobre su separación de su esposo Enrique Hildebrandt. Durante la conversación, la influencer no pudo contener las lágrimas al recordar a su expareja, quien la ha acusado de mostrar aires de superioridad debido a su inesperada fama.

A pesar de su mediática ruptura, que se habría dado en malos términos, Lis Padilla afirmó que mantiene un profundo respeto y cariño por el padre de sus hijos. “Lo quiero mucho, deseo de todo corazón que le vaya bien. Hemos vivido casi ocho años juntos. Los dos sabemos por qué nos estamos separando, queda entre nosotros. El tiempo lo dirá”, expresó.

La tiktoker también se refirió a las acusaciones de Enrique Hildebrandt, quien la ha criticado por supuestamente tener aires de superioridad y desestimar su trabajo como cuidador de gallinas.

Lis Padilla rompió en llanto al hablar sobre la separación de su esposo. Captura/América TV

“Yo no reniego que él cuide gallinas, yo estoy contenta porque está emprendiendo. Incluso hemos comprado una incubadora”, aclaró Padilla. Añadió que ha contratado ayuda doméstica para que Enrique pueda dedicarse por completo a su negocio sin tener que descuidar a los hijos que tienen en común, quienes siguen estudiando y viviendo en el departamento de San Martín.

Por otro lado, Lis Padilla enfatizó su compromiso con el futuro de sus hijos, manifestando su deseo de que ellos tengan mejores oportunidades que las que ella tuvo. “Yo vine a Lima con el propósito de trabajar y sacar adelante a mis hijos. Mi sueño es que mis hijos estudien y que tengan más oportunidades que yo, ya que no he estudiado la secundaria”, subrayó.

Lis Padilla y Enrique Hildebrandt se separaron después de casi una década juntos.

Finalmente, Lis Padilla reveló que aún está en una encrucijada sobre si proceder con el divorcio definitivo de su esposo o considerar la posibilidad de darle una segunda oportunidad. “No sé si hacerlo”, mencionó la mujer, quien terminó la entrevista asegurando que se irá de viaje al extranjero para continuar con sus labores como tiktoker. “Hay Lis Padilla para rato”, prometió.

¿Qué pasó con el esposo de Lis Padilla?

Enrique Hildebrandt, esposo Lis Padilla, ha reaccionado a las recientes acusaciones de su expareja con una serie de declaraciones contundentes. Tras las lágrimas y el drama en la entrevista de la tiktoker, donde expresó su deseo de trasladar a sus hijos a Lima para brindarles un mejor futuro, su expareja salió al paso con sus propias aclaraciones.

Esposo de Lis Padilla responde TikToker y la acusa de minimizarlo. Magaly TV La Firme

Hildebrandt negó las acusaciones de que él intenta desacreditar a Lis Padilla, afirmando que no tiene intenciones de hacerla quedar mal. “Está bien que esté en un buen momento, que gane bien, no por eso uno va a ser minimizado. Me dijo que busque un trabajo de verdad, que qué hago cuidando gallinas... Yo he visto a gente que criando gallinas ha logrado que sus hijos estudien hasta la universidad”, comentó.

El exesposo de Padilla también criticó la decisión de ella de enfocarse en su popularidad en redes sociales, sugiriendo que era predecible que surgirían problemas. “Cuando tomó la decisión de irse para allá, ella sabía que iba a pasar todo esto. No sé qué busca, yo estoy con mis hijos porque los quiero”, subrayó Hildebrandt, reafirmando su compromiso con el bienestar de sus hijos a pesar de los conflictos.

Esposo de Lis Padilla responde a tiktoker de ‘Son de amores’ luego de anunciar separación.

¿Quién es Lis Padilla?

Lis Padilla es una tiktoker e influencer peruana que ha ganado fama internacional con su coreografía viral del tema ‘Son de amores’. Originaria del distrito de Huicungo, en la provincia de Mariscal Cáceres, del departamento de San Martín, Padilla ha demostrado que el talento y la creatividad pueden emerger desde los lugares más inesperados.

Lis Padilla es la tiktoker peruana del momento. TikTok/@lispadilla6