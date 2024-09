Esposo de Lis Padilla responde a tiktoker de ‘Son de amores’ y la acusa de minimizarlo tras lograr éxito: “Me hizo a un costado”

Esposo de Lis Padilla responde TikToker y la acusa de minimizarlo. Magaly TV La Firme

Lis Padilla, la popular tiktoker que cruzó fronteras gracias a su coreografía de ‘Son de amores’, sorprendió a sus seguidores al anunciar su separación. La mediática figura tiene una relación con el también tiktoker Enrique Hildebrandt, cuyo nombre en redes es ‘El Hombre de la Casa’.

El anuncio lo realizó durante un emotivo live, donde compartió los detalles de la ruptura y confesó que no pasa por un buen momento, pues está enfrentada con el padre de sus hijos.

Padilla contó que ha decidido residir en Lima para continuar con su carrera en el entretenimiento, pero su esposo prefiere quedarse en la selva cuidando sus gallinas. Es por ello que después de 7 años de convivencia, ha decidido dar punto final al romance.

Lis Padilla se separa de su esposo (Créditos: ATV)

Entre lágrimas, la tiktoker expresó su deseo de traer a sus hijos a la capital para que puedan vivir juntos, afirmando que su decisión de quedarse en Lima fue motivada por la necesidad de aprovechar su popularidad en redes sociales y brindar un mejor futuro a su familia.

“Todo lo que hago es por ellos, tengo que aprovechar el momento”, dijo Padilla, dejando en claro que sus hijos son su prioridad en medio de esta difícil situación. Sin embargo, no ha sido fácil, ya que su esposo no ha estado dispuesto a apoyarla en esta decisión, generando tensiones y enfrentamientos.

“Quiero traer a mis hijos, pero él no está de acuerdo. Me dice: ‘no hagas que te haga quedar mal en las redes sociales’”, comentó la tiktoker, quien también confesó que su esposo ha adoptado una actitud distante y ha intentado desacreditarla públicamente. “Me quiere hacer quedar mal”, afirmó.

Esposo de Lis Padilla responde a tiktoker de ‘Son de amores’ luego de anunciar separación.

La respuesta del esposo de Lis Padilla

Enrique Hildebrandt no se quedó callado y respondió a las acusaciones de Lis Padilla, madre de sus hijos. “Está bien que está en buen momento, que gana bien, no por eso a uno lo va a minimizar”, indicó el tiktoker, en alusión al éxito de su expareja y el pedido que le hizo, exigiéndole que busque un trabajo en lugar de criar gallinas.

“Me dijo que busque un trabajo de verdad, que qué hago cuidando gallinas.... Yo he visto a gente que criando gallina ha hecho estudiar a sus hijos hasta la universidad”, aseguró. “Muchos piensan que yo manejo su plata, no, yo no manejo nada de la señora Lis”, acotó en otro momento Enrique Hildebrandt.

‘El Hombre de la Casa’ reconoció que desde que Lis Padilla decidió viajar a otros países y vivir su popularidad, ya sabía que iban a tener problemas. “Cuando tomó la decisión de ir para allá, ella sabía que iba a pasar todo esto, entonces que no se venga a hacer la loca, yo no tengo que ver. Ella mismo está haciendo sus cosas, a su manera. Ya se verán las cosas más adelante, que no venga llorando, me ha hecho un costado”, indicó.

“La señora debe ser bien franca al hablar, yo le dije, ‘apóyame, mi intención no es hacerte quedar mal’... Ella se va a cosas más extremas, a hacerme quedar mal, la realidad no es así. No sé qué buscará ella. Como ven, yo no soy cuidador, yo estoy con mis hijos porque quiero a mis hijos”, añadió Hildebrandt, resaltando que no se alejará de sus pequeños.

A pesar de este enfrentamiento, Lis Padilla se mantiene firme en su decisión de establecerse en Lima y continuar su éxito gracias al video viral de su coreografía de Son de amores. Su participación en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’ ha sido una oportunidad clave para capitalizar su popularidad y seguir adelante, mientras cuenta con el apoyo de sus seguidores en esta nueva etapa de su vida.

Lis Padilla se separó de su esposo y rompió en llanto. (Foto: Captura de TikTok)