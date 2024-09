Francis Herrera y su denigrante respuesta a detractores: no tolera críticas contra su polémico show con Tomás Angulo

Francis Herrera se defiende de las críticas. Ric La Torre

Después que Magaly Medina despotricara contra el show de Tomás Angulo, llamándolo ‘asqueroso’ por su alto contenido sexual, la tiktoker Francis Herrera no tardó en pronunciarse y referirse a sus detractores. Sin mencionar directamente a la conductora de TV, la popular influencer expresó su desacuerdo y salió en defensa de su colaboración con el piscólogo.

Francis Herrera, quien ha ganado popularidad en redes sociales por su estilo irreverente y humorístico, afirmó que no está buscando empoderar a nadie con su participación en el show. Además, arremetió contra las personas que han criticado su trabajo, asegurando que, muchas veces, las que más critican son las peores.

“Yo solo les voy a decir una cosita bien simple. Acá toda la gente que se me hace la del calzón con moños, la que me dice que asco, qué porquería ese show. Mamita, esas son las que comen con las dos manos, son las que le quitan el marido a la amiga. No te me hagas la del calzón con moños, porque no tienes nada de calzón con moños. Mi show no tiene que ver con empoderamiento de mujer”, dijo bastante fastidiada.

El espectáculo “A mí no me florees” ha sido objeto de controversia, más aún después que Magaly Medina exigiera que Angulo dejara de mencionarla en su show. Herrera no se quedó callada y aseguró que el contenido es simplemente entretenimiento y no debe tomarse de manera personal.

Tomás Angulo genera controversia por gestos obscenos durante show. Captura/ATV

De esta manera, Francis Herrera se sumó a la repuesta de Tomás Angulo, quien también usó su cuenta de Instagram para defenderse de las críticas de Magaly Medina. A diferencia de la tiktoker, el psicólogo sí nombró a la periodista y hasta publicó una foto donde se le ve junto a ella.

“Promocionabas mi show en tu programa varias veces. Además, participabas del show. ¿Y ahora te parece vulgar?”, escribió. En la publicación también se ve una foto de él posando junto a Magaly Medina, en el local donde brinda su show.

Tomás Angulo respondió a Magaly Medina por criticar su puesta en escena.

Críticas a Francis Herrera

Las palabras de Francis Herrera no fueron bien recibidas por los usuarios de las redes sociales. Muchos indicaron que no era necesario responder de esa manera, pues no a todos les va a gustar su show. , por su

“Yo creo que debía ser más tolerante a la crítica, opinión personal. Y siempre va a haber gente a quienes les gustes y gente a quienes no”, dijo Ric La Torre a través de su plataforma.

Asimismo, indicó que le gustaría saber qué pienda Magaly Medina al respecto. Recordemos que fue ella quien expuso las imágenes subidas de tono en su programa.

Francis Herrera respondió a críticas contra show con Tomás Angulo. Composición Infobae Perú

Magaly Medina pide que Tomás Angulo no mencione su nombre

Durante su programa del 5 de septiembre, Magaly Medina no solo reprobó las imágenes del show de Tomás Angulo, sino que también se mostró molesta porque el psicólogo comenzó su show mencionándola, aprovechando el enfrentamiento que ambos tuvieron semanas atrás en televisión.

Bastante fastidiada, le exigió que dejara de usar su nombre para atraer público y aseguró que nunca fue su amiga. “Nunca he compartido con él fuera de este set de televisión. Yo a mis amigos los escojo”, indicó batsante fastidiada. “No es que vengan acá y ya son mis patas, así no es”, acotó en ‘Magaly TV La Firme’.

Además, hizo un llamado al Colegio de Psicólogos del Perú para que se pronuncien sobre el comportamiento de Angulo en su show, que según la conductora, está fuera de lugar para alguien de su profesión.

Magaly Medina exige a Tomás Angulo que no la mencione más en su show | Magaly TV La Firme