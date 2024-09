Magaly Medina exige a Tomás Angulo que no la mencione más en su controversial show: “Es asqueroso”

Magaly Medina exige a Tomás Angulo que no la mencione más en su show | Magaly TV La Firme

La noche del miércoles 4 de septiembre, Magaly Medina no se contuvo y criticó duramente al psicólogo Tomás Angulo, quien ha estado en el centro de la polémica debido a sus bromas subidas de tono en su espectáculo ‘A mí no me florees’. La periodista exigió públicamente que el terapista dejara de mencionarla en su show, calificándolo de “asqueroso” debido a su alto contenido sexual.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ se mostró fastidiada luego de percatarse que Tomás Angulo iniciaba su presentación, en conjunto con la tiktoker Francis Herrera, haciendo chistes sobre el enfrentamiento que tuvieron en el programa hace unas semanas. “Yo era su amigo, yo pensé que era mi amiga, yo pensé que me quería, me quería para subir el rating nada más”, expresó el especialista.

Al notar que su nombre era mencionado, Magaly Medina exigió furiosa: “Lo único que puedo decir es que abre su show asqueroso mencionándome. Creo que debería dejar de hacerlo, de atraer público a través mío. Yo nunca he sido su amiga. Yo cuando soy amiga de alguien lo digo y lo mantengo hasta el final. Nunca he almorzado con él, nunca ha sido invitado a una reunión mía en mi casa. Jamás hemos almorzado juntos, como él osó asegurar en algún lado. “.

Tomás Angulo genera controversia por gestos obscenos durante show. Captura/ATV

La conductora de ATV aseguró que jamás consideró a Tomás Angulo como su amigo cercano, a pesar de que lo invitaba continuamente a su programa de espectáculos. “Nunca he compartido con él fuera de este set de televisión. Yo a mis amigos los escojo. No es que vengan acá y ya son mis patas, así no es”.

Magaly Medina hizo un llamado de atención al Colegio de Psicólogos del Perú, esperando que se pronuncien por el comportamiento de Tomás Angulo. “Ahí se los dejó, a ver si hacen un comunicado de esto”, sentenció la presentadora de TV.

Magaly Medina calificó de "asqueroso" el show de Tomás Angulo y Francis Herrera. Captura/ATV

Tomás Angulo defiende su polémico show

Después de que Magaly Medina calificara el show de Tomás Angulo, ‘A mí no me florees’, como “asqueroso” por su alto contenido sexual y exigiera que el psicólogo dejara de mencionarla en su espectáculo, el especialista respondió a través de sus historias de Instagram para aclarar su posición.

En su mensaje, Angulo recordó a Medina que en el pasado ella misma promovió su show en su programa y hasta participó en él. “Promocionabas mi show en tu programa varias veces, además participabas del show. ¿Y ahora te parece vulgar?” cuestionó el especialista.

Tomás Angulo respondió a Magaly Medina por criticar su puesta en escena.

¿Por qué se pelearon?

El enfrentamiento entre Magaly Medina y el psicólogo Tomás Angulo Mendoza escaló a un nivel legal tras una serie de comentarios despectivos emitidos por la conductora en su programa ‘Magaly TV La Firme’. El 27 de agosto de 2024, el el terapeuta presentó una carta notarial exigiendo una disculpa formal por los términos ofensivos que la ‘Urraca’ utilizó en su contra durante una entrevista del 22 de agosto.

El psicólogo Tomás Angulo durante su intervención en 'Magaly TV La Firme', el pasado 22 de agosto de 2024. Captura/ATV

Durante su participación en el programa, Angulo fue invitado a comentar sobre el caso mediático de Christian Cueva y Pamela López. Sin embargo la periodista lo calificó de “macho peruano bruto” y “seudo especialista”, términos que el psicólogo considera una forma de difamación agravada. La carta destaca que estos comentarios fueron repetidos en emisiones posteriores, lo que agravó aún más la situación.

Angulo argumenta que las acusaciones no solo afectan su honor y reputación, sino que se difunden ampliamente a través de los medios, incrementando el daño. Por su parte, Medina rechazó las acusaciones y acusó a Angulo de “matonesco” y de utilizar el conflicto para amenazarla públicamente. La conductora defendió su derecho a expresar opiniones y aseguró que no permitirá ser intimidada por amenazas legales.

Colegio de Psicólogos del Perú se pronuncia por enfrentamiento entre Magaly Medina y Tomás Angulo.