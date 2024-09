El denigrante show de Tomás Angulo y Francis Herrera: las feroces críticas que recibe y las polémicas respuestas de los protagonistas

Polémico show de Tomás Angulo. Magaly TV La Firme

El psicólogo Tomás Angulo y la tiktoker Francis Herrera se encuentran en el centro de la polémica a causa de su espectáculo ‘A mí no me florees’, luego que Magaly TV La Firme difundiera unas imágenes donde se le ve a los protagonistas en escenas bastante subidas de tono.

El informe fue acompañado con las fuertes críticas de Magaly Medina, quien arremetió públicamente contra el contenido del espectáculo, calificándolo de “vulgar” y “asqueroso”. La periodista no solo criticó el enfoque humorístico de ‘A mí no me florees’, sino que también expresó su malestar por el hecho de que su nombre fuera mencionado al principio del espectáculo, lo que, según ella, Angulo hacía para atraer audiencia.

“Lo único que puedo decir es que abre su show asqueroso mencionándome. Creo que debería dejar de hacerlo, de atraer público a través mío. Yo nunca he sido su amiga. Yo cuando soy amiga de alguien lo digo y lo mantengo hasta el final. Nunca he almorzado con él, nunca ha sido invitado a una reunión mía en mi casa. Jamás hemos almorzado juntos, como él osó asegurar en algún lado”, dijo bastante fastidada.

“Nunca he compartido con él fuera de este set de televisión. Yo a mis amigos los escojo”, afirmó Medina en tono tajante.

Magaly Medina exige a Tomás Angulo que no la mencione más en su show | Magaly TV La Firme

Las críticas a ‘A mí no me florees’

El show de Tomás Angulo y Francis Herrera ha sido duramente criticado no solo por su contenido explícito, sino también por la incongruencia entre la profesión de Angulo como psicólogo y los actos que presenta en el escenario.

Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los seguidores y detractores del show. Por un lado, algunos apoyan el formato irreverente y argumentan que Angulo y Herrera tienen derecho a hacer comedia sin restricciones, además de contar con público que gusta de este contenido.

Tomás Angulo y Francis Herrera protagonizan polémica a causa de su show No me florees.

Por otro lado, muchas personas consideran que el humor de ‘A mí no me florees’ sobrepasa los límites de lo aceptable, especialmente cuando proviene de una figura que debería promover comportamientos respetuosos en la sociedad. Para ellos, un terapeuta no debería protagonizar un espectáculo que recurra a bromas sexuales, lo cual ha puesto en duda la ética profesional de la mediática figura.

“Lo preocupante no es que un psicólogo como Tomás Angulo realice esos shows tan ordinarios, lo preocupante es que haya personas que se rían con eso”, “Qué asco ese show”, “Con palabras y gestos obscenos, el seudoanalista Tomás Angulo hace un show patético ¿Cómo este personaje puede ser psicólogo y pasearse por la TV dando consejos? ¡Una vergüenza!”, “Este tipo, que es más un farandulero que profesional, es una mancha para los verdaderos profesionales de la salud mental. Siempre opina en base a sus prejuicios sobre hombres y mujeres. Nada serio”, “Sabía que Francis era vulgar, pero no para tanto”, “Yo me reí cuando fue él solo, pero este show es fatal”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social.

La respuesta de Tomás Angulo y Francis Herrera

Ante las críticas de Magaly Medina y la creciente polémica, Tomás Angulo no se quedó callado. A través de sus redes sociales, el psicólogo recordó que en el pasado, la periodista promocionó su show en varias ocasiones. “Promocionabas mi show en tu programa varias veces, además participabas del show. ¿Y ahora te parece vulgar?”, cuestionó Angulo, defendiendo la naturaleza de su espectáculo.

Sin embargo, los defensores de Magaly Medina no tardaron en aparecer y alegaron que las imágenes datan de shows anteriores, y no del que criticó recientemente.

Tomás Angulo expone foto de Magaly Medina en su show.

Tomás Angulo respondió a Magaly Medina por criticar su puesta en escena.

Por su parte, Francis Herrera, la tiktoker que coprotagoniza ‘A mí no me florees’, aclaró que su humor es irreverente y que no busca empoderar a nadie, sino simplemente entretener. En respuesta a los comentarios negativos, la influencer aseguró, con comentarios denigrantes, que las que más critican son las peores.

“Yo solo les voy a decir una cosita bien simple. Acá toda la gente que se me hace, la del calzón con moños, la que me dice que asco, qué porquería ese show. Mamita, esas son las que comen con las dos manos, son las que le quitan el marido a la amiga. No te me hagas la del calzón con moños, porque no tienes nada de calzón con moños. Mi show no tiene que ver con empoderamiento de mujer”, dijo bastante fastidiada.

Francis Herrera se defiende de las críticas. Ric La Torre

Ante esta defensa, el también tiktoker Ric La Torre no dudó en criticar la respuesta de Francis Herrera, indicando que debería ser más tolerante ante las críticas.

“Yo creo que debía ser más tolerante a la crítica, opinión personal. Y siempre va a haber gente a quienes les gustes y gente a quienes no”, dijo Ric La Torre a través de su plataforma.

Asimismo, indicó que le gustaría saber qué piensa Magaly Medina al respecto.

Tomás Angulo responde a Magaly Medina por criticar su show. Composición Infobae Perú