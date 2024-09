Tomás Angulo defiende su polémico show y expone a Magaly Medina con foto: “Lo promocionabas, ¿y ahora te parece vulgar?”

Magaly Medina exige a Tomás Angulo que no la mencione más en su show | Magaly TV La Firme

Después que Magaly Medina lanzara fuertes críticas contra el psicólogo Tomás Angulo, calificando su espectáculo “A mí no me florees” de ‘vulgar’ y ‘asqueroso’ por su contenido subido de tono, Tomás Angulo no dudó en responder a través de su red social.

El 6 de septiembre, durante su programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora no solo reprobó estas imágenes, sino que también se mostró molesta porque Angulo comenzó su show mencionándola, aprovechando el enfrentamiento que ambos tuvieron semanas atrás en televisión.

La periodista no dudó en exigir que el terapeuta dejara de usar su nombre para atraer público y aseguró que nunca fue su amiga. “Nunca he compartido con él fuera de este set de televisión. Yo a mis amigos los escojo”, indicó batsante fastidiada. “No es que vengan acá y ya son mis patas, así no es”, acotó.

Además, hizo un llamado al Colegio de Psicólogos del Perú para que se pronuncien sobre el comportamiento de Angulo en su show, que según la conductora, está fuera de lugar para alguien de su profesión.

Tomás Angulo responde a Magaly Medina por criticar su show. Composición Infobae Perú

Tomás Angulo responde a Magaly Medina

Tomás Angulo no se quedó callado. A través de sus redes sociales, recordó que Magaly Medina había promovido su espectáculo en el pasado y que ella misma participó en él. “¿Y ahora te parece vulgar?”, cuestionó el psicólogo, defendiendo su polémico show.

“Promocionabas mi show en tu programa varias veces. Además, participabas del show. ¿Y ahora te parece vulgar?”, fue la publicación que hizo el profesional. En la publicación también se ve una foto de él posando junto a Magaly Medina, en el local donde brinda su show

Tomás Angulo respondió a Magaly Medina por criticar su puesta en escena.

Recordemos que el conflicto entre ambos ha escalado hasta el ámbito legal. En agosto de 2024, Tomás Angulo presentó una carta notarial contra Magaly Medina, exigiendo una disculpa formal por los comentarios despectivos que hizo en su programa, donde lo llamó “macho peruano bruto” y “seudo especialista”.

El psicólogo afirmó que estos comentarios no solo afectaron su honor, sino que fueron ampliamente difundidos, agravando el daño.

Lejos de disculparse públicamente, tal como lo pidió el psicólogo, Magaly Medina negó las acusaciones de difamación y acusó a Tomás Angulo de utilizar el conflicto para intimidarla con amenazas legales. La conductora defendió su derecho a opinar y aseguró que no se dejará amedrentar. El enfrentamiento entre ambos continúa siendo tema de debate en los medios y redes sociales.

Colegio de Psicólogos del Perú pide respeto para Tomás Angulo

En su reciente comunicado, Colegio de Psicólogos del Perú se pronunció sobre la situación que enfrenta Tomás Angulo con Magaly Medina. La institución autónoma pidió respeto para su colega y reprobó los calificativos de la conductora de TV.

“Recientemente, apareció en los medios de comunicación el escándalo mediático de la pareja Cueva - López y eso motivó que los medios locales volcaran su interés en el desarrollo de la noticia y, en la búsqueda de explicaciones, se recurrió a la opinión de profesionales de la psicología. (...) Esta noticia sirve para ilustrar situaciones cotidianas que pueden suceder en muchos hogares, por ello, la explicación de un profesional de la psicología, puede ser útil para mostrarles, a partir del caso mediático, posibles causas, síntomas y posibilidades de solución a los televidentes, contribuyendo con ello, a ilustrar respecto de la violencia intrafamiliar”, se puede leer.

Colegio de Psicólogos del Perú pide respeto a Magaly Medina por opiniones tras conflicto con Tomás Angulo

Dicho esto, señalaron que solo otro profesional en salud mental puede contradecir las palabras de Angulo, señalando que los cuestionamientos de Magaly Medina solo generan dudan en los televidentes.

“En uno de estos medios televisivos se invita a un profesional psicólogo para dar su opinión que, al no ser del gusto de la conductora, fue desestimado agresivamente, llegando a expresar dudas, incluso, sobre su capacidad como psicólogo. Hecho que lamentamos y censuramos directamente, pues, el invitado es psicólogo especialista en el tema, para lo cual asistió de buena voluntad y solo puede ser refutado en su opinión profesional por otro profesional igualmente especializado”, acotaron.

Sin mencionar su nombre, pidieron más respeto a la carrera. “Acusamos que estas agresiones contra un profesional psicólogo, daña a todo el cuerpo profesional y la autoridad que como terapeuta debe de tener para lograr un cambio saludable en las personas. Instamos a los conductores de espacios televisivos a ser respetuosos de la opinión de los profesionales que dan su ilustrativo comentario en público, sea quien sea este el profesional”, finaliza.

Colegio de Psicólogos del Perú se pronuncia por enfrentamiento entre Magaly Medina y Tomás Angulo.